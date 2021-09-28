Governo do ES abre mais de 1.500 oportunidades de estágio

Para participar da seleção, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício.

“O Jovens Valores é um programa que oportuniza aos estudantes a experiência de estágio em órgãos públicos do Governo do Estado, contribuindo, assim, para a sua bagagem profissional e pessoal. É o momento de aplicarem, na prática, o que estão aprendendo em sala de aula, sempre com a supervisão de um profissional da área”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.