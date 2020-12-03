Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves abre 143 vagas de emprego

Oportunidades são para profissionais como auxiliar de serviços de apoio, médico do trabalho, técnico de enfermagem e enfermeiro

Publicado em 

03 dez 2020 às 18:21

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 18:21

Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, contrata profissionais de todos os níveis de escolaridade Crédito: Divulgação/ Sesa
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com novas vagas de emprego abertas para cargos de vários níveis de escolaridade. A oferta é de 143 oportunidades distribuídas em diferentes áreas da unidade.
Para se inscrever, os interessados devem acessar o endereço eletrônico, clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e cadastrar os currículos na aba Trabalhe Conosco.
O cargo de auxiliar de serviços de apoio exige que os candidatos tenham o ensino fundamental completo e laudo médico atual de até um ano. Para a função, são 27 vagas.
O requisito para o cargo de auxiliar de serviços gerais é ter o ensino fundamental completo, técnicas de limpeza terminal e concorrente, conhecimento em separação de resíduos e utilização adequada dos produtos. São 20 vagas disponíveis.
A seleção conta ainda com 14 oportunidades para auxiliar administrativo. O candidato precisa ter ensino médio completo, facilidade para lidar com o público e disponibilidade para trabalhar por escala, incluindo finais de semana e feriados. Não é necessário ter experiência.
Já o cargo de analista pleno tem uma vaga e o candidato deve ter ensino superior completo, vivência prática superior a dois anos e é desejável que tenha conhecimento nas normas ISO e ONA.
São 50 vagas disponíveis para técnico de enfermagem. Neste caso, os interessados precisam ter curso técnico completo em Enfermagem com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES). Já para o cargo de enfermeiro são 30 vagas, disponíveis para candidatos com ensino superior completo e registro ativo também no Coren-ES.
Há também uma vaga para médico do trabalho. Além da formação, é desejável experiência de seis meses e registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES).
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

CONFIRA OS CARGOS

  • Auxiliar de serviços de apoio (pessoa com deficiência), em diversos setores; 
  • Auxiliar de serviços gerais, para o setor de Higienização e Limpeza; 
  • Auxiliar administrativo, em diversos setores; 
  • Analista pleno, no setor da Qualidade; 
  • Técnico de enfermagem, em diversos setores; 
  • Enfermeiro, em diversos setores
  • Médico do trabalho, para o setor de Medicina do Trabalho.
Com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Veja Também

Prefeitura de Guarapari adia provas de concurso público

Concurso público da Prefeitura da Serra continua suspenso

Governo do ES vai abrir cinco concursos públicos em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) espírito santo Serra Vagas (ES) Hospital Dr Jayme Santos Neves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados