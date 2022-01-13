Hospital Jayme Santos Neves abre mais de 50 vagas de emprego

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, contrata novos profissionais Crédito: Fernando Madeira

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 54 vagas de emprego disponíveis para profissionais de níveis técnico e superior. Os postos são para técnico de enfermagem, enfermeiro e técnico em segurança do trabalho.

Os interessados podem fazer o cadastro no site do hospital Evangélico, clicar no link “Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves” e cadastrar os currículos na aba “Trabalhe Conosco”.

De acordo com a instituição, o cargo com o maior número de vagas é o de técnico de enfermagem, com 42 chances. Há ainda 11 oportunidades para enfermeiro. Os cargos exigem formação na área e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES). Os selecionados vão atuar em diversas áreas do hospital.

A seleção conta ainda com uma vaga para técnico de segurança do trabalho. O profissional vai trabalhar no setor de Recursos Humanos.