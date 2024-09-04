Empresas contratam estagiários no ES com bolsa de até R$ 1.300

Vagas de estágio para estudantes de vários cursos Crédito: Anna Bizon/Freepik

Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos. Isso porque empresas de recrutamento de estagiários estão com vagas abertas com bolsas que podem chegar a R$ 1.300 mensais.

O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) tem 156 chances, sendo 109 para início imediato em áreas de nível superior e 47 vagas para nível médio/técnico.

Para as vagas de contratação imediata, o estagiário receberá bolsa auxílio que variam de R$ 600 a R$ 1.200 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.

O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) oferece vagas voltadas para alunos dos níveis técnico e superior, disponíveis nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. As bolsas variam entre R$ 650 e R$ 1.300, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio alimentação e transporte.

Confira as vagas

CIEE-ES

Como se candidatar: os interessados podem acessar o os interessados podem acessar o Portal do CIEE-ES para fazer o cadastro.

Vagas: 156

156 Administração

Ciências contábeis

Ciências econômicas

Direito

Pedagogia

Psicologia

Farmácia

Educação física

Tecnologia em recursos humanos

Tecnologia em gestão comercial

Arquitetura e urbanismo

Engenharia civil

Engenharia mecânica

Engenharia de produção

Engenharia ambiental

Comunicação social - publicidade e propaganda / marketing / tecnologia em marketing / design

Sistemas de informação / ciência da computação

Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas / tecnologia em análise de sistema/ tecnologia em desenvolvimento software / tecnologia em sistemas para internet

Ensino médio / educação de jovens e adultos - ensino médio

Técnico em administração

Técnico em recursos humanos

Técnico em logística

Técnico em enfermagem

Técnico em informática

Técnico em redes de computadores

Técnico em manutenção e suporte em informática

Técnico em mecânica

Técnico em edificações

Técnico em eletromecânica

Técnico em eletrotécnica

Técnico em automação industrial

IEL-ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site da instituição

Vagas:

Administração

Ciências contábeis

Comunicação social

Economia

Engenharia de controle e automação

Engenharia elétrica

Jornalismo

Marketing

Pedagogia

Publicidade e propaganda

Técnico em automação

Técnico em eletrotécnica