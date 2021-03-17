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Covid-19

Hospitais do ES abrem 500 vagas de emprego para combater a pandemia

Maioria das chances é para profissionais da saúde como enfermeiros e técnicos de enfermagem, mas há também oportunidades para as áreas de tecnologia, recepção e serviços gerais

Publicado em 17 de Março de 2021 às 11:23

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

17 mar 2021 às 11:23
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com vagas abertas Crédito: Fernando Madeira
Hospitais e maternidades localizados no Espírito Santo estão com cerca de 500 vagas de emprego abertas nesta semana para profissionais de saúde e para outras funções que exigem diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades estão distribuídas de Norte a Sul do Estado.
A onda de contratações é reflexo do momento de alta dos casos de coronavírus, que tem elevado a procura pelos hospitais. As redes particulares inclusive têm tido dificuldades em ampliar a oferta de leitos justamente pela escassez de profissionais de saúde como enfermeiros e técnicos de enfermagem, que são as funções mais demandadas nos processos seletivos.
A Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por exemplo, está com 373 vagas abertas. A entidade mantém o Hospital Evangélico de Vila Velha e faz a gestão de unidades públicas como o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência para tratamento de Covid-19, 
Na Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Vitória, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, hospital São Francisco e hospital São Luiz, são 93 oportunidades de trabalho abertas para diversas funções. 

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No Hospital Santa Rita, em Vitória, são 22 vagas para as funções de enfermeiro de UTI e técnico de enfermagem de UTI. Já no Vitória Apart há chances para enfermeiro assistencial, técnico de enfermagem e consultor técnico em sistemas de TI.
No sistema Unimed, há chances para enfermeiro, técnico de Enfermagem e fisioterapeuta hospitalar em Vitória; e, para Cachoeiro de Itapemirim, para os cargos de assistente de suporte de TI, assistente compras, estagiário de RH, enfermeiro e técnico de enfermagem. O número de vagas não foi divulgado.

VEJA AS VAGAS E COMO SE CANDIDATAR

Rede Meridional

Como se candidatar: Os interessados devem mandar currículo para [email protected], colocando o nome da vaga no campo assunto.
  • Vagas: 93
  • Técnico em enfermagem - Cariacica/Vila Velha (40 vagas)
  • Enfermeiro - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha (15 vagas)
  • Atendente/recepcionista - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha (10 vagas)
  • Auxiliar de farmácia - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha (5 vagas)
  • Auxiliar de serviços gerais - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha (5 vagas)
  • Copeira - Serra/Vitória/Vila Velha (3 vagas)
  • Faturista - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha (5 vagas)
  • Farmacêutico - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha (3 vagas)
  • Operador de Call Center - Cariacica (5 vagas)
  • Enfermeiro do SCIH - Cariacica / Vila Velha (2 vagas)

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Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes)

Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar currículo no site.
  • Vagas: 373
  • Técnico de enfermagem  - Hospital Dr. Jayme Santos Neves (100 vagas)
  • Auxiliar de serviços gerais - Hospital Dr. Jayme Santos Neves (100 vagas)
  • Auxiliar de serviços de apoio PCD - Hospital Dr. Jayme Santos Neves (60 vagas)
  • Enfermeiro assistencial - Hospital Dr. Jayme Santos Neves (56 vagas)
  • Aprendiz auxiliar administrativo - Hospital Dr. Jayme Santos Neves (29 vagas)
  • Técnico de enfermagem assistencial - Hospital Evangélico de Vila Velha (8 vagas)
  • Auxiliar de serviços de apoio PCD - Hospital Evangélico de Vila Velha (4 vagas)
  • Enfermeiro assistencial - Hospital Evangélico de Vila Velha (2 vagas)
  • Auxiliar administrativo - Hospital Evangélico de Vila Velha (2 vagas)
  • Cozinheiro- Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
  • Analista pleno de qualidade - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
  • Auxiliar de serviços gerais - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
  • Auxiliar de cozinha - Maternidade Municipal de Cariacica (1 vaga)
  • Médico do trabalho - Hospital Dr. Jayme Santos Neves (1 vaga)
  • Técnico de enfermagem do trabalho - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
  • Enfermeiro do trabalho (vaga temporária) - Hospital Estadual de Urgência e Emergência (1 vaga)
  • Auxiliar administrativo/Gerência hospitalar - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
  • Analista de licitação - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
  • Analista projetos sociais PL - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
  • Psicólogo - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
  • Analista administrativo/Relações institucionais - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)

Hospital Santa Rita

Hospital Santa Rita
Entrada do Hospital Santa Rita, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo no campo "Trabalhe conosco" no site.
  • Vagas para Vitória: 22 
  • Enfermeiro UTI (6 vagas)
  • Técnico de enfermagem UTI (16 vagas)

Vitória Apart Hospital

Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar currículo no site na aba "Trabalhe conosco".
  • Vagas
  • Consultor técnico em sistemas de TI - Vitória
  • Enfermeiro assistencial - Serra
  • Técnico de enfermagem - Serra
  • Adolescente aprendiz em serviços administrativos - Serra

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Unimed Vitória

Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected]
  • Vagas para Vitória
  • Enfermeiro
  • Técnico de enfermagem
  • Fisioterapeuta hospitalar

Unimed Sul Capixaba 

Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar currículo no site.
  • Vagas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Assistente de suporte de TI I
  • Assistente de compras I
  • Estagiário RH
  • Enfermeiro
  • Técnico de enfermagem

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