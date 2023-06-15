Escola vai formar novos carpinteiros de graça em Vila Velha

Os interessados em aprender uma nova profissão já podem se inscrever no programa da Escola de Formação de Carpinteiros. Os interessados precisam ter mais de 18 anos, o ensino médio e morar na Grande Vitória. O total de vagas, entretanto, não foi divulgado.
O projeto será desenvolvido no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Vila Velha, em parceria com a Autoglass. A qualificação de educação profissional técnica de nível médio é de graça e os participantes que tiverem aproveitamento mínimo serão indicados para oportunidades de trabalho na empresa.
Os interessados podem se inscrever no site da Escola.
Durante as aulas, os inscritos devem realizar atividades relacionadas ao ramo de carpintaria e estruturas auxiliares; obter frequência acima de 75% em todo o curso; atingir aproveitamento mínimo de 90%; e participar das tarefas apresentadas em sala de aula pelo professor.