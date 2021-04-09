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Empresa de logística de Vila Velha abre 17 vagas de emprego para mulheres

Oportunidades são para o cargo de motorista de carreta. Interessadas precisam se cadastrar no Sine do município

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 16:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 abr 2021 às 16:59
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma empresa de logística que atua no Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) vai contratar 17 mulheres para atuarem como motoristas de carreta. As candidatas à uma vaga de emprego devem se inscrever no Sine do município e a seleção será feita pela companhia interessada no preenchimento das vagas.
O cadastro deve ser feito no site da prefeitura. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo, CNH categoria E.
Será considerado como diferencial o conhecimento em transporte de contêiner/cargas, noções em mecânica básica e Mopp.
Elas terão como atividades o transporte interno e externo de cargas especiais, gerais ou contêineres; apoiar no carregamento e descarregamento de cargas no pátio; realizar inspeção dos contêineres vazios antes de transportar aos terminais externos e outras atividades atribuídas à função cumprindo com os procedimentos e legislações aplicáveis às mesmas.
Além do salário, terão direito a plano médico e odontológico, seguro de vida, refeitório na empresa, previdência privada, cursos e treinamentos, participação nos resultados e clube de vantagens, que proporcionará desconto.
A empresa de logística atua no Terminal Portuário de Vila Velha planejando e operando soluções para a movimentação de cargas, por meio de cabotagem complementada por ponta rodoviária.

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