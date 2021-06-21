Empresa vai escolher 10 trans e travestis para curso de TI de graça

Oportunidade de qualificação profissional para transexuais e travestis Crédito: Urian Kel Boldo/Divulgação

A Transcedemos Consultoria em Diversidade e Inclusão, de São Paulo, em parceria com a Oracle Next Education, está com inscrições abertas para dez bolsas de estudos gratuitas em curso voltado para pessoas trans e travestis na área de tecnologia. A qualificação é on-line e abordará temas como CSS, HTML, Javascript e empreendedorismo.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 desta segunda-feira (21), no site.. Os selecionados serão conhecidos no dia 30 próximo. O curso pode ser finalizados em até seis meses e feito de qualquer lugar do país. No mesmo endereço eletrônico , há ainda a opção do profissional anexar o currículo, independentemente de ter feito o curso.

“Todos os mercados têm dificuldade de encontrar profissionais capacitados, principalmente o de tecnologia onde há falta de mão de obra. Há um movimento importante por parte das empresas para a inclusão de pessoas trans e negras, mas as organizações acabam não recebendo currículos desse público, dificultando essa conexão. Por isso, a necessidade de desenvolver ações para a qualificação. Estamos trabalhando para expandir as vagas do curso de TI e também fechando outras parcerias”, ressalta a diretora da Transcedemos, Gabriela Augusto.

Ela conta que criou a consultoria espelhada pela própria experiência. A executiva é uma mulher trans e negra que enfrentou diversos desafios ao longo da vida, inclusive na empregabilidade.