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Jovens talentos

Empresas contratam recém-formados com salários de até R$ 7 mil

Oportunidades são destinadas a quem tem até três anos de formado; processos seletivos estão abertos em diversas empresas dos ramos de cervejaria e banco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 13:47

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 13:47

Cerveja
Duas cervejarias vão selecionar profissionais com pouco tempo de formação Crédito: Pixabay
Jovens recém-formados que querem começar a carreira em uma grande empresa deve aproveitar as oportunidades abertas em programas de trainees. Companhias multinacionais estão com processos seletivos abertos e oferecem salários que podem chegar a R$ 7 mil mensais. As chances são para profissionais de várias graduações e que tenham se formado, pelo menos, nos últimos dois anos.
A seleção com a maior remuneração, R$ 7 mil, é oferecida pela Ambev. A empresa procura jovens de qualquer curso e fará todo o processo seletivo pela internet. Além disso, a cervejaria tirou a avaliação do nível de inglês e passa a oferecer bolsa para quem não tem conhecimento do idioma. Outra alteração foi feita na prova de lógica, que se tornou mais fluída e com menos foco na matemática.
Para participar, o candidato precisa ter se formado em curso de ensino superior entre junho de 2018 e dezembro de 2020.
Sabemos que, infelizmente, nem todos os universitários têm acesso ao mesmo nível de educação técnica e, se nosso programa continuasse focado nesses atributos, nunca conseguiríamos de fato promover mais diversidade. Por isso, este ano optamos por valorizar as experiências pessoais dos inscritos e criamos uma plataforma de capacitação, que vai muni-los com as informações necessárias para se prepararem em todas as etapas do processo, explica Illana Kern, Head de Gente e Gestão na Ambev.

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As inscrições podem ser feitas até 8 de setembro, no site do programa.  As vagas são para todo o Brasil, nas áreas de Negócios, Tecnologia e Supply - que engloba a gestão das cervejarias, em diversas áreas, como logística, financeiro e Gente & Gestão, por exemplo. Os interessados podem acessar: .

CONFIRA OUTROS PROGRAMAS ABERTOS

BUNGE

O programa da multinacional do setor de agronegócio e alimentos terá seleção 100% remota e os profissionais precisam ter a graduação concluída entre agosto de 2017 a agosto de 2020, inglês avançado e bons conhecimentos em Excel.
Cursos: Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Economia, Engenharias (Agrícola, Agronegócios, Agronômica, Alimentos, Computação, Produção, Química, Sistemas e Telecomunicações), Estatística, Matemática, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação.
Salário: R$ 6,5 mil e benefícios, como programa de bem-estar e saúde mental

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Inscrições: até 13 de agosto pelo site da Cia de Talentos

SAFRA

O programa do banco será destinado a quem quer se desenvolver na carreira de tecnologia Vagas para recém-formados ou estudantes com conclusão prevista até dezembro de 2020. É necessário ter três anos de experiência na área de tecnologia e inglês intermediário.
Salário: não informado
Inscrições: até 18 de agosto pelo site do programa.

FORTBRAS

A empresa  que atua no segmento de autopeças procura por recém-formados, entre 2017 e 2020, com preferência para os cursos de Administração, Economia e Engenharias. É necessário ter disponibilidade para viagens e domínio do pacote Office, especialmente Excel. As oportunidades são para as unidades de São Paulo, Porto Velho e Serra.
Salário: não informado
Inscrições: até 24 de agosto pelo site do Vagas.com

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IPANEMA COFEES

A seleção é aberta a recém-formados, entre julho de 2018 e julho de 2020, com disponibilidade para morar em Alfenas (MG). É necessário ter inglês avançado ou fluente e ter cursado Administração, Relações Internacionais, Engenharia de Produção, Engenharia Agronômica e correlatos. A empresa atua na comercialização e produção de  cafés especiais. 
Salário: não informado
Inscrições: até o dia 21 de agosto pelo site do 99 jobs

SÃO MARTINHO

As vagas para a empresa do setor sucroenergéticos são para as áreas Administrativa, Agrícola e Indústria e os interessados precisam ter se formado entre 2017 e 2020. É necessário estar disposto a viajar e mudar de localidade. Também é um requisito ter inglês intermediário a avançado.
Salário: não informado

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Inscrições: até 31 de agosto pelo site do programa.

SANTANDER

O programa de trainee do banco é destinado a profissionais com formação entre dezembro de 2018 e de 2020 em qualquer curso de graduação. É necessário ter disponibilidade para trabalhar e viajar para qualquer estado. O inglês avançado e experiência profissional anterior são diferenciais.
Salário: R$ 6.700 e benefícios
Inscrições: até 8 de setembro pelo site da Cia de Talentos

HEINEKEN

A cervejaria está com 20 vagas abertas para profissionais formados entre 2014 e 2018 em qualquer curso universitário de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Não é obrigatório o conhecimento de inglês, mas é desejável ter o nível intermediário da língua.
Salário: não informado
Inscrições: até o dia 11 de setembro pelo site do programa

EY

A empresa que atua nos serviços de auditoria, impostos, consultoria e transações corporativas e oferece vagas para  recém-formados (até dois anos). Para os cursos de Ciências Contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design.
Salário: não informado.
Inscrições: o ano todo pelo site do programa

TERNIUM

A siderúrgica oferece vagas para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.
Salário: não informado
Inscrições: o ano inteiro pelo site do programa

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