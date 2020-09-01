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Edital em breve

Governo do ES vai abrir 36 mil vagas em cursos online

Do total de oportunidades, 10 mil serão exclusivas para os moradores dos bairros contemplados pelo Programa Estado Presente. Cursos têm duração de 120 horas

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 16:02
Homem com celular e também com um computador
Homem com celular e também com um computador Crédito: Pixabay
O governo do Estado vai abrir 36 mil novas vagas em cursos online gratuitos. Os interessados poderão se qualificar sem sair de casa, pelo computador, tablet ou celular. A nova rodada de cursos do Qualificar ES, oferecidos pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), deve ter os editais de seleção divulgados em breve.
Do total de oportunidades, 10 mil serão exclusivas para os moradores dos bairros contemplados pelo Programa Estado Presente. A Secti ainda não divulgou o cronograma de atividades. As vagas serão divididas por dois editais. 
Os cursos têm duração de 120 horas, cerca de dois meses, e são destinados a quem quer conseguir um emprego ou investir no próprio negócio.
O último edital do Qualificar ES foi aberto em julho deste ano e ofereceu 26 mil vagas em 13 cursos. Dentre as qualificações, estavam cursos para digital influencer, vendas pela internet, tutor de curso on-line.

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