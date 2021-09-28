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Programa Jovens Valores

Governo do ES abre mais de 1.500 oportunidades de estágio

Bolsa mensal é de R$ 619,91, além do vale-transporte; podem participar estudantes de níveis médio, técnico e superior. Candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 set 2021 às 14:46

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 14:46

Programa Jovens Valores abre vagas de estágio para estudantes do ensino médio.
Estudantes podem se inscrever no site do programa Crédito: Seger/Divulgação
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), está com inscrições abertas para mais de 1.500 vagas de estágio do Programa Jovens Valores. Há oportunidades para estudantes de níveis médio, técnico e superior.
A bolsa mensal é de R$ 619,91, além do vale-transporte. A carga horária é de 20 horas semanais. Os interessados podem fazer o cadastro no site www.jovensvalores.es.gov.br. As inscrições ficarão abertas de forma permanentes, até o lançamento do novo edital.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício.
Podem se inscrever estudantes de cerca de 60 cursos como Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação e outros.
“O Jovens Valores é um programa que oportuniza aos estudantes a experiência de estágio em órgãos públicos do Governo do Estado, contribuindo, assim, para a sua bagagem profissional e pessoal. É o momento de aplicarem, na prática, o que estão aprendendo em sala de aula, sempre com a supervisão de um profissional da área”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

CONFIRA OS CURSOS

  • Administração
  • Agronomia
  • Análise e Desnvolvimento de Sistemas
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Arquivologia
  • Artes Plásticas
  • Artes Visuais
  • Biblioteconomia
  • Ciencia da Computacao
  • Ciências Biológicas
  • Ciências Contábeis
  • Ciências Econômicas
  • Ciências Sociais
  • Comunicação e Marketing
  • Comunicação Social - Audiovisual
  • Comunicação Social - Jornalismo
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
  • Desenho Industrial
  • Design
  • Design Gráfico
  • Direito
  • Educação Física
  • Enfermagem
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Ambiental e Sanitária
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Petróleo
  • Engenharia de Producao
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Sanitária e Ambiental
  • Estatística
  • Farmácia
  • Geografia
  • Gestão Ambiental
  • Gestão da Qualidade
  • Gestão da Tecnologia da Informação
  • Gestão de Recursos Humanos
  • Gestão Hospitalar
  • História
  • Informática
  • Jornalismo
  • Letras
  • Letras - Português
  • Marketing
  • Marketing Digital
  • Medicina Veterinária
  • Ensino Médio
  • Música
  • Nutrição
  • Pedagogia
  • Processos Gerenciais
  • Psicologia
  • Publicidade e Propaganda
  • Recursos Humanos
  • Recursos Humanos Estratégico
  • Redes de Computadores
  • Servico Social
  • Sistemas de Informação
  • Sociologia
  • Tecnico em Administracao
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Eventos
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Informática Para Internet
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Meio Ambiente
  • Técnico em Multimidia
  • Técnico em Rádio e Televisão
  • Técnico em Recursos Humanos
  • Técnico em Redes de Computadores
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Tecnologia em Marketing

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