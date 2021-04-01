ES tem mais de 200 vagas de estágio abertas com bolsa de até R$ 1 mil

Estudantes que estão a procura de um estágio em todo Espírito Santo podem se candidatar para uma das mais de 200 vagas oferecidas por diferentes agências de recrutamento. As oportunidades são para capixabas que estão cursando nível médio, técnico ou superior, e abrangem as mais diferentes áreas de atuação.
As inscrições podem ser feitas pela internet. Os benefícios variam de acordo com a vaga, mas os valores das bolsas oferecidas vão desde R$ 400 até R$ 1 mil, além de vale transporte e seguro de vida. Há chances para os períodos da manhã ou da tarde.
A maior quantidade de vagas ofertadas é pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES). São 87 vagas para início imediato para alunos do ensino superior e 33 vagas para nível médio e técnico. Para se inscrever é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado em alguma modalidade de curso.
Há também vagas na agência Center RH e no Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), entidade do Sistema Findes. Veja as chances abaixo.
AS VAGAS
Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES)
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.
- Vagas para estágio de nível superior: 87
- Administração (12)
- Ciências Contábeis (14)
- Pedagogia (1)
- Arquitetura e Urbanismo (4)
- Engenharia Civil (3)
- Engenharia Metalúrgica (1)
- Educação Física (1)
- Comunicação Social - Jornalismo (1)
- Fotografia (1)
- Publicidade e Propaganda/Marketing (9)
- Sistema de Informação/Ciência da Computação (10)
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas (10)
- Vagas para estágio de nível médio/técnico: 33
- Ensino médio/EJA (7)
- Técnico em Administração (15)
- Técnico em Logística (2)
- Técnico em Enfermagem (2)
- Técnico em Análises Clínicas (1)
- Técnico em Eletrotécnica (1)
- Técnico em Informática/Redes de Computadores (4)
- Técnico em Mecânica (1)
IES-ES
- Vagas para estágio em nível superior: 67
- Publicidade e Propaganda (2)
- Administração (12)
- Jornalismo (2)
- Pedagogia (16)
- Contábeis (3)
- Design Gráfico (1)
- Análise de Sistemas (6)
- Sistema de Informação (6)
- Engenharia da Computação (5)
- Ciência da Computação (6)
- Engenharia de Produção (5)
- Engenharia Mecânica (2)
- Direito (1)
- Vagas para estágio em nível médio/técnico: 9
- Técnico em Mecânica (1)
- Técnico em Eletrotécnica (2)
- Técnico em Administração (1)
- Ensino Médio (1)
- Técnico em Segurança (1)
- Técnico em Automação (2)
- Técnico em Eletrônica (1)
CENTER RH
- Vagas de estágio em nível superior: 13
- Pedagogia (10)
- Ciências Contábeis (1)
- Gestão Comercial (1)
- Educação Física (1)
- Vagas para estágio em nível médio/técnico: 6
- Ensino Médio (4)
- Técnico em Enfermagem (2)