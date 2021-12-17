Empresas contratam estagiários com bolsas de até R$ 2 mil no ES

Empresas sediadas no Espírito Santo estão com oportunidades de estágio abertas com bolsas que podem chegar a R$ 2,2 mil mensais. As chances são para estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação.

O prazo para se inscrever no Programa de Estágio 2022 da Vivo entra na reta final. Em todo o Brasil, a empresa oferece 750 vagas, com chances para o Espírito Santo. Deste total, 50% são exclusivas para pessoas negras. O atendimento aos candidatos ocorre até o dia 3 de janeiro de 2022, no site . A empresa, entretanto, não informou o valor da bolsa.

Para participar, os estudantes precisam estar cursando o penúltimo ou último ano de formação, com graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O programa terá a duração de 12 a 24 meses, a depender do semestre cursado na faculdade, e os selecionados serão admitidos entre fevereiro e abril de 2022.

Há também oportunidades na EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro. O programa de estágio da companhia oferece oportunidades em diversas áreas de negócio e possibilita constante desenvolvimento e aprendizagem. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de janeiro pelo site . O valor da bolsa não foi informado.

A oferta é de 55 vagas, distribuídas pelos estados de São Paulo, Espírito Santo e Ceará. Para estudantes negros, serão destinadas 50% das vagas. Todas as etapas, incluindo entrevistas e dinâmicas, serão realizadas on-line, a fim de preservar os candidatos. Os estagiários ingressarão na companhia em abril de 2022.

Os estagiários poderão atuar em áreas corporativas como inovação, tecnologia da informação, jurídico, financeiro, dentre outras, como também em áreas técnicas, voltadas ao core de energia como geração, transmissão, comercialização e distribuição. O programa de estágio da EDP tem duração mínima de um ano, podendo ser renovado pelo mesmo período.

Além das vagas das duas companhias, agências de recrutamento de estagiários reúnem 1.172 vagas para estudantes na Grande Vitória e no interior.

CONFIRA OUTRAS VAGAS DE ESTÁGIO

JOVEM VALOR

Como se candidatar: interessados devem fazer cadastro no site Jovem Valor.

interessados devem fazer cadastro no site Jovem Valor. Vagas: 95

95 Bolsas: variam R$ 450 a R$ 1 mil

Cursos:

Ensino Médio (25 em Vitória, 14 na Serra, 10 em Vila Velha, 3 em Cariacica, 6 em Viana, 10 em Guarapari, 1 em Aracruz, 15 em Linhares e 1 em São Mateus)

Técnico em Administração (1 em Vitória, 2 na Serra e 1 em Vila Velha)

Técnico em Design de Interiores (1 em Vila Velha)

Administração (2 na Serra e 1 em Vitória)

Farmácia (1 em Guarapari)

Ciências Contábeis ou Recursos Humanos (1 em Linhares)

IEL-ES

Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar no site do IEL.

os interessados devem se cadastrar no site do IEL. Vagas: 134

134 Bolsas: variam de R$ 465 a R$ 1.200.

Cursos:

Ensino Médio

Administração

Análise de Sistema

Arquitetura

Biblioteconomia

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Design de Interiores

Design Gráfico/Desenho Industrial

Direito

Economia

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Sanitária e Ambiental

Informática

Jornalismo

Marketing

Pedagogia

Processamento de Dados

Publicidade e Propaganda

Recursos Humanos

Sistema da Informação

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Edificações

Técnico em Eletroeletrônica

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Estradas

Técnico em Geoprocessamento

Técnico em Logística

Técnico em Química

Tecnólogo em RH

GRUPO EDUCAVIX

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site do Grupo Educavix.

os interessados devem fazer o cadastro no site do Grupo Educavix. Vagas: 51

51 Bolsas: variam de R$ 450 e R$ 1.100

Cursos:

Coworking para criativos

Administração

Ciências Contábeis

Marketing

Telemarketing

Atendimento ao Cliente

Técnico de Informática

Educação Física

Programação VBA

Marketing e Vendas

Assistente Comercial

Atendimento ao Cliente

Engenharia Mecânica

Ensino Médio

Rotinas Administrativas (Ensino Médio)

Atendimento e Atenção ao Cliente

Setor Financeiro

Estágio em Engenharia Civil

Marketing/Design

Design Gráfico

Programação

Relacionamento com o Cliente

Pedagogia

Administração e Qualidade

Gastronomia

Recursos Humanos

Engenharia Mecânica

Moda

Ensino Médio

Sistemas de Informação

Suporte de TI

Técnico em Saúde Bucal

Recrutamento e Seleção

Desenvolvimento

Engenharia da Produção

CIEE-ES

Como se candidatar: os interessados podem acessar o site CIEE

os interessados podem acessar o site CIEE Vagas: 697

697 Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200

Cursos:

Administração (30)

Ciências Contábeis (15)

Ciências Econômicas (2)

Engenharia de Produção (2)

Tecnologia em Gestão (4)

Logística / Tecnologia em Logística (4)

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (1)

Nutrição (1)

Pedagogia (150)

Licenciatura em Artes Visuais (40)

Licenciatura em Artes (40)

Licenciatura em História (40)

Licenciatura em Geografia (40)

Licenciatura em Matemática (40)

Licenciatura Educação Física / Educação Física (40)

Licenciatura em Ciências Biológicas (40)

Licenciatura em Letras Portugues (40)

Licenciatura em Letras Portugues e Inglês (40)

Licenciatura em Letras Portugues e Literatura (40)

Licenciatura em Letras Portugues e Francês (40)

Comunicação Social - Jornalismo (1)

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia Em Marketing (15)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (5)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (5)

Ensino Médio (5)

Técnico em Administração (10)

Técnico em Logística (3)

Técnico em Segurança do Trabalho (1)

Técnico em Enfermagem (1)

Técnico em Mecânica (2)

SUPER ESTÁGIOS

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site Super Estágios.

os interessados devem fazer o cadastro no site Super Estágios. Vagas: 195

195 Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil.