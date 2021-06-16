Inscrição para 424 vagas em cursos para mulheres termina nesta quinta no ES

Estão abertas até esta quinta-feira, 17 de junho, as inscrições para os cursos do Qualificar ES Mulher. A oferta é de 424 vagas, destinadas apenas para o público feminino em 10 cidades do Espírito Santo.
As interessadas podem se inscrever no site do programa, até as 23h59. Será permitida apenas uma inscrição por CPF. Para participar de um dos cursos, a candidata precisa ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; morar no bairro ou no município onde o curso será realizado; ser alfabetizada, ou seja, saber ler e escrever; e ser do sexo feminino.
As oportunidades são para as moradores dos municípios de Cariacica, Colatina, Guarapari, João Neiva, Linhares, Mimoso do Sul, Montanha, São Mateus, Serra e Vitória. A carga horária dos cursos de qualificação é de 120 horas cada.
As participantes poderão fazer os seguintes cursos: Confeitaria, Maquiagem, Bolos Artísticos, Recepcionista, Costura, Design de Sobrancelhas e Decoração para Festas. Ao final, elas recebem um certificado, mas para isso é necessário ter presença de, no mínimo, 75% da carga horária.
Caso haja alteração na matriz de risco do local do curso ou qualquer determinação que impossibilite a continuidade das aulas presenciais, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides) poderá suspender as aulas presenciais até que haja condições adequadas para o retorno das atividades presenciais; transferir as aulas para meio virtual; ou cancelar a turma
A lista das candidatas selecionados será divulgada no dia 1º de julho.
Ao todo, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides) está com 2.303 oportunidades abertas para os cursos presenciais. O prazo encerra no dia 17 de junho, no site.
CONFIRA AS VAGAS DO QUALIFICAR ES MULHER
MIMOSO DO SUL
Local do curso: CRAS de Mimoso do Sul: Rua Crispim Braga, s/nº, Morro da Palha.
- Vagas:
- Confeitaria (20)
COLATINA
Local do curso: CRAS Ayrton Senna: Rua João Batista do Vale, 893, Bairro Ayrton Senna.
- Vagas:
- Maquiagem (15)
JOÃO NEIVA
Local do curso: CEET Talmo Luiz Silva: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima.
- Vagas:
- Bolos artísticos (15)
GUARAPARI
Local do curso: Igreja Batista em Coroado: Rua Padre Anchieta, 23, Coroado.
- Vagas:
- Igreja Batista em Coroado: Rua Padre Anchieta, 23, Coroado.
LINHARES
Local do curso: Escola Nossa Senhora da Conceição: Avenida São Paulo, Aviso.
- Vagas:
- Recepcionista (15)
SÃO MATEUS
Local do curso: Primeira Igreja Batista em Guriri: Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, Guriri.
- Vagas:
- Recepcionista (15)
MONTANHA
Local do curso: CRAS de Montanha: Rua Conceição da Barra, s/nº, Decão.
- Vagas:
- Costura (15)
CARIACICA
Local do curso: EEEFM Mariano Firme de Souza: Rua Pedro I, 21, Bandeirantes.
- Vagas:
- Design de sobrancelhas (15)
Local do curso: Igreja Católica da Paróquia Santíssima Trindade de Vila Capixaba São Paulo da Cruz: Rua Anchieta, 2, Vila Capixaba.
- Vagas:
- Confeitaria (20)
- Maquiagem (15)
- Design de sobrancelhas (15)
Local do curso: Estação Cidadania e Cultura – Antigo Praça Céu: Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha II.
- Vagas:
- Maquiagem (20)
Local do curso: EMEF Rosa da Penha: Rua Castelo Branco, 34, Rosa da Penha.
- Vagas:
- Maquiagem (15)
Local do curso: Igreja Assembleia de Deus: Rua I 301, Jardim de Alah.
- Vagas:
- Design de sobrancelhas (15)
- Maquiagem (15)
Local do curso: Associação das Micro e Pequenas Empresas de Nova Rosa da Penha: Rua 74, 155, Nova Rosa da Penha.
- Vagas:
- Design de sobrancelhas (12)
- Maquiagem (12)
Local do curso: Primeira Igreja Batista em Alzira Ramos: Avenida Virgínia Maline Ramos, s/nº, Alzira Ramos.
- Vagas:
- Design de sobrancelhas (15)
- Maquiagem (15)
VITÓRIA
Local do curso: EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva: Rua Rubens Bley, 100, Da Penha.
- Vagas:
- Design de sobrancelhas (15)
Local do curso: Igreja Batista Fonte de Vida: Rua Brígida Nader, 149, Ilha do Príncipe.
- Vagas:
- Maquiagem (20)
- Design de sobrancelhas (20)
SERRA
Local do curso: Centro de Atividades Integradas de Eurico Salles: Rua dos Colibris, s/nº, Eurico Salles.
- Vagas:
- Decoração de festas (20)
Local do curso: EEEFM Dom João Batista da Motta e Albuquerque: Rua Maria de Fátima da Costa, s/nº, André Carloni.
- Vagas:
- Decoração de festas (15)
Local do curso: EMEF Aureniria Correa Pimentel: Rua Inhambú, s/nº, Novo Horizonte.
- Vagas:
- Design de sobrancelhas (20)
- Maquiagem (20)