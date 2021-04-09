Empresa de logística de Vila Velha abre 17 vagas de emprego para mulheres

O cadastro deve ser feito no site da prefeitura. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo, CNH categoria E.
Será considerado como diferencial o conhecimento em transporte de contêiner/cargas, noções em mecânica básica e Mopp.
Elas terão como atividades o transporte interno e externo de cargas especiais, gerais ou contêineres; apoiar no carregamento e descarregamento de cargas no pátio; realizar inspeção dos contêineres vazios antes de transportar aos terminais externos e outras atividades atribuídas à função cumprindo com os procedimentos e legislações aplicáveis às mesmas.
Além do salário, terão direito a plano médico e odontológico, seguro de vida, refeitório na empresa, previdência privada, cursos e treinamentos, participação nos resultados e clube de vantagens, que proporcionará desconto.
A empresa de logística atua no Terminal Portuário de Vila Velha planejando e operando soluções para a movimentação de cargas, por meio de cabotagem complementada por ponta rodoviária.