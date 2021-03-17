Hospitais do ES abrem 500 vagas de emprego para combater a pandemia

Hospitais e maternidades localizados no Espírito Santo estão com cerca de 500 vagas de emprego abertas nesta semana para profissionais de saúde e para outras funções que exigem diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades estão distribuídas de Norte a Sul do Estado.
A onda de contratações é reflexo do momento de alta dos casos de coronavírus, que tem elevado a procura pelos hospitais. As redes particulares inclusive têm tido dificuldades em ampliar a oferta de leitos justamente pela escassez de profissionais de saúde como enfermeiros e técnicos de enfermagem, que são as funções mais demandadas nos processos seletivos.
A Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por exemplo, está com 373 vagas abertas. A entidade mantém o Hospital Evangélico de Vila Velha e faz a gestão de unidades públicas como o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência para tratamento de Covid-19,
Na Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Vitória, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, hospital São Francisco e hospital São Luiz, são 93 oportunidades de trabalho abertas para diversas funções.
No Hospital Santa Rita, em Vitória, são 22 vagas para as funções de enfermeiro de UTI e técnico de enfermagem de UTI. Já no Vitória Apart há chances para enfermeiro assistencial, técnico de enfermagem e consultor técnico em sistemas de TI.
No sistema Unimed, há chances para enfermeiro, técnico de Enfermagem e fisioterapeuta hospitalar em Vitória; e, para Cachoeiro de Itapemirim, para os cargos de assistente de suporte de TI, assistente compras, estagiário de RH, enfermeiro e técnico de enfermagem. O número de vagas não foi divulgado.
VEJA AS VAGAS E COMO SE CANDIDATAR
Rede Meridional
Como se candidatar: Os interessados devem mandar currículo para [email protected], colocando o nome da vaga no campo assunto.
- Vagas: 93
- Técnico em enfermagem - Cariacica/Vila Velha (40 vagas)
- Enfermeiro - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha (15 vagas)
- Atendente/recepcionista - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha (10 vagas)
- Auxiliar de farmácia - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha (5 vagas)
- Auxiliar de serviços gerais - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha (5 vagas)
- Copeira - Serra/Vitória/Vila Velha (3 vagas)
- Faturista - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha (5 vagas)
- Farmacêutico - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha (3 vagas)
- Operador de Call Center - Cariacica (5 vagas)
- Enfermeiro do SCIH - Cariacica / Vila Velha (2 vagas)
Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes)
- Vagas: 373
- Técnico de enfermagem - Hospital Dr. Jayme Santos Neves (100 vagas)
- Auxiliar de serviços gerais - Hospital Dr. Jayme Santos Neves (100 vagas)
- Auxiliar de serviços de apoio PCD - Hospital Dr. Jayme Santos Neves (60 vagas)
- Enfermeiro assistencial - Hospital Dr. Jayme Santos Neves (56 vagas)
- Aprendiz auxiliar administrativo - Hospital Dr. Jayme Santos Neves (29 vagas)
- Técnico de enfermagem assistencial - Hospital Evangélico de Vila Velha (8 vagas)
- Auxiliar de serviços de apoio PCD - Hospital Evangélico de Vila Velha (4 vagas)
- Enfermeiro assistencial - Hospital Evangélico de Vila Velha (2 vagas)
- Auxiliar administrativo - Hospital Evangélico de Vila Velha (2 vagas)
- Cozinheiro- Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
- Analista pleno de qualidade - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
- Auxiliar de serviços gerais - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
- Auxiliar de cozinha - Maternidade Municipal de Cariacica (1 vaga)
- Médico do trabalho - Hospital Dr. Jayme Santos Neves (1 vaga)
- Técnico de enfermagem do trabalho - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
- Enfermeiro do trabalho (vaga temporária) - Hospital Estadual de Urgência e Emergência (1 vaga)
- Auxiliar administrativo/Gerência hospitalar - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
- Analista de licitação - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
- Analista projetos sociais PL - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
- Psicólogo - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
- Analista administrativo/Relações institucionais - Hospital Evangélico de Vila Velha (1 vaga)
Hospital Santa Rita
Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo no campo "Trabalhe conosco" no site.
- Vagas para Vitória: 22
- Enfermeiro UTI (6 vagas)
- Técnico de enfermagem UTI (16 vagas)
Vitória Apart Hospital
Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar currículo no site na aba "Trabalhe conosco".
- Vagas
- Consultor técnico em sistemas de TI - Vitória
- Enfermeiro assistencial - Serra
- Técnico de enfermagem - Serra
- Adolescente aprendiz em serviços administrativos - Serra
Unimed Vitória
Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected]
- Vagas para Vitória
- Enfermeiro
- Técnico de enfermagem
- Fisioterapeuta hospitalar
Unimed Sul Capixaba
- Vagas para Cachoeiro de Itapemirim
- Assistente de suporte de TI I
- Assistente de compras I
- Estagiário RH
- Enfermeiro
- Técnico de enfermagem