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Hospitais abrem mais de 330 vagas de emprego no ES

Oportunidades estão disponíveis na Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares; veja como participar das seleções

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 11:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 fev 2021 às 11:34
Linhares Medical Center, em Linhares
Linhares Medical Center, que está sendo construído em Linhares Crédito: Linhares Medical Center /Divulgação
A área da Saúde está com cerca de 330 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As chances são para trabalhar com o atendimento de pacientes e também em áreas de apoio das instituições. Há postos de trabalho para todos os níveis de escolaridade.
A maior oferta está disponível no Linhares Medical Center, hospital que está sendo construído no bairro Três Barras, em Linhares. Serão contratados 200 profissionais nos próximos meses.
As obras estão previstas para terminar em março e a unidade deve entrar em atividade a partir de abril, com 100 leitos. A construção do empreendimento começou em maio de 2019. As contratações estão sendo realizadas aos poucos.
A Rede Meridional anunciou a abertura de 100 vagas com a inauguração de uma nova unidade na Capital. O Hospital e Maternidade Santa Úrsula, localizado no bairro Mata da Praia, agora passará a ser conhecido por Meridional Vitória
No Hospital Evangélico de Vila Velha, são 20 oportunidades para cargos como auxiliar de serviços gerais, enfermeiro e técnico de enfermagem. Há vagas abertas ainda no Vitória Apart Hospital, Samp e Santa Casa de Misericórdia de Vitória, além da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim.

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CONFIRA AS VAGAS

Hospital Evangélico de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site da instituição, na aba Trabalhe Conosco.
  • Vagas: 20
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de laboratório (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (7)
  • Cozinheiro (1)
  • Enfermeiro (2)
  • Técnico de enfermagem (8)

Vitória Apart Hospital

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no sitena abra Trabalhe Conosco.
  • Vagas:
  • Enfermeiro 
  • Técnico de Enfermagem 
  • Técnico de Segurança do Trabalho
  • Auxiliar de Farmácia

Samp

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site, na aba Trabalhe Conosco
  • Vagas:
  • Enfermeiro 
  • Técnico de Enfermagem 

Linhares Medical Center

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]
  • Vagas: 200.
  • Almoxarifado
  • Analista de sistemas
  • Arquivo 
  • Auxiliar de farmácia 
  • Auxiliar de limpeza 
  • CFTV - controle de acesso/ monitoramento
  • Enfermeiros 
  • Estagiário 
  • Estoque 
  • Farmacêutico 
  • Faturista 
  • Financeiro
  • Jardineiro 
  • Maqueiros
  • Nutricionista
  • Psicologia
  • Recepção
  • Rouparia 
  • Secretária de clínica
  • Secretária executiva
  • Segurança 
  • Técnico em imobilização
  • Técnico em radiologia 
  • Técnicos de enfermagem
  • Telefonista 

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Novo hospital em Linhares vai abrir 237 vagas de emprego

Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando no campo do assunto o cargo a que pretende concorrer.
  • Vagas: 
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Enfermeiro
  • Enfermeiro do trabalho
  • Técnico de enfermagem

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro no site.
  • Vagas:
  • Assistente de suporte de TI
  • Enfermeiro do trabalho
  • Estagiário RH
  • Enfermeiro
  • Estágio Enfermagem - Banco de Talentos
  • Técnico de enfermagem

Rede Meridional

Como se candidatar: os interessados podem enviar currículos para o e-mail [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo.
  • Vagas: 100
  • Enfermeiro
  • Técnico de enfermagem
  • Médicos em várias especialidades
  • Profissionais da área administrativa

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