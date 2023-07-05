Inscrições abertas para cursos do Pronatec no Norte do ES

Centro Estadual de Educação Técnica Talmo Luiz Silva, em João Neiva, tem novas vagas no Pronatec Crédito: Secti/Divulgação

Já estão abertas as inscrições para os cursos da 2ª oferta do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

As aulas serão realizadas no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, que fica em João Neiva . Os candidatos precisam morar nos municípios do litoral Norte do Estado: Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Ibiraçu, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Mateus e Sooretama.

Para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) completo.

Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de julho de 2023, no endereço eletrônico As inscrições podem ser realizadas no site da Secti.

A classificação será por ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições descritas no edital e que residirem, essencialmente, nos municípios do litoral norte do Espírito Santo. A lista dos classificados e suplentes será divulgada no dia 10 de julho.

Os suplentes serão chamados caso o número de vagas do curso não for preenchido. Nem o candidato classificado nem o candidato suplente podem ter inscrição ativa no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), pois será desclassificado.

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), por meio da Lei nº 12.513, é destinado principalmente aos jovens e adultos que não têm acesso à educação formal ou que desejam complementar a formação.

O Pronatec foi criado em 2011 pelo Ministério da Educação (MEC) e é mais uma ferramenta de acesso educacional destinada aos estudantes e também aos trabalhadores brasileiros que visam a alcançar grandes oportunidades na vida profissional.