Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidades

ES tem mais de 200 vagas de estágio abertas com bolsa de até R$ 1 mil

Há oportunidades abertas para alunos de diferentes cursos de nível médio, técnico e superior. Confira a lista com as chances e como concorrer

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 16:23

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

01 abr 2021 às 16:23
Vagas de estágio para estudantes da Grande Vitória.
Empresas abrem oportunidades para estagiários de nível médio, técnico e superior Crédito: Freepik
Estudantes que estão a procura de um estágio em todo Espírito Santo podem se candidatar para uma das mais de 200 vagas oferecidas por diferentes agências de recrutamento. As oportunidades são para capixabas que estão cursando nível médio, técnico ou superior, e abrangem as mais diferentes áreas de atuação.
As inscrições podem ser feitas pela internet. Os benefícios variam de acordo com a vaga, mas os valores das bolsas oferecidas vão desde R$ 400 até R$ 1 mil, além de vale transporte e seguro de vida. Há chances para os períodos da manhã ou da tarde.

Veja Também

Abertas 11,2 mil vagas em cursos para aprender uma profissão no ES

A maior quantidade de vagas ofertadas é pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES). São 87 vagas para início imediato para alunos do ensino superior e 33 vagas para nível médio e técnico. Para se inscrever é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado em alguma modalidade de curso.
Há também vagas na agência Center RH e no Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), entidade do Sistema Findes. Veja as chances abaixo.

AS VAGAS

Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES)

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.
  • Vagas para estágio de nível superior: 87
  • Administração (12)
  • Ciências Contábeis (14)
  • Pedagogia (1)
  • Arquitetura e Urbanismo (4)
  • Engenharia Civil (3)
  • Engenharia Metalúrgica (1)
  • Educação Física (1)
  • Comunicação Social - Jornalismo (1)
  • Fotografia (1)
  • Publicidade e Propaganda/Marketing (9)
  • Sistema de Informação/Ciência da Computação (10)
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas (10)
  • Vagas para estágio de nível médio/técnico: 33
  • Ensino médio/EJA (7)
  • Técnico em Administração (15)
  • Técnico em Logística (2)
  • Técnico em Enfermagem (2)
  • Técnico em Análises Clínicas (1)
  • Técnico em Eletrotécnica (1)
  • Técnico em Informática/Redes de Computadores (4)
  • Técnico em Mecânica (1)

Veja Também

13 dicas para preparar um bom currículo e conseguir um emprego em 2021

IES-ES

Como se candidatar: interessados devem se cadastrar no site.
  • Vagas para estágio em nível superior: 67
  • Publicidade e Propaganda (2)
  • Administração (12)
  • Jornalismo (2)
  • Pedagogia (16)
  • Contábeis (3)
  • Design Gráfico (1)
  • Análise de Sistemas (6)
  • Sistema de Informação (6)
  • Engenharia da Computação (5)
  • Ciência da Computação (6)
  • Engenharia de Produção (5)
  • Engenharia Mecânica (2)
  • Direito (1)
  • Vagas para estágio em nível médio/técnico: 9
  • Técnico em Mecânica (1)
  • Técnico em Eletrotécnica (2)
  • Técnico em Administração (1)
  • Ensino Médio (1)
  • Técnico em Segurança (1)
  • Técnico em Automação (2)
  • Técnico em Eletrônica (1)

Veja Também

Setor de tecnologia tem emprego de sobra; saiba como ter uma chance

CENTER RH

Como se candidatar: interessados devem se cadastrar no site.
  • Vagas de estágio em nível superior: 13
  • Pedagogia (10)
  • Ciências Contábeis (1)
  • Gestão Comercial (1)
  • Educação Física (1)
  • Vagas para estágio em nível médio/técnico: 6
  • Ensino Médio (4)
  • Técnico em Enfermagem (2)

Veja Também

Caminhos para subir na carreira e passar de estagiário a chefe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estágios (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados