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Serra

Hospital Jayme Santos Neves abre mais de 50 vagas de emprego

Postos são para técnico de enfermagem, enfermeiro e técnico em segurança do trabalho; selecionados vão atuar em diversos setores da unidade
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 jan 2022 às 14:02

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 14:02

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, contrata novos profissionais Crédito: Fernando Madeira
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 54 vagas de emprego disponíveis para profissionais de níveis técnico e superior. Os postos são para técnico de enfermagem, enfermeiro e técnico em segurança do trabalho.
Os interessados podem fazer o cadastro no site do hospital Evangélico, clicar no link “Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves” e cadastrar os currículos na aba “Trabalhe Conosco”.
De acordo com a instituição, o cargo com o maior número de vagas é o de técnico de enfermagem, com 42 chances. Há ainda 11 oportunidades para enfermeiro. Os cargos exigem formação na área e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES). Os selecionados vão atuar em diversas áreas do hospital.
A seleção conta ainda com uma vaga para técnico de segurança do trabalho. O profissional vai trabalhar no setor de Recursos Humanos.
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

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