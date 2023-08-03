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Grupo Carone faz mutirão com 141 vagas de emprego nesta sexta

São 100 oportunidades em Vitória e outras 41 na Serra; há chances para açougueiro, balconista, repositor de mercearia, caixa, confeiteiro, entre outras
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 ago 2023 às 15:09

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 15:09

Loja do Sempre Tem que vai funcionar em breve na Bahia
Loja da Sempre Tem vai contar com novos trabalhadores na Serra Crédito: Carone/Divulgação
O Grupo Carone vai realizar um mutirão com 141 vagas de emprego nesta sexta-feira (4), em Vitória e na Serra. Os atendimentos serão sem agendamento e vão começar às 9 horas. Os interessados devem levar um documento com foto.
Há chances para açougueiro, balconista, repositor de mercearia, caixa, confeiteiro, auxiliar de confeitaria, ajudante de recebimento de mercadorias, operador de empilhadeira, entre outras.
Na Capital, a oferta é de 100 vagas, enquanto que na Serra, 41. Os selecionados vão trabalhar em uma das unidades dos Supermercados Carone e Sempre Tem.
Para participar da seleção, é necessário ter disponibilidade para escala de 6x1 e horário de fechamento. Também há oportunidades para pessoas com deficiência.
A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e café da tarde, almoço na empresa, auxílio-transporte, convênio farmácia, convênio Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimo consignado.

Confira como participar

Serra

Atendimento: Nesta sexta-feira, 4 de agosto, a partir das 9 horas.
Local: Sempre Tem de Jardim Limoeiro, que fica na Avenida Mário da Silva Nunes, 545, Jardim Limoeiro.
  • Vagas: 41
  • Açougueiro
  • Auxiliar de açougue
  • Padeiro
  • Auxiliar de padeiro
  • Confeiteiro
  • Auxiliar de confeitaria
  • Fiscal de controle patrimonial
  • Operador de empilhadeira

Vitória

Atendimento: Nesta sexta-feira, 4 de agosto, das 9 às 12 horas.
Local: Associação de Moradores do Bairro Consolação e Gurigica, na Rua Waldyr Meireles, 220, Consolação.
  • Vagas:  100
  • Balconista
  • Repositor mercearia
  • Operador de caixa
  • Embalador
  • Ajudante de recebimento de mercadorias
  • Auxiliar de açougueiro
  • Auxiliar de padaria e confeitaria

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