EDP lança curso de qualificação para pessoas trans

EDP , distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo , está com inscrições abertas para o curso de eletricista voltado exclusivamente para pessoas trans. A oferta será de 16 vagas e as aulas serão realizadas na Serra.

Curso de eletricista para pessoas trans Crédito: Freepik

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de dezembro de 2021, no endereço eletrônico . As aulas começam em janeiro, Mês da Visibilidade Trans.

A iniciativa é uma parceria da EDP com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Após a conclusão do curso, os estudantes recebem certificado e permanecem no banco de talentos da concessionária, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.

Durante a formação, as pessoas trans recebem materiais didáticos, uniformes Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) , bolsa-auxílio e almoço no local.

A EDP informou que o programa é pioneiro no setor elétrico e reafirma o compromisso da empresa de direcionar pelo menos 50% das contratações para profissionais de grupos sub-representados, como mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBTQIAP+ e 50+.

Em 2018, a empresa lançou uma qualificação voltada exclusivas para para mulheres. Com a iniciativa, 40% das estudantes que concluíram o curso foram contratadas. Atualmente, duas turmas estão em andamento em Vitória (ES), com previsão de formatura para dezembro de 2021.

“Fomentar a educação a partir de ações intencionais e propositivas é fundamental para gerarmos oportunidades às populações mais vulnerabilizadas. Ao promover uma jornada de desenvolvimento e capacitação profissional, a escola será um passo em direção à cidadania, empregabilidade e acolhimento da população trans”, afirma Fernanda Pires, vice-presidente de Pessoas e ESG da EDP no Brasil.

SAIBA MAIS SOBRE O CURSO PARA PESSOAS TRANS

Vagas: 16 para o curso de eletricistas de redes de distribuição de energia.

Inscrições: até o dia 3 de dezembro de 2021, no endereço eletrônico.

Carga horária: aproximadamente 500 horas, cerca de três meses de duração.

Material didático: os alunos recebem materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de bolsa-auxílio e almoço no local.