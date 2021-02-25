Hospitais abrem mais de 330 vagas de emprego no ES

A área da Saúde está com cerca de 330 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As chances são para trabalhar com o atendimento de pacientes e também em áreas de apoio das instituições. Há postos de trabalho para todos os níveis de escolaridade.
A maior oferta está disponível no Linhares Medical Center, hospital que está sendo construído no bairro Três Barras, em Linhares. Serão contratados 200 profissionais nos próximos meses.
As obras estão previstas para terminar em março e a unidade deve entrar em atividade a partir de abril, com 100 leitos. A construção do empreendimento começou em maio de 2019. As contratações estão sendo realizadas aos poucos.
A Rede Meridional anunciou a abertura de 100 vagas com a inauguração de uma nova unidade na Capital. O Hospital e Maternidade Santa Úrsula, localizado no bairro Mata da Praia, agora passará a ser conhecido por Meridional Vitória.
No Hospital Evangélico de Vila Velha, são 20 oportunidades para cargos como auxiliar de serviços gerais, enfermeiro e técnico de enfermagem. Há vagas abertas ainda no Vitória Apart Hospital, Samp e Santa Casa de Misericórdia de Vitória, além da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim.
CONFIRA AS VAGAS
Hospital Evangélico de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site da instituição, na aba Trabalhe Conosco.
- Vagas: 20
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de laboratório (1)
- Auxiliar de serviços gerais (7)
- Cozinheiro (1)
- Enfermeiro (2)
- Técnico de enfermagem (8)
Vitória Apart Hospital
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site, na abra Trabalhe Conosco.
- Vagas:
- Enfermeiro
- Técnico de Enfermagem
- Técnico de Segurança do Trabalho
- Auxiliar de Farmácia
Samp
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site, na aba Trabalhe Conosco
- Vagas:
- Enfermeiro
- Técnico de Enfermagem
Linhares Medical Center
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
- Vagas: 200.
- Almoxarifado
- Analista de sistemas
- Arquivo
- Auxiliar de farmácia
- Auxiliar de limpeza
- CFTV - controle de acesso/ monitoramento
- Enfermeiros
- Estagiário
- Estoque
- Farmacêutico
- Faturista
- Financeiro
- Jardineiro
- Maqueiros
- Nutricionista
- Psicologia
- Recepção
- Rouparia
- Secretária de clínica
- Secretária executiva
- Segurança
- Técnico em imobilização
- Técnico em radiologia
- Técnicos de enfermagem
- Telefonista
Santa Casa de Misericórdia de Vitória
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando no campo do assunto o cargo a que pretende concorrer.
- Vagas:
- Auxiliar de serviços gerais
- Enfermeiro
- Enfermeiro do trabalho
- Técnico de enfermagem
Unimed Sul Capixaba
Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro no site.
- Vagas:
- Assistente de suporte de TI
- Enfermeiro do trabalho
- Estagiário RH
- Enfermeiro
- Estágio Enfermagem - Banco de Talentos
- Técnico de enfermagem
Rede Meridional
Como se candidatar: os interessados podem enviar currículos para o e-mail [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo.
- Vagas: 100
- Enfermeiro
- Técnico de enfermagem
- Médicos em várias especialidades
- Profissionais da área administrativa