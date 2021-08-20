Mais de 5 mil vagas em cursos on-line no ES para se qualificar em casa

O governo do Estado anunciou nesta sexta-feira (20) a abertura de 5.098 vagas em cursos on-line gratuitos para quem quer aprender uma profissão sem sair de casa. São oito opções de qualificação com carga horária é de 120 horas cada. Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 31 de agosto, no endereço eletrônico www.qualificar.es.gov.br.
As chances são abertas a candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, completos na data do lançamento do edital, com acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. Para o curso de Cuidador de Idosos, a exigência é ter 18 anos.
As aulas fazem parte do programa Qualificar ES, gerenciado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). A pasta informou que é permitida a realização de até duas inscrições por CPF e e-mail, em dois cursos distintos.
A classificação será realizada de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A lista de selecionados será divulgada no dia 3 de setembro.
A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 3 de setembro, no site do programa. As aulas começam no dia 10 de setembro e seguem até 22 de outubro. Só terá direito ao certificado o aluno que tiver 60% de aproveitamento. Dúvidas e problemas com o cadastro ou a inscrição devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].
CURSOS E VAGAS
- Bolos e suas Variações (697)
- Cuidador de Idosos (502)
- Elaboração de Projetos On-line - Novo (894)
- Empreendedorismo e Inovação (922)
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (257)
- Inglês Básico (415)
- Inglês Intermediário (581)
- Maquiagem (830)