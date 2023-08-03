Grupo Carone faz mutirão com 141 vagas de emprego nesta sexta

Loja da Sempre Tem vai contar com novos trabalhadores na Serra Crédito: Carone/Divulgação

O Grupo Carone vai realizar um mutirão com 141 vagas de emprego nesta sexta-feira (4), em Vitória e na Serra. Os atendimentos serão sem agendamento e vão começar às 9 horas. Os interessados devem levar um documento com foto.

Há chances para açougueiro, balconista, repositor de mercearia, caixa, confeiteiro, auxiliar de confeitaria, ajudante de recebimento de mercadorias, operador de empilhadeira, entre outras.

Na Capital, a oferta é de 100 vagas, enquanto que na Serra, 41. Os selecionados vão trabalhar em uma das unidades dos Supermercados Carone e Sempre Tem.

Para participar da seleção, é necessário ter disponibilidade para escala de 6x1 e horário de fechamento. Também há oportunidades para pessoas com deficiência.

A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e café da tarde, almoço na empresa, auxílio-transporte, convênio farmácia, convênio Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimo consignado.

Confira como participar

Serra

Atendimento: Nesta sexta-feira, 4 de agosto, a partir das 9 horas.

Local: Sempre Tem de Jardim Limoeiro, que fica na Avenida Mário da Silva Nunes, 545, Jardim Limoeiro.

Vagas: 41

41 Açougueiro

Auxiliar de açougue

Padeiro

Auxiliar de padeiro

Confeiteiro

Auxiliar de confeitaria

Fiscal de controle patrimonial

Operador de empilhadeira

Vitória

Atendimento: Nesta sexta-feira, 4 de agosto, das 9 às 12 horas.

Local: Associação de Moradores do Bairro Consolação e Gurigica, na Rua Waldyr Meireles, 220, Consolação.