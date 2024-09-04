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Jovens talentos

Empresas contratam estagiários no ES com bolsa de até R$ 1.300

Oportunidades para estudantes colocarem em prática o que aprenderam nos bancos acadêmicos; veja a oferta de vagas e como se candidatar
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 set 2024 às 12:01

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 12:01

Vagas de estágio para estudantes de curso superior
Vagas de estágio para estudantes de vários cursos Crédito: Anna Bizon/Freepik
Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos. Isso porque empresas de recrutamento de estagiários estão com vagas abertas com bolsas que podem chegar a R$ 1.300 mensais.
O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) tem 156 chances, sendo 109 para início imediato em áreas de nível superior e 47 vagas para nível médio/técnico.
Para as vagas de contratação imediata, o estagiário receberá bolsa auxílio que variam de R$ 600 a R$ 1.200 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) oferece vagas voltadas para alunos dos níveis técnico e superior, disponíveis nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. As bolsas variam entre R$ 650 e R$ 1.300, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio alimentação e transporte.

Confira as vagas

CIEE-ES
Como se candidatar: os interessados podem acessar o Portal do CIEE-ES para fazer o cadastro.
  • Vagas: 156
  • Administração
  • Ciências contábeis
  • Ciências econômicas
  • Direito
  • Pedagogia
  • Psicologia
  • Farmácia
  • Educação física
  • Tecnologia em recursos humanos 
  • Tecnologia em gestão comercial 
  • Arquitetura e urbanismo
  • Engenharia civil
  • Engenharia mecânica
  • Engenharia de produção
  • Engenharia ambiental
  • Comunicação social - publicidade e propaganda / marketing / tecnologia em marketing / design
  • Sistemas de informação / ciência da computação
  • Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas / tecnologia em análise de sistema/ tecnologia em desenvolvimento software / tecnologia em sistemas para internet
  • Ensino médio / educação de jovens e adultos - ensino médio
  • Técnico em administração
  • Técnico em recursos humanos
  • Técnico em logística
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em informática
  • Técnico em redes de computadores
  • Técnico em manutenção e suporte em informática
  • Técnico em mecânica
  • Técnico em edificações
  • Técnico em eletromecânica
  • Técnico em eletrotécnica
  • Técnico em automação industrial
IEL-ES
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site da instituição
  • Vagas:
  • Administração
  • Ciências contábeis
  • Comunicação social
  • Economia
  • Engenharia de controle e automação
  • Engenharia elétrica
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Pedagogia
  • Publicidade e propaganda
  • Técnico em automação 
  • Técnico em eletrotécnica
Empresas contratam estagiários no ES com bolsa de até 1.300 reais

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