Inscrições para 11,9 mil vagas em cursos gratuitos no ES terminam nesta quinta

Oportunidade para aprender fazer doces e bolos Crédito: Freepik

Os interessados em aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou de carteira assinada têm até esta quinta-feira (24) para se inscrever nos cursos presenciais do Qualificar ES. São 11.919 vagas, sendo 9.624 para o público em geral e 2.295 exclusivas para mulheres. Os cursos serão oferecidos em 41 municípios capixabas, em 168 polos de ensino.

O prazo para se inscrever segue até as 23h59, no site do Qualificar ES . São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos.

Pode participar o interessado que tenha idade mínima de 16 anos, more no município onde o curso será realizado, e seja alfabetizado. Quem deseja fazer um dos cursos da área da Saúde precisa ter mais de 18 anos.

A seleção dos participantes será feita de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital. O resultado será divulgado em 10 de março.

As oportunidades para os cursos presenciais são para:

Administração de Pequenos Negócios

Agente Comunitário de Saúde

Almoxarife

Assistente Administrativo

Assistente de Faturamento

Assistente de Logística

Assistente de Operação Logística Portuária

Assistente de Recursos Humanos

Assistente de Secretaria Escolar

Atendimento ao Cliente

Auxiliar de Departamento Pessoal

Auxiliar de Estoque e Armazenamento

Auxiliar de Rotinas Administrativa

Balconista de Farmácia

Biscoito Caseiro

Bolos Artísticos

Bolos e Suas Variações

Camareira

Confeccionador de Bolsas

Confeccionador de Lingerie e Moda Praia

Confeitaria

Costura

Cuidador de Idosos

Cuidador Infantil

Decoração de Festas

Design de Sobrancelhas

Doces para Festas

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão

Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios

Excel

Fotografia

Informática

Informática e Redes Sociais

Inglês Básico

Inglês Intermediário

Maquiagem

Marketing - Divulgando seu Negócio

Operador de Caixa

Panificação

Pizzaiolo

Planejamento Financeiro para Empreendedores

Porteiro

Preparação de Coffee Break

Preparação de Massas

Preparação de Salgados

Recepcionista

Recreador Infantil

Técnica de Vendas

Tortas e Massas

AJUDA PARA ABRIR NOVOS NEGÓCIOS

Quem concluir os cursos presenciais das áreas de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebe ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

O Programa Qualificar ES oferta cursos de qualificação profissional, com foco no empreendedorismo, na prevenção da criminalidade e na preparação da população capixaba para a inserção ao mundo do trabalho. O programa oferta cursos nas modalidades on-line, presencial e semipresencial.

CURSOS ON-LINE

Já as inscrições para a modalidade on-line terminam nesta sexta-feira (25), no site do programa . São 40 mil vagas em 16 opções de cursos. O resultado será liberado no dia 4 de março.

Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Uma das novidades dessa modalidade é o curso de assistente de contabilidade, que terá 2.500 vagas disponíveis.

As vagas serão para: