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Grande Vitória e interior

Empresas têm 450 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.350

Há oportunidades para estudantes de níveis médio, técnico e superior; interessados devem fazer o cadastro nos sites das empresas que fazem o recrutamento de estagiários

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 09:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jul 2021 às 09:18
Vagas de estágio para estudantes da Grande Vitória.
Oportunidades de estágio para estudantes do Espírito Santo Crédito: Freepik
Estudantes de cursos superior e técnico e do ensino médio têm 451 vagas de estágio disponíveis no Espírito Santo nesta semana. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1.350. Para participar das seleções, basta o candidato fazer o cadastro nos sites das empresas recrutadoras de estagiários.
A maior oferta está disponível no Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 292 vagas, sendo 262 para áreas de nível superior e 30 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.200. O candidato precisa ter CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.
Já o maior valor de bolsa é oferecido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES). O pagamento feito para os estudantes varia de R$ 400 e R$ 1.350. São 88 oportunidades na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim. Deste total, 60 são destinadas a alunos de graduação, 27 para os de cursos técnicos e uma para quem está cursando o Ensino Médio. 
A Jovem Valor, agência de recrutamento de estagiários, está com 64 oportunidades nesta semana distribuídas pela Grande Vitória e Linhares. Das chances, 55 são para estudantes do ensino médio, duas para estudantes de curso técnico e sete para nível superior. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
Há ainda sete oportunidades de estágio para estudantes de nível superior, em Vitória e Vila Velha, no Portal Super Estágios. A empresa informou que as bolsas variam entre R$ 550 e R$ 700.

CONFIRA AS VAGAS

JOVEM VALOR

Como se candidatar: os interessados nas vagas disponibilizadas devem acessar o site jovemvalor.com, fazer o cadastro completo e, na área de vagas disponíveis, cadastrar-se na oportunidade adequada ao seu perfil.
Vagas: 66, distribuídas pela Grande Vitória e Linhares.
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
  • Cursos:
  • Ensino médio (55)
  • Técnico em Administração (2)
  • Contabilidade (1)
  • Designer Gráfico (1)
  • Pedagogia (1)
  • Marketing e Publicidade e Propaganda (1)
  • Engenharia de Produção (1)
  • Ciências Contábeis (1)
  • Administração (1)

IEL-ES

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es.
Vagas: 88, distribuídas pela Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim.
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 1.350
  • Cursos:
  • Administração
  • Análise de Sistema
  • Ciência da Computação
  • Ciências Contábeis
  • Design Gráfico/ Desenho Industrial
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Jornalismo
  • Pedagogia
  • Publicidade e Propaganda
  • Sistema da Informação
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Química 
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Ensino Médio

CIEE-ES

Como se candidatar: os interessados podem acessar o site www.ciee-es.org.br.
Vagas: 290
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200
  • Cursos:
  • Administração (30)
  • Ciências Contábeis (8)
  • Pedagogia (100)
  • Licenciatura em História (25)
  • Licenciatura em Geografia (25)
  • Licenciatura em Letras Portugues (25)
  • Licenciatura em Matemática (25)
  • Engenharia Química / Engenharia Ambiental (2)
  • Engenharia de Produção (3)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (5)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (7)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (7)
  • Ensino Médio / EJA (5)
  • Técnico em Administração (20)
  • Técnico em Logística (2)
  • Técnico em Eletrotécnica (1)
  • Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico Em Manutenção e Suporte em Informática (2)

SUPER ESTÁGIOS

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br.
Vagas: 7 para Vitória e Vila Velha. 
Bolsas: variam de R$ 550 e R$ 700.
  • Cursos:
  • Administração (4)
  • Pedagogia (1)
  • Turismo (1)
  • Marketing (1)

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