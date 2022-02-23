Inscrições para 11,9 mil vagas em cursos gratuitos no ES terminam nesta quinta

Os interessados em aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou de carteira assinada têm até esta quinta-feira (24) para se inscrever nos cursos presenciais do Qualificar ES. São 11.919 vagas, sendo 9.624 para o público em geral e 2.295 exclusivas para mulheres. Os cursos serão oferecidos em 41 municípios capixabas, em 168 polos de ensino.
Esta é a 1ª oferta de 2022 dos treinamentos oferecidos pelo governo do Espírito Santo. A expectativa é de que até o final do ano seja abertas 200 mil oportunidades em qualificação profissional.
O prazo para se inscrever segue até as 23h59, no site do Qualificar ES. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos.
Pode participar o interessado que tenha idade mínima de 16 anos, more no município onde o curso será realizado, e seja alfabetizado. Quem deseja fazer um dos cursos da área da Saúde precisa ter mais de 18 anos.
A seleção dos participantes será feita de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital. O resultado será divulgado em 10 de março.
As oportunidades para os cursos presenciais são para:
- Administração de Pequenos Negócios
- Agente Comunitário de Saúde
- Almoxarife
- Assistente Administrativo
- Assistente de Faturamento
- Assistente de Logística
- Assistente de Operação Logística Portuária
- Assistente de Recursos Humanos
- Assistente de Secretaria Escolar
- Atendimento ao Cliente
- Auxiliar de Departamento Pessoal
- Auxiliar de Estoque e Armazenamento
- Auxiliar de Rotinas Administrativa
- Balconista de Farmácia
- Biscoito Caseiro
- Bolos Artísticos
- Bolos e Suas Variações
- Camareira
- Confeccionador de Bolsas
- Confeccionador de Lingerie e Moda Praia
- Confeitaria
- Costura
- Cuidador de Idosos
- Cuidador Infantil
- Decoração de Festas
- Design de Sobrancelhas
- Doces para Festas
- Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão
- Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios
- Excel
- Fotografia
- Informática
- Informática e Redes Sociais
- Inglês Básico
- Inglês Intermediário
- Maquiagem
- Marketing - Divulgando seu Negócio
- Operador de Caixa
- Panificação
- Pizzaiolo
- Planejamento Financeiro para Empreendedores
- Porteiro
- Preparação de Coffee Break
- Preparação de Massas
- Preparação de Salgados
- Recepcionista
- Recreador Infantil
- Técnica de Vendas
- Tortas e Massas
AJUDA PARA ABRIR NOVOS NEGÓCIOS
Quem concluir os cursos presenciais das áreas de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebe ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.
O Programa Qualificar ES oferta cursos de qualificação profissional, com foco no empreendedorismo, na prevenção da criminalidade e na preparação da população capixaba para a inserção ao mundo do trabalho. O programa oferta cursos nas modalidades on-line, presencial e semipresencial.
CURSOS ON-LINE
Já as inscrições para a modalidade on-line terminam nesta sexta-feira (25), no site do programa. São 40 mil vagas em 16 opções de cursos. O resultado será liberado no dia 4 de março.
Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Uma das novidades dessa modalidade é o curso de assistente de contabilidade, que terá 2.500 vagas disponíveis.
As vagas serão para:
- Assistente de Contabilidade
- Assistente de Tecnologia da Informação
- Auxiliar Administrativo
- Bolos e suas Variações
- Design de Sobrancelhas
- Educação Especial e Inclusiva
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
- Digital Influencers: Marketing de Influência
- Inglês Básico
- Inglês Intermediário
- Maquiagem
- Marketing Digital para o Seu Negócio
- Secretaria Escolar
- Segurança do Trabalho
- Tecnologias Educacionais
- Word e Excel