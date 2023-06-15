Escola vai formar novos carpinteiros de graça em Vila Velha

Interessados vão aprender o ofício de carpinteiro Crédito: Freepik

Os interessados em aprender uma nova profissão já podem se inscrever no programa da Escola de Formação de Carpinteiros. Os interessados precisam ter mais de 18 anos, o ensino médio e morar na Grande Vitória. O total de vagas, entretanto, não foi divulgado.

O projeto será desenvolvido no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Vila Velha, em parceria com a Autoglass. A qualificação de educação profissional técnica de nível médio é de graça e os participantes que tiverem aproveitamento mínimo serão indicados para oportunidades de trabalho na empresa.