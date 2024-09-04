Empresas contratam estagiários no ES com bolsa de até R$ 1.300

Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos. Isso porque empresas de recrutamento de estagiários estão com vagas abertas com bolsas que podem chegar a R$ 1.300 mensais.
O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) tem 156 chances, sendo 109 para início imediato em áreas de nível superior e 47 vagas para nível médio/técnico.
Para as vagas de contratação imediata, o estagiário receberá bolsa auxílio que variam de R$ 600 a R$ 1.200 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) oferece vagas voltadas para alunos dos níveis técnico e superior, disponíveis nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. As bolsas variam entre R$ 650 e R$ 1.300, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio alimentação e transporte.
Confira as vagas
CIEE-ES
Como se candidatar: os interessados podem acessar o Portal do CIEE-ES para fazer o cadastro.
- Vagas: 156
- Administração
- Ciências contábeis
- Ciências econômicas
- Direito
- Pedagogia
- Psicologia
- Farmácia
- Educação física
- Tecnologia em recursos humanos
- Tecnologia em gestão comercial
- Arquitetura e urbanismo
- Engenharia civil
- Engenharia mecânica
- Engenharia de produção
- Engenharia ambiental
- Comunicação social - publicidade e propaganda / marketing / tecnologia em marketing / design
- Sistemas de informação / ciência da computação
- Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas / tecnologia em análise de sistema/ tecnologia em desenvolvimento software / tecnologia em sistemas para internet
- Ensino médio / educação de jovens e adultos - ensino médio
- Técnico em administração
- Técnico em recursos humanos
- Técnico em logística
- Técnico em enfermagem
- Técnico em informática
- Técnico em redes de computadores
- Técnico em manutenção e suporte em informática
- Técnico em mecânica
- Técnico em edificações
- Técnico em eletromecânica
- Técnico em eletrotécnica
- Técnico em automação industrial
IEL-ES
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site da instituição.
- Vagas:
- Administração
- Ciências contábeis
- Comunicação social
- Economia
- Engenharia de controle e automação
- Engenharia elétrica
- Jornalismo
- Marketing
- Pedagogia
- Publicidade e propaganda
- Técnico em automação
- Técnico em eletrotécnica
Empresas contratam estagiários no ES com bolsa de até 1.300 reais