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Inscrições para 11,9 mil vagas em cursos gratuitos no ES terminam nesta quinta

São 9.624 chances destinadas ao público em geral e 2.295 exclusivas para mulheres. Aulas para aprender profissão serão oferecidas em 41 municípios capixabas, em 168 polos de ensino; veja como se inscrever

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 11:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 fev 2022 às 11:40
Oportunidade para aprender fazer doces e bolos
Oportunidade para aprender fazer doces e bolos Crédito: Freepik
Os interessados em aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou de carteira assinada têm até esta quinta-feira (24) para se inscrever nos cursos presenciais do Qualificar ES. São 11.919 vagas, sendo 9.624 para o público em geral e 2.295 exclusivas para mulheres. Os cursos serão oferecidos em 41 municípios capixabas, em 168 polos de ensino.
Esta é a 1ª oferta de 2022 dos treinamentos oferecidos pelo governo do Espírito Santo. A expectativa é de que até o final do ano seja abertas 200 mil oportunidades em qualificação profissional.
O prazo para se inscrever segue até as 23h59, no site do Qualificar ES. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos.

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Pode participar o interessado que tenha idade mínima de 16 anos, more no município onde o curso será realizado, e seja alfabetizado. Quem deseja fazer um dos cursos da área da Saúde precisa ter mais de 18 anos.
A seleção dos participantes será feita de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital. O resultado será divulgado em 10 de março.
As oportunidades para os cursos presenciais são para:
  • Administração de Pequenos Negócios
  • Agente Comunitário de Saúde
  • Almoxarife
  • Assistente Administrativo
  • Assistente de Faturamento
  • Assistente de Logística
  • Assistente de Operação Logística Portuária
  • Assistente de Recursos Humanos
  • Assistente de Secretaria Escolar
  • Atendimento ao Cliente
  • Auxiliar de Departamento Pessoal
  • Auxiliar de Estoque e Armazenamento
  • Auxiliar de Rotinas Administrativa
  • Balconista de Farmácia
  • Biscoito Caseiro
  • Bolos Artísticos
  • Bolos e Suas Variações
  • Camareira
  • Confeccionador de Bolsas
  • Confeccionador de Lingerie e Moda Praia
  • Confeitaria
  • Costura
  • Cuidador de Idosos
  • Cuidador Infantil
  • Decoração de Festas
  • Design de Sobrancelhas
  • Doces para Festas
  • Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão
  • Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios
  • Excel
  • Fotografia
  • Informática
  • Informática e Redes Sociais
  • Inglês Básico
  • Inglês Intermediário
  • Maquiagem
  • Marketing - Divulgando seu Negócio
  • Operador de Caixa
  • Panificação
  • Pizzaiolo
  • Planejamento Financeiro para Empreendedores
  • Porteiro
  • Preparação de Coffee Break
  • Preparação de Massas
  • Preparação de Salgados
  • Recepcionista
  • Recreador Infantil
  • Técnica de Vendas
  • Tortas e Massas

AJUDA PARA ABRIR NOVOS NEGÓCIOS

Quem concluir os cursos presenciais das áreas de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebe ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.
O Programa Qualificar ES oferta cursos de qualificação profissional, com foco no empreendedorismo, na prevenção da criminalidade e na preparação da população capixaba para a inserção ao mundo do trabalho. O programa oferta cursos nas modalidades on-line, presencial e semipresencial.

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CURSOS ON-LINE
Já as inscrições para a modalidade on-line terminam nesta sexta-feira (25), no site do programa. São 40 mil vagas em 16 opções de cursos. O resultado será liberado no dia 4 de março.
Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Uma das novidades dessa modalidade é o curso de assistente de contabilidade, que terá 2.500 vagas disponíveis.
As vagas serão para:
  • Assistente de Contabilidade
  • Assistente de Tecnologia da Informação
  • Auxiliar Administrativo
  • Bolos e suas Variações
  • Design de Sobrancelhas
  • Educação Especial e Inclusiva
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
  • Digital Influencers: Marketing de Influência
  • Inglês Básico
  • Inglês Intermediário
  • Maquiagem
  • Marketing Digital para o Seu Negócio
  • Secretaria Escolar
  • Segurança do Trabalho
  • Tecnologias Educacionais
  • Word e Excel

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