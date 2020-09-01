Governo do ES vai abrir 36 mil vagas em cursos online

Homem com celular e também com um computador Crédito: Pixabay

governo do Estado vai abrir 36 mil novas vagas em cursos online gratuitos. Os interessados poderão se qualificar sem sair de casa, pelo computador, tablet ou celular. A nova rodada de cursos do Qualificar ES, oferecidos pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), deve ter os editais de seleção divulgados em breve.

Do total de oportunidades, 10 mil serão exclusivas para os moradores dos bairros contemplados pelo Programa Estado Presente. A Secti ainda não divulgou o cronograma de atividades. As vagas serão divididas por dois editais.

Os cursos têm duração de 120 horas, cerca de dois meses, e são destinados a quem quer conseguir um emprego ou investir no próprio negócio.