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Mais de 380 vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 1,3 mil

A maior oferta está disponível no CIEE, com 300 chances para estudantes de Pedagogia. Há oportunidades ainda no IEL e no Portal Super Estágios.
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jun 2021 às 15:56

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:56

Vagas de estágio para estudantes da Grande Vitória.
Vagas de estágio para estudantes da Grande Vitória Crédito: Freepik
Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos às oportunidades de estágio abertas a partir desta segunda-feira (7). São 389 vagas, com bolsas que podem chegar a R$ 1,3 mil.
O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 300 oportunidades para estudantes de Pedagogia. Para se inscrever, os interessados podem acessar o site da instituição.  
O candidato precisa estar cursando do 3° ao 7° período e morar nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha ou Cariacica. A bolsa-auxílio é de R$ 550, além de auxílio transporte, e a carga horária é de 5 horas, nos turnos matutino ou vespertino.

OUTRAS VAGAS

O Portal Super Estágios anunciou sete novas vagas para estudantes de níveis técnico e superior. As oportunidades são para empresas de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. As bolsas variam entre R$ 550 e R$ 900.
Os interessados devem acessar o site, cadastrar as suas informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada.
Para os estudantes de nível superior, as chances são para os cursos de Computação (1), Gastronomia (1), Marketing (1) e Enfermagem (1). Já para os alunos do ensino técnico, as chances são para Administração (1), Segurança do Trabalho (1) e Eletrotécnica (1).
O IEL Espírito Santo está com 82 vagas de estágio abertas para os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1.350, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.
Do total de oportunidades, 71 são destinadas a estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/ Desenho Industrial, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social e Sistema da Informação.
Há ainda 10 chances para alunos de cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Geoprocessamento, Mecânica e Segurança do Trabalho, além de uma vaga para quem está cursando o Ensino Médio.
As inscrições podem ser feitas no site. A instituição informa que as entrevistas podem ser realizadas de forma online ou presencial e que as empresas seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde.

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