Mais de 380 vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 1,3 mil

Vagas de estágio para estudantes da Grande Vitória Crédito: Freepik

Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades de estágio abertas a partir desta segunda-feira (7). São 389 vagas, com bolsas que podem chegar a R$ 1,3 mil.

O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 300 oportunidades para estudantes de Pedagogia. Para se inscrever, os interessados podem acessar o site da instituição

O candidato precisa estar cursando do 3° ao 7° período e morar nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha ou Cariacica. A bolsa-auxílio é de R$ 550, além de auxílio transporte, e a carga horária é de 5 horas, nos turnos matutino ou vespertino.

OUTRAS VAGAS

O Portal Super Estágios anunciou sete novas vagas para estudantes de níveis técnico e superior. As oportunidades são para empresas de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. As bolsas variam entre R$ 550 e R$ 900.

Os interessados devem acessar o site , cadastrar as suas informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada.

Para os estudantes de nível superior, as chances são para os cursos de Computação (1), Gastronomia (1), Marketing (1) e Enfermagem (1). Já para os alunos do ensino técnico, as chances são para Administração (1), Segurança do Trabalho (1) e Eletrotécnica (1).

O IEL Espírito Santo está com 82 vagas de estágio abertas para os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1.350, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

Do total de oportunidades, 71 são destinadas a estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/ Desenho Industrial, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social e Sistema da Informação.

Há ainda 10 chances para alunos de cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Geoprocessamento, Mecânica e Segurança do Trabalho, além de uma vaga para quem está cursando o Ensino Médio.