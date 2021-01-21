Governo do ES abre 2.254 vagas para cursos de qualificação

Uma das opções de curso é na área de design de sobrancelha Crédito: Freepik

O governo do Espírito Santo abre nesta quinta-feira (21) 2.254 vagas em cursos de qualificação profissional em 11 municípios capixabas. Os treinamentos serão presenciais e gratuitos. As qualificações são destinadas a quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria.

As oportunidades são oferecidas pelo Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). As aulas presenciais estavam interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus. Este é o primeiro ciclo de oferta desde então.

As vagas serão distribuídas pelos seguintes municípios:

Aracruz: 45 vagas

Cachoeiro de Itapemirim: 30 vagas

Cariacica: 348 vagas

Colatina: 80 vagas

Guarapari: 30 vagas

João Neiva: 15 vagas

Linhares: 45 vagas

São Mateus: 60 vagas

Serra: 430 vagas

Vila Velha: 366 vagas

Vitória: 482 vagas

Do total de oportunidades, 323 são destinadas exclusivamente para as mulheres, por meio da extensão do programa, o Qualificar ES Mulher. Neste caso, as chances são para as cidades de:

Cariacica: 114 vagas

Serra: 30 vagas

Vila Velha: 104 vagas

Vitória : 75 vagas

Os interessados poderão se inscrever até o dia 28 de janeiro, no site do Qualificar ES . O resultado de todas as vagas será divulgado no dia 3 de fevereiro e as aulas vão começar na segunda semana do mesmo mês.

Para participar dos cursos é necessário ter mais de 16 anos, exceto aqueles da área da saúde, em que idade mínima exigida é de 18 anos. Também é preciso ser morador do município onde o curso será ofertado.

A secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, Cristina Engel, informou que serão adotadas todas as medidas sanitárias necessárias para segurança dos alunos e professores. Para isso, haverá distribuição de máscaras, álcool em gel e manutenção de distanciamento social, além da redução no número de vagas por turma.

"Os cursos são direcionados aos moradores dos municípios que fazem parte do Programa Estado Presente Em Defesa da Vida, uma pareceria do Qualificar ES com o programa do Governo do Estado, para priorizar a população que mora em cidades de vulnerabilidade social”, destacou a secretária.

CONFIRA AS VAGAS

Aracruz

Polo 1

EEEFM Professor Aparício Alvarenga, Avenida Aurélio Alvarenga, 102, Guaraná.

Curso:

Auxiliar de rotinas de administrativas (15)

Polo 2



EEEFM Dylio Penedo, Rua Antônio Costa, s/n, Jacupemba.

Cursos:

Assistente de logística (15)

Auxiliar de departamento pessoal (15)

Cachoeiro de Itapemirim

Polo 1



Comunidade São José Operário Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Maria, Rua Baixo Guandu, 1 Bairro Zumbi.

Cursos:

Maquiador (15)

Cuidador de idosos (15)

Colatina

Polo 1



Projeto Cesta Solidária, Rua Pedro Epchim, 1407, São Judas Tadeu.

Cursos:

Assistente administrativo (20)

Gestão financeira de pequenas e médias empresas (20)

Polo 2

Igreja Evangélica Avivamento do ES, Rua Heitor Sales Nogueira, 450, Bairro São Vicente.

Curso:

Assistente de recursos humanos (20)

Polo 3

Mitra Diocesana de Colatina - Comunidade São Pedro, Rua Jumbo, 1030, Bairro São Pedro.

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas (20)

Cariacica

Polo 1



EEEFM Mariano Firme de Souza, Rua Pedro I, 21, Bandeirantes.

Curso:

Decoração de festas (15)

Polo 2

EEEFM Ana Lopes Balestrero, Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I.

Cursos:

Informática e redes sociais (10)

Auxiliar de rotinas administrativas (16)

Polo 3

Estação Cidadania e Cultura (ECC), Rua 74, s/n, Nova Rosa da Penha II.

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas (20)

Assistente de logística (20)

Inglês básico (20)

Recreador infantil (20)

Polo 4

Associação dos Moradores de Vila Isabel, Rua Matilde Vieira, 135, Vila Isabel.

Cursos:

Cuidador infantil (14)

Inglês básico (14)

Atendimento ao cliente (14)

Polo 5

Igreja Assembleia de Deus Madureira, Rua São Mateus, 10, Vila Independência.

Cursos:

Panificação (15)

Doces para festas (15)

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Assistente de logística (15)

Inglês básico (15)

Polo 6

Igreja Assembleia de Deus, Rua I 301, Jardim de Alah.

Curso:

Atendimento ao cliente (20)

Auxiliar de rotinas administrativas (20)

Polo 7

EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.

Cursos:

Assistente de logística (15)

Inglês básico (15)

Auxiliar de estoque e armazenamento (15)

Assistente de faturamento (15)

Guarapari

Polo 1



Igreja Batista em Coroado, Rua Padre Anchieta, 23, Coroado.

Cursos:

Assistente administrativo (15)

Auxiliar de estoque e armazenamento (15)

João Neiva

Polo 1

CEET Talmo Luiz Silva, Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima.

Curso:

Auxiliar de estoque e armazenamento (15)

Linhares

Polo 1



Escola Nossa Senhora da Conceição, Avenida São Paulo, Aviso.

Cursos:

Assistente de logística (15)

Auxiliar de departamento pessoal (15)

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

São Mateus

Polo 1



EEEFM Américo Silvares, Avenida Brasil 203, Vila Nova.

Curso:

Inglês básico (15)

Polo 2

Escola Estadual Wallace Castelo Dutra, Avenida Espera Feliz, 1124, Guriri Norte.

Curso:

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Polo 3

PIBAG - Primeira Igreja Batista em Guriri, Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, Guriri.

Cursos:

Recepcionista (15)

Auxiliar de estoque e armazenamento (15)

Serra

Polo 1



EEEFM Jones José do Nascimento, Rua Distrito Federal, 3, Central Carapina.

Curso:

Auxiliar de estoque e armazenamento (16)

Polo 2

Associação Shalom, Avenida Vitória, 21, Central Carapina.

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas (10)

Auxiliar de estoque e armazenamento (10)

Montador e reparador de computadores (10)

Informática (10)

Montador e reparador de computadores (10)

Balconista de farmácia (10)

Assistente de logística (10)

Polo 3

EEEFM Jacaraípe, Rua Guacyra, 713, Jardim Atlântico.

Cursos:

Atendimento ao cliente (17)

Auxiliar de estoque e armazenamento (17)

Polo 4

Assembleia de Deus Missão da Bahia, Avenida Bela Vista, 1000, Planalto Serrano.

Cursos:

Decoração de festas (15)

Cuidador de idosos (15)

Agente comunitário de saúde (15)

Polo 5

EEEFM Dom João Batista da Motta e Albuquerque, Rua Maria de Fatima de Costa, s/n, André Carloni.

Cursos:

Recepcionista (15)

Assistente de logística (15)

Agente comunitário de saúde (15)

Assistente de faturamento (15)

Polo 6

EEEFM Vila Nova de Colares, Rua Alfredo Galeno, s/n, Vila Nova de Colares.

Cursos:

Assistente de logística (15)

Auxiliar de estoque e armazenamento (15)

Polo 7

EEEFM Marinete De Souza Lira, Rua Vitória Régia, s/n, Feu Rosa.

Cursos:

Decoração de festas (15)

Maquiador (15)

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Polo 8

Igreja São Sebastião, Rua das Palmeiras, s/n, Feu Rosa.

Cursos:

Balconista de farmácia (15)

Cuidador de idosos (15)

Auxiliar de estoque e armamento (15)

Polo 9

Centro De Referência Da Assistência Social - Cras de Jardim Carapina, Rua Salvador, s/n, Jardim Carapina.

Cursos:

Informática (10)

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Recepcionista (15)

Garçom (15)

Polo 10

Campinho da Serra, Rua Pingo de Ouro, 500, Campinho da Serra I.

Cursos:

Cuidador de idosos (15)

Segurança do trabalho (15)

Vila Velha

Polo 1



EEEFM Adolfina Zamprogno, Rua Sebastião Gaiba, s/n, Vila Garrido.

Cursos:

Balconista de farmácia (14)

Inglês básico (14)

Decoração de festas (14)

Auxiliar de rotinas administrativas (14)

Polo 2

Casa do Menino, Rua Princesa Isabel, s/n, São Torquato.

Cursos:

Informática (10)

Informática e redes sociais (10)

Eletricista instalador predial de baixa tensão (20)

Decoração de festas (10)

Cuidador de idosos (10)

Polo 3

EEEFM Silvio Rocio, Rua Santa Terezinha, s/n, São Torquato.

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Balconista de farmácia (15)

Polo 4

Instituição Nossa Casa Senhora de Lourdes, Rua Santa Terezinha, s/n, São Torquato.

Cursos:

Decoração de festas (15)

Maquiador (15)

Assistente de logística (15)

Polo 5

Igreja do Evangelho Guadrangular - Família Barramares, Rua Dom Américo, 497, Barramares.

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas (20)

Assistente de logística (20)

Polo 6

Associação de Moradores de Cristóvão Colombo, Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/n - Cristóvão Colombo.

Cursos:

Preparação de salgados (16)

Atendente de estabelecimento de saúde (16)

Cuidador de idosos (16)

Polo 7

Templo Batista de Jabaeté, Rua Magnólia, 22, Jabaeté.

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas (16)

Inglês básico (16)

Polo 8

Igreja Batista, Rua Boa Esperança, 30, Terra Vermelha.

Cursos:

Atendimento ao cliente (20)

Cuidador de idosos (20)

Polo 9

Primeira Igreja Batista de Barramares, Av. Amaral Peixoto, 215, Barramares.

Curso:

Decoração de festas (15)

Vitória

Polo 1



Igreja Assembleia de Deus Bairro da Penha, Rua Areobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha.

Cursos:

Bolos e suas variações (10)

Panificação (10)

Doces para festas (10)

Assistente de logística (15)

Assistente de faturamento (15)

Decoração de festas (15)

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Recepcionista (15)

Assistente de faturamento (90)

Polo 2

EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva, Rua Rubens Bley, 100, da Penha.

Cursos:

Assistente de faturamento (15)

Auxiliar de departamento pessoal (15)

Assistente de recursos humanos (15)

Polo 3

Igreja Assembleia de Deus em Nova Palestina (Adenop), Rodovia Serafim Derenzi, 5821, Nova Palestina.

Cursos:

Recepcionista (16)

Cuidador de idosos (16)

Inglês básico (16)

Biscoitos caseiros (12)

Panificação (12)

Bolos e suas variações (12)

Polo 4

Igreja Assembleia de Deus de Vitória, Rua 4 de Setembro, 117, São Pedro I.

Curso:

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Polo 5

Banco Ben, Rua Tenente Setúbal, 93, São Benedito.

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Assistente de logística (15)

Polo 6

Assembleia de Deus Ministério Atalaia, Rua Raul de Carvalho, 80, Resistência.

Cursos:

Decoração de festas (13)

Atendimento ao cliente (15)

Polo 7

Igreja Batista Fonte de Vida, Rua Brígida Nader, 149, Ilha do Príncipe.

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas (20)

Assistente de logística (20)

Polo 8

Igreja Evangélica Ágape, Avenida Serafim Derenzi, 455, Santo Antônio.

Cursos:

Atendente de estabelecimento de saúde (15)

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

Polo 9

Assembleia de Deus Tempo de Fé, Rua Dezenove de Maio, 113, Inhanguetá.

Curso:

Assistente de recursos humanos (20)

Polo 10

Igreja Assembléia de Deus Ilha das Caieiras, Rua Felicidade Correia dos Santos, 1421, Ilha das Caieiras.

Cursos:

Auxiliar de estoque e armazenamento (15)

Administração de pequenos negócios (15)

Polo 11

Projeto Casa Verde, Rodovia Serafim Derenzi, 4573, São José.

Cursos:

Assistente de logística (15)

Informática e redes sociais (10)

Auxiliar de rotinas administrativas (15)

VAGAS DO QUALIFICAR ES MULHER

Cariacica

Polo 1



EEEFM Mariano Firme De Souza, Rua Pedro I, 21, Bandeirantes.

Curso:

Maquiador (15)

Polo 2

Igreja Assembleia de Deus Madureira, Rua São Mateus, 10, Vila Independência.

Cursos:

Confeitaria (15)

Atendimento ao cliente (15)

Polo 3

Igreja Assembleia de Deus, Rua I 301, Jardim de Alah.

Cursos:

Maquiador (15)

Design de sobrancelhas (15)

Polo 4

Associação das Micro e Pequenas Empresas de Nova Rosa da Penha, Rua 74, 155, Nova Rosa da Penha.

Cursos:

Maquiador (12)

Design de sobrancelhas (12)

Polo 5

EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.

Curso:

Maquiador (15)

Vila Velha

Polo 1



EEEFM Adolfina Zamprogno, Rua Sebastião Gaiba, s/n, Vila Garrido.

Curso:

Design de sobrancelhas (14)

Polo 2

EEEFM Silvio Rocio, Rua Santa Terezinha, s/n, São Torquato.

Curso:

Maquiador (15)

Polo 3

Instituição Nossa Casa Senhora de Lourdes, Rua Santa Terezinha, s/n, São Torquato.

Curso:

Maquiador (15)

Polo 4

Igreja do Evangelho Guadrangular - Família Barramares, Rua Dom Américo, 497, Barramares.

Cursos:

Design de sobrancelhas (15)

Maquiador (15)

Polo 5

Associação de Moradores de Cristóvão Colombo, Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/n - Cristóvão Colombo.

Cursos:

Design de sobrancelhas (15)

Maquiador (15)

Vitória

Polo 1

EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva, Rua Rubens Bley, 100, da Penha.

Cursos

Design de sobrancelhas (15)

Maquiador (15)

Polo 2

Igreja Assembleia de Deus em Nova Palestina (Adenop), Rodovia Serafim Derenzi 5821 - Nova Palestina.

Cursos:

Design de sobrancelhas (15)

Maquiador (15)

Polo 3

Igreja Assembleia de Deus de Vitória, Rua 4 de Setembro, 117 - São Pedro I.

Curso:

Maquiador (15)

Serra