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Serra

Mais de 110 vagas de emprego abertas em terceirizada da EDP no ES

Oportunidades são os cargos de eletricista, técnico em enfermagem e técnico em segurança; interessados devem enviar o currículo por e-mail

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 13:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 set 2021 às 13:23
Homens da EDP durante trabalho de troca de estrutura. Estrutura é uma peça usada para apoiar os fios no topo do poste. Essa, no bairro Santo Antonio, eram de madeira
Prestadora de serviços contrata profissionais  Crédito: Carlos Alberto Silva
A empresa terceirizada da EDP, Manserv, está com 113 vagas de emprego abertas para moradores da Grande Vitória. Recentemente, a companhia se tornou prestadora de serviço da concessionária e, no momento, está estruturando a equipe de trabalho.
As oportunidades são para trabalhar no município da Serra e para cargos de eletricista, técnico em enfermagem e técnico em segurança. Os postos são destinados a quem tem os níveis fundamental e técnico.
Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. O candidato deve colocar no campo do assunto EDP-ES.
Os trabalhadores recebem, além do salário, benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação e vale-transporte.

CONFIRA OS CARGOS E OS REQUISITOS

Eletricista com CNH D

Vagas: 30
  • Requisitos:
  • Ensino fundamental
  • Qualificação na área de Elétrica com carga horária mínima de 60 horas.
  • Curso de NR10 com carga horária mínima de 40 horas
  • Curso de SEP(Sistema elétrico de potência) com carga horária mínima de 40 horas
  • CND categoria D

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Eletricista STC/plantão

Vagas: 60
  • Requisitos:
  • Ensino fundamental
  • Qualificação na área de Elétrica com carga horária mínima de 60 horas.
  • Curso de NR10 com carga horária mínima de 40 horas
  • Curso de SEP(Sistema elétrico de potência) com carga horária mínima de 40 horas
  • CND categoria B

Eletricista linha Viva I e II

Vagas: 20
  • Requisitos:
  • Ensino fundamental
  • Experiência na função
  • Qualificação na área de Elétrica com carga horária mínima de 60 horas.
  • Qualificação em linha viva com carga horária mínima 180 horas.
  • Curso de NR10 com carga horária mínima de 40 horas
  • Curso de SEP(Sistema elétrico de potência) com carga horária mínima de 40 horas

Técnico em enfermagem

Vaga: 1
  • Requisitos:
  • Formação em Técnico de Enfermagem com registro
  • Especialização em Enfermagem do Trabalho
  • Experiência no função

Técnico em segurança do trabalho

Vagas: 2
  • Requisitos: 
  • Formação em Técnico em Segurança do Trabalho com registro
  • Registro no ministério do trabalho
  • Experiência na função
  • CNH categoria B
  • Diferencial: Experiência no ramo de energia

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