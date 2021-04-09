Empresa de logística de Vila Velha abre 17 vagas de emprego para mulheres

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma empresa de logística que atua no Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) vai contratar 17 mulheres para atuarem como motoristas de carreta. As candidatas à uma vaga de emprego devem se inscrever no Sine do município e a seleção será feita pela companhia interessada no preenchimento das vagas.

O cadastro deve ser feito no site da prefeitura. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo, CNH categoria E.

Será considerado como diferencial o conhecimento em transporte de contêiner/cargas, noções em mecânica básica e Mopp.

Elas terão como atividades o transporte interno e externo de cargas especiais, gerais ou contêineres; apoiar no carregamento e descarregamento de cargas no pátio; realizar inspeção dos contêineres vazios antes de transportar aos terminais externos e outras atividades atribuídas à função cumprindo com os procedimentos e legislações aplicáveis às mesmas.

Além do salário, terão direito a plano médico e odontológico, seguro de vida, refeitório na empresa, previdência privada, cursos e treinamentos, participação nos resultados e clube de vantagens, que proporcionará desconto.