Nova loja de serviços automotivos vai abrir 150 vagas de emprego no ES

Uma nova loja vai abrir 150 vagas de emprego no Espírito Santo. A franquia Point S, que atua em serviços automotivos e vendas de pneus, vai contratar profissionais de vários níveis de escolaridade.
Para participar da seleção, basta o candidato cadastrar o currículo no site do Grupo Orletti, na seção "Trabalhe Conosco".
A expectativa é de que sejam abertas dez lojas no Estado nos próximos cinco anos, totalizando 150 contratações.
A primeira unidade está prevista para ser inaugurada ainda no primeiro semestre de 2022, em Vitória, com a seleção de 20 colaboradores.
As oportunidades são para os cargos de:
- Vendedor
- Assistente administrativo
- Mecânico
- Auxiliar de mecânico
- Gerente
A franquia vai chegar ao Brasil por meio da parceria dos grupos ADTSA, de Pernambuco, e Orletti, do Espírito Santo, totalizando 200 lojas no país nos próximos 5 anos. Ao todo, o negócio deve gerar 1.500 chances em vários estados brasileiros.