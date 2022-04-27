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Postos de trabalho

Nova loja de serviços automotivos vai abrir 150 vagas de emprego no ES

Oportunidades  serão para cargos como vendedor, assistente administrativo, mecânico e auxiliar de mecânico; veja como participar da seleção

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 12:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 abr 2022 às 12:48
Nova loja de autopeças abre 150 vagas de emprego
Nova loja de autopeças abre 150 vagas de emprego Crédito: Divulgação
Uma nova loja vai abrir 150 vagas de emprego no Espírito Santo. A franquia Point S, que atua em serviços automotivos e vendas de pneus, vai contratar profissionais de vários níveis de escolaridade.
Para participar da seleção, basta o candidato cadastrar o currículo no site do Grupo Orletti, na seção "Trabalhe Conosco".
A expectativa é de que sejam abertas dez lojas no Estado nos próximos cinco anos, totalizando 150 contratações.
A primeira unidade está prevista para ser inaugurada ainda no primeiro semestre de 2022, em Vitória, com a seleção de 20 colaboradores.
As oportunidades são para os cargos de:
  • Vendedor
  • Assistente administrativo
  • Mecânico
  • Auxiliar de mecânico
  • Gerente
A franquia vai chegar ao Brasil por meio da parceria dos grupos ADTSA, de Pernambuco, e Orletti, do Espírito Santo, totalizando 200 lojas no país nos próximos 5 anos. Ao todo, o negócio deve gerar 1.500 chances em vários estados brasileiros.

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