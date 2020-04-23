Suzano abre inscrições para o Programa de Estágio

Unidade da Suzano, em Aracruz, tem vagas de estágio disponíveis para estudantes de nível superior Crédito: Divulgação / Suzano

Suzano está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2020. A oferta é de 70 vagas para estudantes de vários estados do país com graduação prevista entre julho de 2021 e julho de 2022. Para o Espírito Santo Espírito Santo , as chances são para Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim.

O programa tem a duração de até dois anos e os estagiários vão receber benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais) e vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais).

A carga horária é flexível, entre 30 e 40 horas semanais. Os estudantes também receberão uma bolsa adicional vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário. O valor não foi informado. Os selecionados vão começar a atuar na empresa a partir de agosto deste ano.

De acordo com a empresa, não há pré-requisitos em relação aos cursos de formação, sendo as vagas destinadas para diversas áreas da companhia, como Manutenção Industrial, Facilites, Logística, Novos Negócios, Relações Corporativas, Jurídico, Digital, Comunicação, Planejamento e Demanda, Planejamento e Excelência Comercial, Excelência Operacional, Qualidade, Manutenção Florestal, Sustentabilidade Institucional, Finanças, operações Biotecnologia, Tecnologia da informação, Silvicultura, Gente e Gestão, Suprimentos e Bens de Consumo.

O diretor Executivo de Estratégia, Gente, Comunicação, TI e Digital da Suzano, Christian Orglmeister, destaca que o Programa é uma excelente oportunidade para o desenvolvimento e crescimento profissional dos estagiários.

Na Suzano, oferecemos um plano de desenvolvimento diferenciado a partir de um ambiente de evolução constante e propício ao compartilhamento de ideias, pois acreditamos no poder de gente que inspira e transforma. Nós valorizamos o protagonismo e a diversidade de perfis, por isso, buscamos jovens de todas as universidades com espírito empreendedor e comprometidos, que terão a oportunidade de desenvolver diversas habilidades por meio de mentorias com colaboradores da companhia, ressalta.

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, atua na fabricação de celulose de eucalipto e é uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina. A companhia exporta para mais de 80 países.