Governo do ES abre mais de 1.500 oportunidades de estágio

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), está com inscrições abertas para mais de 1.500 vagas de estágio do Programa Jovens Valores. Há oportunidades para estudantes de níveis médio, técnico e superior.
A bolsa mensal é de R$ 619,91, além do vale-transporte. A carga horária é de 20 horas semanais. Os interessados podem fazer o cadastro no site www.jovensvalores.es.gov.br. As inscrições ficarão abertas de forma permanentes, até o lançamento do novo edital.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício.
Podem se inscrever estudantes de cerca de 60 cursos como Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação e outros.
“O Jovens Valores é um programa que oportuniza aos estudantes a experiência de estágio em órgãos públicos do Governo do Estado, contribuindo, assim, para a sua bagagem profissional e pessoal. É o momento de aplicarem, na prática, o que estão aprendendo em sala de aula, sempre com a supervisão de um profissional da área”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.
CONFIRA OS CURSOS
- Administração
- Agronomia
- Análise e Desnvolvimento de Sistemas
- Arquitetura e Urbanismo
- Arquivologia
- Artes Plásticas
- Artes Visuais
- Biblioteconomia
- Ciencia da Computacao
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis
- Ciências Econômicas
- Ciências Sociais
- Comunicação e Marketing
- Comunicação Social - Audiovisual
- Comunicação Social - Jornalismo
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
- Desenho Industrial
- Design
- Design Gráfico
- Direito
- Educação Física
- Enfermagem
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Ambiental e Sanitária
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Petróleo
- Engenharia de Producao
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Sanitária e Ambiental
- Estatística
- Farmácia
- Geografia
- Gestão Ambiental
- Gestão da Qualidade
- Gestão da Tecnologia da Informação
- Gestão de Recursos Humanos
- Gestão Hospitalar
- História
- Informática
- Jornalismo
- Letras
- Letras - Português
- Marketing
- Marketing Digital
- Medicina Veterinária
- Ensino Médio
- Música
- Nutrição
- Pedagogia
- Processos Gerenciais
- Psicologia
- Publicidade e Propaganda
- Recursos Humanos
- Recursos Humanos Estratégico
- Redes de Computadores
- Servico Social
- Sistemas de Informação
- Sociologia
- Tecnico em Administracao
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
- Técnico em Edificações
- Técnico em Estradas
- Técnico em Eventos
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Informática
- Técnico em Informática Para Internet
- Técnico em Logística
- Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Meio Ambiente
- Técnico em Multimidia
- Técnico em Rádio e Televisão
- Técnico em Recursos Humanos
- Técnico em Redes de Computadores
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Tecnologia em Marketing