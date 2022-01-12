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Oportunidades

Mais de 120 vagas de emprego em bares, restaurantes, parques e lojas no ES

Interessados devem enviar o currículo por e-mail ou fazer o cadastro no site de carreira das empresas; confira a lista com todos os postos abertos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jan 2022 às 08:51

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 08:51

Quem está à procura de uma oportunidade de emprego deve ficar atento. Bares, restaurantes, parques e lojas estão com mais de 120 vagas abertas para a contratação imediata. Há chances para postos temporários e efetivos e para profissionais de vários níveis de escolaridade.
Para participar, basta o candidato observar o modelo de cadastro de cada estabelecimento, ou seja, enviar o currículo por e-mail ou cadastro na página de carreira da empresa.
Trabalho como garçom
Trabalho como garçom em bares e restaurantes Crédito: Freepik
No Bar e Restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha, estão abertas 30 vagas de emprego. As contratações são para os cargos de cumim, auxiliar de limpeza, copeiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de sushiman e cozinheiro
Oportunidades ainda no Coco Bambu Vila Velha, com chances para auxiliar de garçom, garçons, auxiliar de barman, auxiliar de cozinha.
Já o Ilha do Caranguejo está contratando 39 novos profissionais para atender a demanda do verão. Os interessados podem se candidatar às funções de auxiliar de cozinha, copeiro, recepcionista, churrasqueiro, passador de carne, entre outras.
Ainda para trabalhar na estação mais quente do ano, o Parque do China tem cinco vagas para áreas de vendas, recepção e camareira.
Já as vagas do comércio estão distribuídas pela Leroy Merlin, C&C, Madeira Madeira, C&A, além de lojas no Shopping Vitória.

CONFIRA AS VAGAS

Coco Bambu Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: c​[email protected].
  • Vagas: 
  • Auxiliar garçom
  • Garçons
  • Auxiliar barman
  • Auxiliar cozinha

Bar e Restaurante Caranguejo do Assis

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 30
  • Cumim
  • Auxiliar de limpeza
  • Copeiro
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de sushiman 
  • Cozinheiro

Ilha do Caranguejo

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entregá-lo em uma das unidades do restaurante, em Vitória e Vila Velha, das 16 às 18 horas. 
  • Vagas: 39
  • Auxiliar de cozinha (5)
  • Copeiro (5)
  • Cozinheiro (3)
  • Garçom (5)
  • Recreador (3)
  • Recepcionista (2)
  • Auxiliar de limpeza (2)
  • Auxiliar de barman (3)
  • Auxiliar de garçom (5)
  • Churrasqueiro (3)
  • Passador de carne (3)

Parque do China

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 5 para as seguintes áreas:
  • Vendas
  • Recepção
  • Camareiras 

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da loja.
  • Vagas: 8  para Vitória
  • Coordenador comercial
  • Operador de logística
  • Operador de loja (4)
  • Vendedor de projetos (2)

C&C

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: 9 para Serra
  • Assistente SAC 
  • Atendente de loja (4)
  • Auxiliar administrativo 
  • Fiscal de caixa 
  • Vendedor (2)

Madeira Madeira

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no  site de carreira da empresa.
  • Vagas: 2 para Vitória
  • Assistente de atendimento
  • Pessoa consultora de vendas guide shop 

C&A

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: 2
  • Fiscal de loja (Vila Velha)
  • Líder de operações (Vitória)

Shopping Vitória

Como se candidatar: os interessados em trabalhar em alguma das lojas do centro de compras devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: são mais de 30 postos
  • Vendedor
  • Gerente
  • Gerente de loja
  • Promotor de eventos
  • Vendedor de informática
  • Auxiliar de loja
  • Vendedor de ótica

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