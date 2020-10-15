Hospitais abrem vagas de emprego em vários níveis de escolaridade no ES

Hospitais do Espírito Santo estão com oportunidades de emprego para cargos de vários níveis de escolaridade. Há chances para enfermeiros, pessoas com deficiência, recepcionista, analista de projetos, telefonista, técnico de laboratório, entre outras.
No Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, são 40 vagas de trabalho voltadas para pessoas com deficiência. Os profissionais vão atuar no cargo de auxiliar de serviços de apoio, em diversos setores da unidade. O candidato precisa ter ensino fundamental completo, além de laudo médico atual (até um ano).
A unidade hospitalar tem, atualmente, mais de 80 trabalhadores com deficiência compondo o quadro de funcionários. O hospital é administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes).
Para se candidatar, os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para cadastrarem os currículos na aba Trabalhe Conosco.
Já o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, gerido pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, anuncia vagas de emprego para supervisor de Enfermagem, plantão 12 por 60 (diurno).
Os interessados precisam ter curso superior em enfermagem, registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), desejável especialização na área e experiência mínima de seis meses no cargo.
As inscrições podem ser feitas no site da Pró-Saúde e selecionar o menu Trabalhe Conosco, em seguida, acessar a opção Cadastre seu Currículo.
A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para cargos como recepcionista, auxiliar de serviços gerais, assistente de manutenção, analista de projetos, motorista socorrista, nutricionista e técnico de enfermagem.
Os profissionais devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto.
Oportunidades ainda no Hospital Santa Rita, em Vitória. De acordo com a unidade, as chances são para analista de recrutamento e seleção, enfermeiro especialista, técnico de enfermagem, faturista, assistente social, entre outras. Os interessados devem cadastrar currículo no site www.santarita.org.br, link "Trabalhe Conosco" e incluir o cargo desejado na área de interesse.
A Santa Casa de Misericórdia de Vitória também tem vagas abertas para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de farmácia e analista de recrutamento e seleção. Para se candidatar, basta cadastrar o currículo no site www.santacasavitoria.org ou enviar o currículo para o e-mail [email protected] informando a vaga pretendida no assunto.
CONFIRA AS VAGAS
HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES
- Cargo: auxiliar de serviços de apoio. Todas as oportunidades são para pessoas com deficiência.
- Vagas: 40
- Requisito: desejável Ensino Fundamental completo, laudo médico atual (até um ano)
- Como se candidatar: os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para cadastrarem os currículos na aba Trabalhe Conosco.
HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
- Cargo: supervisor de Enfermagem, plantão 12 por 60 (diurno).
- Vaga: não informada
- Requisito: é necessário curso superior em Enfermagem; registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES); desejável especialização na área e experiência mínima de seis meses no cargo.
- Como se candidatar: Os interessados devem acessar o site da Pró-Saúde e selecionar o menu Trabalhe Conosco, em seguida, acessar a opção Cadastre seu Currículo. Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal Vagas, plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo. Mais informações pelo telefone: (27) 3194-0197.
REDE MERIDIONAL
- Recepcionista
- Requisitos: Ensino Médio completo, informática básica e desejável experiência em atendimento na área da saúde
- Auxiliar serviços gerais
- Requisito: Ensino Fundamental
- Assistente de OPME
- Requisitos: Ensino Médio completo, informática básica e conhecimento em OPME - materiais consignados
- Telefonista
- Requisitos: Ensino Médio completo, informática básica e desejável experiência em atendimento na área da saúde
- Assistente de manutenção
- Requisitos: Ensino médio completo e conhecimento em manutenção predial.
- Analista de Projetos
- Requisitos: Graduação completa em Sistemas da Informação, Tecnologia da Informação ou áreas afins; especialização em Gestão de Projetos; domínio na administração de projetos de implantação do ERP SAP; domínio em gerenciamento de projetos ágeis; domínio em gestão de riscos e oportunidades; domínio em melhores práticas de gestão de projetos (PMBOK) e conhecimento e vivência no setor de saúde hospitalar será considerado um diferencial.
- Faturista
- Requisitos: Ensino médio completo e experiência na função.
- Motorista Socorrista
- Requisitos: Ensino médio completo, carteira de habilitação D e curso de motorista socorrista.
- Técnico de Laboratório
- Requisitos: Formação em técnico de análises clínicas e atuação em atendimento e coleta.
- Nutricionista
- Requisitos: Formação superior em Nutrição, registro no Conselho Regional de Nutricionista e experiência na área hospitalar.
- Técnico de Enfermagem
- Requisitos: Coren ativo, experiência na área hospitalar e disponibilidade 13h às 19h15.
- Enfermeiro
- Requisitos: Coren ativo, experiência na área hospitalar e disponibilidade 13h às 19h15.
- Como se candidatar: Envie seu currículo para [email protected] e não esqueça de colocar o nome da vaga no assunto.
HOSPITAL SANTA RITA
- Vagas:
- Analista de Recrutamento e Seleção
- Enfermeiro Especialista
- Técnico de Enfermagem
- Faturista
- Assistente Social
- Assistente Apoio Central de Guias
- Auxiliar de Farmácia
- Auxiliar de Refrigeração
- Auxiliar Controle de Lanchonete
- Auxiliar Limpeza
- Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar currículo no site www.santarita.org.br, link "Trabalhe Conosco" e incluir o cargo desejado na área de interesse. Todas as vagas podem ser preenchidas por pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS.
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
- Enfermeiro (a) Centro Cirúrgico
- Para atuar de segunda a sábado, das 13h às 19h15
- Requisitos: curso completo de Enfermagem, Registro Ativo e experiência em centro cirúrgico. Há vagas para pessoa com deficiência
- Auxiliar de Serviços Gerais Setor de Higienização
- Para atuar como plantonista, horário das 7h às 19h.
- Requisitos: Ensino Fundamental completo e experiência na área, preferencialmente no âmbito hospitalar
- Auxiliar de Farmácia
- Para atuar como plantonista, das 7h às 19h.
- Requisitos: Ensino Médio completo, habilidade com computador, boa comunicação e proatividade
- Analista de Recrutamento e Seleção
- Para atuar de segunda a sexta, das 7h às 16h.
- Requisitos: Ensino Superior completo em Psicologia, CRP Ativo, experiência em rotinas de recrutamento e seleção e experiência em aplicação e correção de testes psicológicos
- Técnico de Enfermagem Setor de Hemodinâmica
- Para atuar de segunda a sexta, das 13h às 19h15.
- Requisitos: Curso Técnico de Enfermagem completo, registro ativo e experiência em hemodinâmica
Como se candidatar: basta cadastrar o currículo no site www.santacasavitoria.org ou envie o currículo para o e-mail [email protected] informando a vaga pretendida no assunto.