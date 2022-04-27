Nova loja de serviços automotivos vai abrir 150 vagas de emprego no ES

Nova loja de autopeças abre 150 vagas de emprego Crédito: Divulgação

Uma nova loja vai abrir 150 vagas de emprego no Espírito Santo . A franquia Point S, que atua em serviços automotivos e vendas de pneus, vai contratar profissionais de vários níveis de escolaridade.

Para participar da seleção, basta o candidato cadastrar o currículo no site do Grupo Orletti, na seção "Trabalhe Conosco".

A expectativa é de que sejam abertas dez lojas no Estado nos próximos cinco anos, totalizando 150 contratações.

A primeira unidade está prevista para ser inaugurada ainda no primeiro semestre de 2022, em Vitória , com a seleção de 20 colaboradores.

As oportunidades são para os cargos de:

Vendedor

Assistente administrativo

Mecânico

Auxiliar de mecânico

Gerente