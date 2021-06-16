Inscrição para 424 vagas em cursos para mulheres termina nesta quinta no ES

Curso de confeitaria oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Pixabay

Estão abertas até esta quinta-feira, 17 de junho, as inscrições para os cursos do Qualificar ES Mulher. A oferta é de 424 vagas, destinadas apenas para o público feminino em 10 cidades do Espírito Santo

As interessadas podem se inscrever no site do programa , até as 23h59. Será permitida apenas uma inscrição por CPF. Para participar de um dos cursos, a candidata precisa ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; morar no bairro ou no município onde o curso será realizado; ser alfabetizada, ou seja, saber ler e escrever; e ser do sexo feminino.

As participantes poderão fazer os seguintes cursos: Confeitaria, Maquiagem, Bolos Artísticos, Recepcionista, Costura, Design de Sobrancelhas e Decoração para Festas. Ao final, elas recebem um certificado, mas para isso é necessário ter presença de, no mínimo, 75% da carga horária.

Caso haja alteração na matriz de risco do local do curso ou qualquer determinação que impossibilite a continuidade das aulas presenciais, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides) poderá suspender as aulas presenciais até que haja condições adequadas para o retorno das atividades presenciais; transferir as aulas para meio virtual; ou cancelar a turma

A lista das candidatas selecionados será divulgada no dia 1º de julho.

Ao todo, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides) está com 2.303 oportunidades abertas para os cursos presenciais. O prazo encerra no dia 17 de junho, no site.

CONFIRA AS VAGAS DO QUALIFICAR ES MULHER

MIMOSO DO SUL

Local do curso: CRAS de Mimoso do Sul: Rua Crispim Braga, s/nº, Morro da Palha.



Vagas:



Confeitaria (20)

COLATINA

Local do curso: CRAS Ayrton Senna: Rua João Batista do Vale, 893, Bairro Ayrton Senna.



Vagas:



Maquiagem (15)

JOÃO NEIVA

Local do curso: CEET Talmo Luiz Silva: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima.



Vagas:



Bolos artísticos (15)

GUARAPARI

Local do curso: Igreja Batista em Coroado: Rua Padre Anchieta, 23, Coroado.



Vagas:

Igreja Batista em Coroado: Rua Padre Anchieta, 23, Coroado.

LINHARES

Local do curso: Escola Nossa Senhora da Conceição: Avenida São Paulo, Aviso.



Vagas:



Recepcionista (15)

SÃO MATEUS

Local do curso: Primeira Igreja Batista em Guriri: Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, Guriri.



Vagas:



Recepcionista (15)

MONTANHA

Local do curso: CRAS de Montanha: Rua Conceição da Barra, s/nº, Decão.



Vagas:



Costura (15)

CARIACICA

Local do curso: EEEFM Mariano Firme de Souza: Rua Pedro I, 21, Bandeirantes.



Vagas:



Design de sobrancelhas (15)

Local do curso: Igreja Católica da Paróquia Santíssima Trindade de Vila Capixaba São Paulo da Cruz: Rua Anchieta, 2, Vila Capixaba.



Vagas:



Confeitaria (20)

Maquiagem (15)

Design de sobrancelhas (15)

Local do curso: Estação Cidadania e Cultura – Antigo Praça Céu: Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha II.



Vagas:



Maquiagem (20)

Local do curso: EMEF Rosa da Penha: Rua Castelo Branco, 34, Rosa da Penha.



Vagas:



Maquiagem (15)

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus: Rua I 301, Jardim de Alah.



Vagas:



Design de sobrancelhas (15)

Maquiagem (15)

Local do curso: Associação das Micro e Pequenas Empresas de Nova Rosa da Penha: Rua 74, 155, Nova Rosa da Penha.



Vagas:



Design de sobrancelhas (12)

Maquiagem (12)

Local do curso: Primeira Igreja Batista em Alzira Ramos: Avenida Virgínia Maline Ramos, s/nº, Alzira Ramos.



Vagas:



Design de sobrancelhas (15)

Maquiagem (15)

VITÓRIA

Local do curso: EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva: Rua Rubens Bley, 100, Da Penha.



Vagas:



Design de sobrancelhas (15)

Local do curso: Igreja Batista Fonte de Vida: Rua Brígida Nader, 149, Ilha do Príncipe.



Vagas:



Maquiagem (20)

Design de sobrancelhas (20)

SERRA

Local do curso: Centro de Atividades Integradas de Eurico Salles: Rua dos Colibris, s/nº, Eurico Salles.



Vagas:



Decoração de festas (20)

Local do curso: EEEFM Dom João Batista da Motta e Albuquerque: Rua Maria de Fátima da Costa, s/nº, André Carloni.



Vagas:



Decoração de festas (15)

Local do curso: EMEF Aureniria Correa Pimentel: Rua Inhambú, s/nº, Novo Horizonte.

