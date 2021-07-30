Empresas têm 450 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.350

Estudantes de cursos superior e técnico e do ensino médio têm 451 vagas de estágio disponíveis no Espírito Santo nesta semana. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1.350. Para participar das seleções, basta o candidato fazer o cadastro nos sites das empresas recrutadoras de estagiários.
A maior oferta está disponível no Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 292 vagas, sendo 262 para áreas de nível superior e 30 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.200. O candidato precisa ter CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.
Já o maior valor de bolsa é oferecido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES). O pagamento feito para os estudantes varia de R$ 400 e R$ 1.350. São 88 oportunidades na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim. Deste total, 60 são destinadas a alunos de graduação, 27 para os de cursos técnicos e uma para quem está cursando o Ensino Médio.
A Jovem Valor, agência de recrutamento de estagiários, está com 64 oportunidades nesta semana distribuídas pela Grande Vitória e Linhares. Das chances, 55 são para estudantes do ensino médio, duas para estudantes de curso técnico e sete para nível superior. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
Há ainda sete oportunidades de estágio para estudantes de nível superior, em Vitória e Vila Velha, no Portal Super Estágios. A empresa informou que as bolsas variam entre R$ 550 e R$ 700.
CONFIRA AS VAGAS
JOVEM VALOR
Como se candidatar: os interessados nas vagas disponibilizadas devem acessar o site jovemvalor.com, fazer o cadastro completo e, na área de vagas disponíveis, cadastrar-se na oportunidade adequada ao seu perfil.
Vagas: 66, distribuídas pela Grande Vitória e Linhares.
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
- Cursos:
- Ensino médio (55)
- Técnico em Administração (2)
- Contabilidade (1)
- Designer Gráfico (1)
- Pedagogia (1)
- Marketing e Publicidade e Propaganda (1)
- Engenharia de Produção (1)
- Ciências Contábeis (1)
- Administração (1)
IEL-ES
Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es.
Vagas: 88, distribuídas pela Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim.
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 1.350
- Cursos:
- Administração
- Análise de Sistema
- Ciência da Computação
- Ciências Contábeis
- Design Gráfico/ Desenho Industrial
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Jornalismo
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Sistema da Informação
- Técnico em Administração
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Química
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Ensino Médio
CIEE-ES
Como se candidatar: os interessados podem acessar o site www.ciee-es.org.br.
Vagas: 290
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200
- Cursos:
- Administração (30)
- Ciências Contábeis (8)
- Pedagogia (100)
- Licenciatura em História (25)
- Licenciatura em Geografia (25)
- Licenciatura em Letras Portugues (25)
- Licenciatura em Matemática (25)
- Engenharia Química / Engenharia Ambiental (2)
- Engenharia de Produção (3)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (5)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (7)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (7)
- Ensino Médio / EJA (5)
- Técnico em Administração (20)
- Técnico em Logística (2)
- Técnico em Eletrotécnica (1)
- Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico Em Manutenção e Suporte em Informática (2)
SUPER ESTÁGIOS
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br.
Vagas: 7 para Vitória e Vila Velha.
Bolsas: variam de R$ 550 e R$ 700.
- Cursos:
- Administração (4)
- Pedagogia (1)
- Turismo (1)
- Marketing (1)