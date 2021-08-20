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Mais de 5 mil vagas em cursos on-line no ES para se qualificar em casa

Interessados podem se inscrever até 31 de agosto; oportunidades são para aulas de Maquiagem, Inglês Básico, Cuidador de Idosos, entre outras

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 14:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 ago 2021 às 14:14
Curso on-line para aprender profissão sem sair de casa
Curso on-line para aprender profissão sem sair de casa Crédito: Pixabay
governo do Estado anunciou nesta sexta-feira (20) a abertura de 5.098 vagas em cursos on-line gratuitos para quem quer aprender uma profissão sem sair de casa. São oito opções de qualificação com carga horária é de 120 horas cada. Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 31 de agosto, no endereço eletrônico www.qualificar.es.gov.br.
As chances são abertas a candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, completos na data do lançamento do edital, com acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. Para o curso de Cuidador de Idosos, a exigência é ter 18 anos.
As aulas fazem parte do programa Qualificar ES, gerenciado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). A pasta informou que é permitida a realização de até duas inscrições por CPF e e-mail, em dois cursos distintos.
A classificação será realizada de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A lista de selecionados será divulgada no dia 3 de setembro.

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A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 3 de setembro, no site do programa. As aulas começam no dia 10 de setembro e seguem até 22 de outubro. Só terá direito ao certificado o aluno que tiver 60% de aproveitamento. Dúvidas e problemas com o cadastro ou a inscrição devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

CURSOS  E VAGAS

  • Bolos e suas Variações (697)
  • Cuidador de Idosos (502)
  • Elaboração de Projetos On-line - Novo (894)
  • Empreendedorismo e Inovação (922)
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (257)
  • Inglês Básico (415)
  • Inglês Intermediário (581)
  • Maquiagem (830)

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