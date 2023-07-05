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João Neiva

Inscrições abertas para cursos do Pronatec no Norte do ES

São 20 vagas para o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de caldeireiro; interessados podem se inscrever até o dia 9 de julho de 2023

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 09:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2023 às 09:58
O Centro Estadual de Educação Técnica Talmo Luiz Silva, em João Neiva, oferece cursos de um a dois anos de duração
Centro Estadual de Educação Técnica Talmo Luiz Silva, em João Neiva, tem novas vagas no Pronatec Crédito: Secti/Divulgação
Já estão abertas as inscrições para os cursos da 2ª oferta do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
São 20 vagas para o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de caldeireiro. As oportunidades são oferecidas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). Clique aqui para ler o edital. 
As aulas serão realizadas no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, que fica em João Neiva. Os candidatos precisam morar nos municípios do litoral Norte do Estado: Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Ibiraçu, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Mateus e Sooretama.
Para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) completo.
Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de julho de 2023, no endereço eletrônico As inscrições podem ser realizadas no site da Secti. 
A classificação será por ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições descritas no edital e que residirem, essencialmente, nos municípios do litoral norte do Espírito Santo. A lista dos classificados e suplentes será divulgada no dia 10 de julho.
Os suplentes serão chamados caso o número de vagas do curso não for preenchido. Nem o candidato classificado nem o candidato suplente podem ter inscrição ativa no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), pois será desclassificado.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), por meio da Lei nº 12.513, é destinado principalmente aos jovens e adultos que não têm acesso à educação formal ou que desejam complementar a formação.
O Pronatec foi criado em 2011 pelo Ministério da Educação (MEC) e é mais uma ferramenta de acesso educacional destinada aos estudantes e também aos trabalhadores brasileiros que visam a alcançar grandes oportunidades na vida profissional.
O objetivo dos treinamentos do programa é expandir e democratizar o ingresso dos jovens e adultos de baixa renda a uma educação de qualidade, por meio da oferta de cursos de educação profissional e tecnológica gratuitos.

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