Mais de 870 vagas em cursos técnicos de graça no ES

Entre os cursos oferecidos no Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha, está o de Produção de Jogos Digitais Crédito: Secti/Divulgação

Já estão abertas as inscrições para o processo de seleção e matrícula para ingresso de alunos em cursos de educação profissional técnica de nível médio nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET).

A oferta é de 875 vagas distribuídas entre os CEET´s Talmo Luiz Silva (150), em João Neiva; Giuseppe Altoé (90), em Vargem Alta; Emílio Nemer (120), em Castelo; e Vasco Coutinho (515), em Vila Velha. As qualificações são oferecidas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Podem participar candidatos que tenham concluído o ensino médio regular ou EJA/EM, em qualquer rede de ensino; aos concluintes do ensino médio regular; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio ou da Educação de Jovens e Adultos.

Também podem participar aqueles que estão cursando a 3ª série do Ensino Médio Regular ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário no ato da matrícula para o curso técnico de nível médio.

Serão aceitas ainda inscrições de candidatos que concluíram o Ensino Médio e o último módulo do curso técnico em Automação Industrial, neste caso, assinando o termo de compatibilidade de horário, para o curso de especialização técnica em Energia Solar Fotovoltaica.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 11 de dezembro. Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e efetuar o cadastro utilizando seu CPF e e-mail. Em seguida, acessar www.selecaoaluno.es.gov.br , ler as orientações do edital e preencher a ficha de inscrição.

Confira os cursos

CEET Talmo Luiz Silva

Endereço: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva.

Vagas: 150

150 Administração (25)

Automação Industrial (25)

Estética (20)

Mecânica (25)

Gastronomia (40)

Especialização Técnica em Energia Solar Fotovoltaica (15)

CEET Giuseppe Altoé

Endereço: antigo Colégio Salesiano, Rua Principal, s/nº, Distrito de Jaciguá, Vargem Alta.

Vagas: 90

90 Cooperativismo Digital (90)

CEET Emilio Nemer

Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 126, Centro, Castelo.

Vagas: 120

120 Internet das Coisas (30)

Contabilidade (90)

CEET Vasco Coutinho

Endereço: Rua Luciano das Neves, s/nº, Centro, Vila Velha