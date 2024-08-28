EDP tem vagas abertas para curso de eletricista de graça no ES

Curso para quem quer trabalhar como eletricista Crédito: Weverson Rocio / Divulgação

EDP , distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o curso gratuito de eletricista. A oferta é de 16 vagas. Os selecionados farão a capacitação Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) da Serra.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade de horário integral, pois as aulas acontecem das 8h às 17h. A carga horária da qualificação é de 500 horas, sendo previsto para ser realizado de setembro a dezembro deste ano.

De acordo com a empresa, a Escola de Eletricistas proporciona formação profissional completa e possibilidade de contratação ao término do curso. Os alunos receberão os materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de bolsa-auxílio.

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de setembro. Para isso, o candidato precisar fazer o cadastro no site de atendimento

A seleção contará com prova teórica e prática, avaliação psicossocial e entrevista.

As aulas da Escola de Eletricistas são gratuitas e têm como foco a qualificação e capacitação na função de eletricista de redes de distribuição de energia. Após a conclusão do curso, os participantes receberão um certificado e farão parte do banco de talentos da EDP e de empresas parceiras, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.

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