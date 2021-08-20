Mais de 5 mil vagas em cursos on-line no ES para se qualificar em casa

Curso on-line para aprender profissão sem sair de casa Crédito: Pixabay

governo do Estado anunciou nesta sexta-feira (20) a abertura de 5.098 vagas em cursos on-line gratuitos para quem quer aprender uma profissão sem sair de casa. São oito opções de qualificação com carga horária é de 120 horas cada. Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 31 de agosto, no endereço eletrônico www.qualificar.es.gov.br

As chances são abertas a candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, completos na data do lançamento do edital, com acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. Para o curso de Cuidador de Idosos, a exigência é ter 18 anos.

As aulas fazem parte do programa Qualificar ES, gerenciado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). A pasta informou que é permitida a realização de até duas inscrições por CPF e e-mail, em dois cursos distintos.

A classificação será realizada de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A lista de selecionados será divulgada no dia 3 de setembro.

[email protected]. A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 3 de setembro, no site do programa . As aulas começam no dia 10 de setembro e seguem até 22 de outubro. Só terá direito ao certificado o aluno que tiver 60% de aproveitamento. Dúvidas e problemas com o cadastro ou a inscrição devem ser encaminhadas para o e-mail

CURSOS E VAGAS