Mais de 110 vagas de emprego abertas em terceirizada da EDP no ES

A empresa terceirizada da EDP, Manserv, está com 113 vagas de emprego abertas para moradores da Grande Vitória. Recentemente, a companhia se tornou prestadora de serviço da concessionária e, no momento, está estruturando a equipe de trabalho.
As oportunidades são para trabalhar no município da Serra e para cargos de eletricista, técnico em enfermagem e técnico em segurança. Os postos são destinados a quem tem os níveis fundamental e técnico.
Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. O candidato deve colocar no campo do assunto EDP-ES.
Os trabalhadores recebem, além do salário, benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação e vale-transporte.
CONFIRA OS CARGOS E OS REQUISITOS
Eletricista com CNH D
Vagas: 30
- Requisitos:
- Ensino fundamental
- Qualificação na área de Elétrica com carga horária mínima de 60 horas.
- Curso de NR10 com carga horária mínima de 40 horas
- Curso de SEP(Sistema elétrico de potência) com carga horária mínima de 40 horas
- CND categoria D
Eletricista STC/plantão
Vagas: 60
- Requisitos:
- Ensino fundamental
- Qualificação na área de Elétrica com carga horária mínima de 60 horas.
- Curso de NR10 com carga horária mínima de 40 horas
- Curso de SEP(Sistema elétrico de potência) com carga horária mínima de 40 horas
- CND categoria B
Eletricista linha Viva I e II
Vagas: 20
- Requisitos:
- Ensino fundamental
- Experiência na função
- Qualificação na área de Elétrica com carga horária mínima de 60 horas.
- Qualificação em linha viva com carga horária mínima 180 horas.
- Curso de NR10 com carga horária mínima de 40 horas
- Curso de SEP(Sistema elétrico de potência) com carga horária mínima de 40 horas
Técnico em enfermagem
Vaga: 1
- Requisitos:
- Formação em Técnico de Enfermagem com registro
- Especialização em Enfermagem do Trabalho
- Experiência no função
Técnico em segurança do trabalho
Vagas: 2
- Requisitos:
- Formação em Técnico em Segurança do Trabalho com registro
- Registro no ministério do trabalho
- Experiência na função
- CNH categoria B
- Diferencial: Experiência no ramo de energia