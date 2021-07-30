Empresas têm 450 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.350

Oportunidades de estágio para estudantes do Espírito Santo Crédito: Freepik

Estudantes de cursos superior e técnico e do ensino médio têm 451 vagas de estágio disponíveis no Espírito Santo nesta semana. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1.350. Para participar das seleções, basta o candidato fazer o cadastro nos sites das empresas recrutadoras de estagiários.

A maior oferta está disponível no Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 292 vagas, sendo 262 para áreas de nível superior e 30 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.200. O candidato precisa ter CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.

Já o maior valor de bolsa é oferecido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES). O pagamento feito para os estudantes varia de R$ 400 e R$ 1.350. São 88 oportunidades na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim . Deste total, 60 são destinadas a alunos de graduação, 27 para os de cursos técnicos e uma para quem está cursando o Ensino Médio.

A Jovem Valor, agência de recrutamento de estagiários, está com 64 oportunidades nesta semana distribuídas pela Grande Vitória e Linhares . Das chances, 55 são para estudantes do ensino médio, duas para estudantes de curso técnico e sete para nível superior. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1 mil.

Há ainda sete oportunidades de estágio para estudantes de nível superior, em Vitória e Vila Velha, no Portal Super Estágios. A empresa informou que as bolsas variam entre R$ 550 e R$ 700.

CONFIRA AS VAGAS

JOVEM VALOR

Como se candidatar: os interessados nas vagas disponibilizadas devem acessar o site os interessados nas vagas disponibilizadas devem acessar o site jovemvalor.com , fazer o cadastro completo e, na área de vagas disponíveis, cadastrar-se na oportunidade adequada ao seu perfil.

Vagas: 66, distribuídas pela Grande Vitória e Linhares.

Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.

Cursos:

Ensino médio (55)

Técnico em Administração (2)

Contabilidade (1)

Designer Gráfico (1)

Pedagogia (1)

Marketing e Publicidade e Propaganda (1)

Engenharia de Produção (1)

Ciências Contábeis (1)

Administração (1)

IEL-ES

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site os candidatos devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es

Vagas: 88, distribuídas pela Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim.

Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 1.350

Cursos:

Administração

Análise de Sistema

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Design Gráfico/ Desenho Industrial

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Jornalismo

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Sistema da Informação

Técnico em Administração

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Edificações

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Estradas

Técnico em Geoprocessamento

Técnico em Química

Técnico em Segurança do Trabalho

Ensino Médio

CIEE-ES

Como se candidatar: os interessados podem acessar o site os interessados podem acessar o site www.ciee-es.org.br

Vagas: 290

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200

Cursos:

Administração (30)

Ciências Contábeis (8)

Pedagogia (100)

Licenciatura em História (25)

Licenciatura em Geografia (25)

Licenciatura em Letras Portugues (25)

Licenciatura em Matemática (25)

Engenharia Química / Engenharia Ambiental (2)

Engenharia de Produção (3)

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (5)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (7)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (7)

Ensino Médio / EJA (5)

Técnico em Administração (20)

Técnico em Logística (2)

Técnico em Eletrotécnica (1)

Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico Em Manutenção e Suporte em Informática (2)

SUPER ESTÁGIOS

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br

Vagas: 7 para Vitória e Vila Velha.

Bolsas: variam de R$ 550 e R$ 700.