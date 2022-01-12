Mais de 120 vagas de emprego em bares, restaurantes, parques e lojas no ES

Quem está à procura de uma oportunidade de emprego deve ficar atento. Bares, restaurantes, parques e lojas estão com mais de 120 vagas abertas para a contratação imediata. Há chances para postos temporários e efetivos e para profissionais de vários níveis de escolaridade.

Para participar, basta o candidato observar o modelo de cadastro de cada estabelecimento, ou seja, enviar o currículo por e-mail ou cadastro na página de carreira da empresa.

Trabalho como garçom em bares e restaurantes Crédito: Freepik

No Bar e Restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha, estão abertas 30 vagas de emprego. As contratações são para os cargos de cumim, auxiliar de limpeza, copeiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de sushiman e cozinheiro

Oportunidades ainda no Coco Bambu Vila Velha, com chances para auxiliar de garçom, garçons, auxiliar de barman, auxiliar de cozinha.

Já o Ilha do Caranguejo está contratando 39 novos profissionais para atender a demanda do verão. Os interessados podem se candidatar às funções de auxiliar de cozinha, copeiro, recepcionista, churrasqueiro, passador de carne, entre outras.

Ainda para trabalhar na estação mais quente do ano, o Parque do China tem cinco vagas para áreas de vendas, recepção e camareira.

Já as vagas do comércio estão distribuídas pela Leroy Merlin, C&C, Madeira Madeira, C&A, além de lojas no Shopping Vitória.

CONFIRA AS VAGAS

Coco Bambu Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: c​[email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:



Vagas:

Auxiliar garçom

Garçons

Auxiliar barman

Auxiliar cozinha

Bar e Restaurante Caranguejo do Assis

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar currículo para o e-mail:



Vagas: 30

30 Cumim

Auxiliar de limpeza

Copeiro

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de sushiman

Cozinheiro

Ilha do Caranguejo

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entregá-lo em uma das unidades do restaurante, em Vitória e Vila Velha, das 16 às 18 horas. os interessados devem enviar o currículo para o e-mailou entregá-lo em uma das unidades do restaurante, em Vitória e Vila Velha, das 16 às 18 horas.



Vagas: 39

39 Auxiliar de cozinha (5)

Copeiro (5)

Cozinheiro (3)

Garçom (5)

Recreador (3)

Recepcionista (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de barman (3)

Auxiliar de garçom (5)

Churrasqueiro (3)

Passador de carne (3)

Parque do China

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:



Vagas: 5 para as seguintes áreas:

Vendas

Recepção

Camareiras

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da loja.



Vagas: 8 para Vitória

8 para Vitória Coordenador comercial

Operador de logística

Operador de loja (4)

Vendedor de projetos (2)

C&C

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.



Vagas: 9 para Serra

9 para Serra Assistente SAC

Atendente de loja (4)

Auxiliar administrativo

Fiscal de caixa

Vendedor (2)

Madeira Madeira

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.



Vagas: 2 para Vitória

2 para Vitória Assistente de atendimento

Pessoa consultora de vendas guide shop

C&A

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.



Vagas : 2

: 2 Fiscal de loja (Vila Velha)

Líder de operações (Vitória)

Shopping Vitória

Como se candidatar: os interessados em trabalhar em alguma das lojas do centro de compras devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.

