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Centros de Educação Técnica

Mais de 870 vagas em cursos técnicos de graça no ES

Oportunidades são para as unidades de João Neiva, Vargem Alta, Castelo e Vila Velha; interessados podem se inscrever até o dia 11 de dezembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 nov 2023 às 12:07

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 12:07

Entre os cursos oferecidos no Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha, está o de Produção de Jogos Digitais
Entre os cursos oferecidos no Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha, está o de Produção de Jogos Digitais Crédito: Secti/Divulgação
Já estão abertas as inscrições para o processo de seleção e matrícula para ingresso de alunos em cursos de educação profissional técnica de nível médio nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET).
A oferta é de 875 vagas distribuídas entre os CEET´s Talmo Luiz Silva (150), em João Neiva; Giuseppe Altoé (90), em Vargem Alta; Emílio Nemer (120), em Castelo; e Vasco Coutinho (515), em Vila Velha. As qualificações são oferecidas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Podem participar candidatos que tenham concluído o ensino médio regular ou EJA/EM, em qualquer rede de ensino; aos concluintes do ensino médio regular; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio ou da Educação de Jovens e Adultos.
Também podem participar aqueles que estão cursando a 3ª série do Ensino Médio Regular ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário no ato da matrícula para o curso técnico de nível médio.
Serão aceitas ainda inscrições de candidatos que concluíram o Ensino Médio e o último módulo do curso técnico em Automação Industrial, neste caso, assinando o termo de compatibilidade de horário, para o curso de especialização técnica em Energia Solar Fotovoltaica.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 11 de dezembro. Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e efetuar o cadastro utilizando seu CPF e e-mail. Em seguida, acessar www.selecaoaluno.es.gov.br, ler as orientações do edital e preencher a ficha de inscrição.

Confira os cursos

CEET Talmo Luiz Silva
Endereço: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva.
  • Vagas: 150
  • Administração (25)
  • Automação Industrial (25)
  • Estética (20)
  • Mecânica (25)
  • Gastronomia (40)
  • Especialização Técnica em Energia Solar Fotovoltaica (15)
CEET Giuseppe Altoé
Endereço: antigo Colégio Salesiano, Rua Principal, s/nº, Distrito de Jaciguá, Vargem Alta.
  • Vagas: 90
  • Cooperativismo Digital (90)
CEET Emilio Nemer
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 126, Centro, Castelo.
  • Vagas: 120
  • Internet das Coisas (30)
  • Contabilidade (90)
CEET Vasco Coutinho
Endereço: Rua Luciano das Neves, s/nº, Centro, Vila Velha
  • Vagas: 515
  • Administração (90)
  • Estética (20)
  • Gastronomia (40)
  • Informática (90)
  • Logística (60)
  • Modelagem do Vestuário (50)
  • Multimídia (25)
  • Produção de Moda (50)
  • Rádio e Televisão (60)
  • Rede de Computadores (30)

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