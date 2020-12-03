Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves abre 143 vagas de emprego

Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, contrata profissionais de todos os níveis de escolaridade Crédito: Divulgação/ Sesa

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com novas vagas de emprego abertas para cargos de vários níveis de escolaridade. A oferta é de 143 oportunidades distribuídas em diferentes áreas da unidade.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o endereço eletrônico, clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e cadastrar os currículos na aba Trabalhe Conosco.

O cargo de auxiliar de serviços de apoio exige que os candidatos tenham o ensino fundamental completo e laudo médico atual de até um ano. Para a função, são 27 vagas.

O requisito para o cargo de auxiliar de serviços gerais é ter o ensino fundamental completo, técnicas de limpeza terminal e concorrente, conhecimento em separação de resíduos e utilização adequada dos produtos. São 20 vagas disponíveis.

A seleção conta ainda com 14 oportunidades para auxiliar administrativo. O candidato precisa ter ensino médio completo, facilidade para lidar com o público e disponibilidade para trabalhar por escala, incluindo finais de semana e feriados. Não é necessário ter experiência.

Já o cargo de analista pleno tem uma vaga e o candidato deve ter ensino superior completo, vivência prática superior a dois anos e é desejável que tenha conhecimento nas normas ISO e ONA.

São 50 vagas disponíveis para técnico de enfermagem. Neste caso, os interessados precisam ter curso técnico completo em Enfermagem com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES). Já para o cargo de enfermeiro são 30 vagas, disponíveis para candidatos com ensino superior completo e registro ativo também no Coren-ES.

Há também uma vaga para médico do trabalho. Além da formação, é desejável experiência de seis meses e registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES).

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

CONFIRA OS CARGOS

Auxiliar de serviços de apoio (pessoa com deficiência), em diversos setores;

Auxiliar de serviços gerais, para o setor de Higienização e Limpeza;

Auxiliar administrativo, em diversos setores;

Analista pleno, no setor da Qualidade;

Técnico de enfermagem, em diversos setores;

Enfermeiro, em diversos setores

Médico do trabalho, para o setor de Medicina do Trabalho.