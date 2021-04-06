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Jovens talentos

Mais de 210 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

Há chances para alunos de ensinos médio, técnico e superior. Cadastros podem ser feitos pela internet; veja como participar das seleções

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 abr 2021 às 17:08
Estudante fazendo prova
Estudante fazendo prova Crédito: jannoon028/Freepik
Estudantes que querem colocar em prática o que estão aprendendo em sala de aula não podem deixar de aproveitar as oportunidades de estágio disponíveis no Espírito Santo. Estão abertas pelo menos 216 vagas com bolsas que podem chegar a R$ 1.200. As chances são para alunos do ensino médio, técnico e superior.
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) conta com a maior oferta de vagas. São 125 oportunidades, para cursos como administração, ciências contábeis, pedagogia, comunicação, técnico em logística, entre outras. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.000.

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Já Portal Super Estágios está com 14 vagas abertas, em Vitória, Vila Velha e Serra, para estudantes de níveis técnico e superior. Os estagiários irão receber bolsas que variam de R$ 300 e R$ 800.
No Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), estão abertas 77 chances em empresas da Grande Vitória. São 67 vagas para quem cursa o nível superior, nove para os de nível técnico e uma para nível médio. As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.200.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE

Vagas: 125, sendo 90 para nível superior e 35 para nível médio/técnico.
Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site do CIEE. 
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.000 mensais, além de vale transporte e, eventuais outros benefícios.
  • Cursos: 
  • Administração (34)
  • Ciências contábeis (16)
  • Pedagogia (1)
  • Arquitetura e urbanismo (4)
  • Engenharia civil (3)
  • Engenharia metalúrgica (1)
  • Educação física (1)
  • Comunicação social - Jornalismo (1)
  • Fotografia / Tecnologia em fotografia (1)
  • Publicidade e propaganda / Marketing / Tecnologia em marketing (9)
  • Sistemas de informação / Ciência da computação (10)
  • Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas / Tecnologia em análise de sistemas / Tecnologia em desenvolvimento de software (10)
  • Ensino médio / EJA (7)
  • Técnico em administração (17)
  • Técnico em logística (2)
  • Técnico em enfermagem (2)
  • Técnico em analise clínicas / Técnico em laboratório de análises clínicas (1)
  • Técnico em eletrotécnica (1)
  • Técnico em informática / Técnico em redes de computadores (4)
  • Técnico em mecânica (1)

SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 14 para estudantes de níveis técnico e superior.
Como se inscrever: os interessados devem acessar o site, cadastrar as suas informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada.
Bolsas: variam entre R$ 300 e R$ 800.
  • Cursos:  
  • Ensino médio (1)
  • Educação física (2)
  • Comunicação (3)
  • Administração (3)
  • Gastronomia (1)
  • Tecnologia da informação (1)
  • Arquitetura (1)
  • Técnico em informática (1)
  • Técnico em mecânica (1)

IEL

Vagas: 77 para estudantes do ensino médio (1), ensino técnico (9) e ensino superior (67).
Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Bolsas: variam entre R$ 530 e R$ 1.200.
  • Cursos:
  • Administração
  • Análise de sistema
  • Ciência da computação
  • Ciências contábeis
  • Design Gráfico/ desenho industrial
  • Direito
  • Engenharia da computação
  • Engenharia de produção
  • Engenharia mecânica
  • Jornalismo
  • Pedagogia
  • Publicidade e propaganda
  • Sistema da informação 
  • Técnico em administração
  • Técnico em automação industrial
  • Técnico em eletrônica
  • Técnico em eletrotécnica
  • Técnico em geoprocessamento
  • Técnico em mecânica 
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Ensino médio

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