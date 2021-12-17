Empresas contratam estagiários com bolsas de até R$ 2 mil no ES

Empresas sediadas no Espírito Santo estão com oportunidades de estágio abertas com bolsas que podem chegar a R$ 2,2 mil mensais. As chances são para estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação.
O prazo para se inscrever no Programa de Estágio 2022 da Vivo entra na reta final. Em todo o Brasil, a empresa oferece 750 vagas, com chances para o Espírito Santo. Deste total, 50% são exclusivas para pessoas negras. O atendimento aos candidatos ocorre até o dia 3 de janeiro de 2022, no site. A empresa, entretanto, não informou o valor da bolsa.
Para participar, os estudantes precisam estar cursando o penúltimo ou último ano de formação, com graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O programa terá a duração de 12 a 24 meses, a depender do semestre cursado na faculdade, e os selecionados serão admitidos entre fevereiro e abril de 2022.
Há também oportunidades na EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro. O programa de estágio da companhia oferece oportunidades em diversas áreas de negócio e possibilita constante desenvolvimento e aprendizagem. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de janeiro pelo site. O valor da bolsa não foi informado.
A oferta é de 55 vagas, distribuídas pelos estados de São Paulo, Espírito Santo e Ceará. Para estudantes negros, serão destinadas 50% das vagas. Todas as etapas, incluindo entrevistas e dinâmicas, serão realizadas on-line, a fim de preservar os candidatos. Os estagiários ingressarão na companhia em abril de 2022.
Os estagiários poderão atuar em áreas corporativas como inovação, tecnologia da informação, jurídico, financeiro, dentre outras, como também em áreas técnicas, voltadas ao core de energia como geração, transmissão, comercialização e distribuição. O programa de estágio da EDP tem duração mínima de um ano, podendo ser renovado pelo mesmo período.
Além das vagas das duas companhias, agências de recrutamento de estagiários reúnem 1.172 vagas para estudantes na Grande Vitória e no interior.
CONFIRA OUTRAS VAGAS DE ESTÁGIO
JOVEM VALOR
- Como se candidatar: interessados devem fazer cadastro no site Jovem Valor.
- Vagas: 95
- Bolsas: variam R$ 450 a R$ 1 mil
- Cursos:
- Ensino Médio (25 em Vitória, 14 na Serra, 10 em Vila Velha, 3 em Cariacica, 6 em Viana, 10 em Guarapari, 1 em Aracruz, 15 em Linhares e 1 em São Mateus)
- Técnico em Administração (1 em Vitória, 2 na Serra e 1 em Vila Velha)
- Técnico em Design de Interiores (1 em Vila Velha)
- Administração (2 na Serra e 1 em Vitória)
- Farmácia (1 em Guarapari)
- Ciências Contábeis ou Recursos Humanos (1 em Linhares)
IEL-ES
- Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar no site do IEL.
- Vagas: 134
- Bolsas: variam de R$ 465 a R$ 1.200.
- Cursos:
- Ensino Médio
- Administração
- Análise de Sistema
- Arquitetura
- Biblioteconomia
- Ciência da Computação
- Ciências Contábeis
- Design de Interiores
- Design Gráfico/Desenho Industrial
- Direito
- Economia
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Sanitária e Ambiental
- Informática
- Jornalismo
- Marketing
- Pedagogia
- Processamento de Dados
- Publicidade e Propaganda
- Recursos Humanos
- Sistema da Informação
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletroeletrônica
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Logística
- Técnico em Química
- Tecnólogo em RH
GRUPO EDUCAVIX
- Cursos:
- Coworking para criativos
- Administração
- Ciências Contábeis
- Marketing
- Telemarketing
- Atendimento ao Cliente
- Técnico de Informática
- Educação Física
- Programação VBA
- Marketing e Vendas
- Assistente Comercial
- Atendimento ao Cliente
- Engenharia Mecânica
- Ensino Médio
- Rotinas Administrativas (Ensino Médio)
- Atendimento e Atenção ao Cliente
- Setor Financeiro
- Estágio em Engenharia Civil
- Marketing/Design
- Design Gráfico
- Programação
- Relacionamento com o Cliente
- Pedagogia
- Administração e Qualidade
- Gastronomia
- Recursos Humanos
- Engenharia Mecânica
- Moda
- Ensino Médio
- Sistemas de Informação
- Suporte de TI
- Técnico em Saúde Bucal
- Recrutamento e Seleção
- Desenvolvimento
- Engenharia da Produção
CIEE-ES
- Como se candidatar: os interessados podem acessar o site CIEE
- Vagas: 697
- Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200
- Cursos:
- Administração (30)
- Ciências Contábeis (15)
- Ciências Econômicas (2)
- Engenharia de Produção (2)
- Tecnologia em Gestão (4)
- Logística / Tecnologia em Logística (4)
- Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (1)
- Nutrição (1)
- Pedagogia (150)
- Licenciatura em Artes Visuais (40)
- Licenciatura em Artes (40)
- Licenciatura em História (40)
- Licenciatura em Geografia (40)
- Licenciatura em Matemática (40)
- Licenciatura Educação Física / Educação Física (40)
- Licenciatura em Ciências Biológicas (40)
- Licenciatura em Letras Portugues (40)
- Licenciatura em Letras Portugues e Inglês (40)
- Licenciatura em Letras Portugues e Literatura (40)
- Licenciatura em Letras Portugues e Francês (40)
- Comunicação Social - Jornalismo (1)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia Em Marketing (15)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (5)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (5)
- Ensino Médio (5)
- Técnico em Administração (10)
- Técnico em Logística (3)
- Técnico em Segurança do Trabalho (1)
- Técnico em Enfermagem (1)
- Técnico em Mecânica (2)
SUPER ESTÁGIOS
- Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site Super Estágios.
- Vagas: 195
- Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil.
- Cursos:
- Ensino médio: todas as séries
- Técnico em Administração
- Técnico em Marketing
- Técnico em Vendas
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Gestão de Turismo
- Técnico em Logística
- Técnico em Informática
- Técnico em Hospedagem
- Técnico em Hotelaria
- Técnico em Auxiliar em Saúde Bucal
- Técnico em Saúde Bucal
- Técnico em Tecnologia da informação
- Técnico em Mecânica Industrial
- Técnico em Eletromecânica
- Técnico em Design Gráfico
- Pedagogia
- Marketing
- Design Gráfico
- Publicidade e Propaganda
- Administração
- Ciências Contábeis
- Recursos Humanos
- Logística e Gestão de Transporte de Carga
- Design
- Cinema
- Marketing Digital
- Educação Física
- Ciências da Computação
- Sistemas de Informação
- Gastronomia
- Comunicação e Marketing
- Direito
- Engenharia Civil
- Letras
- Engenharia Mecânica
- Jornalismo
- Serviço Social
- Gestão Recursos Humanos
- Gestão Comercial e Marketing
- Comunicação Social – Jornalismo
- Fisioterapia
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Tecnologia em Gastronomia
- Arquitetura e Urbanismo
- Comércio Exterior
- Informática
- Secretariado
- Comunicação em Mídias Digitais
- Matemática
- Geografia
- História
- Ciências Biológicas
- Psicologia
- Tecnologia da Informação
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Farmácia
- Gestão de Turismo
- Automação de Escritório e Secretariado
- Jornalismo Digital
- Ciências Econômicas
- Matemática Aplicada e Computacional
- Biblioteconomia
- Gestão Estratégica de Pessoas
- Departamento Pessoal
- Administração Financeira e Orçamentária
- Administração de Empresas