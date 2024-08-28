Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade de horário integral, pois as aulas acontecem das 8h às 17h. A carga horária da qualificação é de 500 horas, sendo previsto para ser realizado de setembro a dezembro deste ano.
De acordo com a empresa, a Escola de Eletricistas proporciona formação profissional completa e possibilidade de contratação ao término do curso. Os alunos receberão os materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de bolsa-auxílio.
As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de setembro. Para isso, o candidato precisar fazer o cadastro no site de atendimento.
A seleção contará com prova teórica e prática, avaliação psicossocial e entrevista.
As aulas da Escola de Eletricistas são gratuitas e têm como foco a qualificação e capacitação na função de eletricista de redes de distribuição de energia. Após a conclusão do curso, os participantes receberão um certificado e farão parte do banco de talentos da EDP e de empresas parceiras, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.
EDP tem vagas abertas para curso de eletricista de graça no ES
O curso contará com aulas teóricas e práticas a respeito dos princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétricos. O intuito é promover aprendizado sobre os procedimentos e técnicas necessárias para planejamento, execução, avaliação e inspeção das redes, bem como sobre manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança.