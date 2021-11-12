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Qualificação

EDP lança curso de qualificação para pessoas trans

Inscrições podem ser feitas até o dia 3 de dezembro de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2021 às 14:25

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 14:25

EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o curso de eletricista voltado exclusivamente para pessoas trans. A oferta será de 16 vagas e as aulas serão realizadas na Serra.
Curso de eletricista para pessoas trans
Curso de eletricista para pessoas trans Crédito: Freepik
As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de dezembro de 2021, no endereço eletrônico. As aulas começam em janeiro, Mês da Visibilidade Trans.
A iniciativa é uma parceria da EDP com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Após a conclusão do curso, os estudantes recebem certificado e permanecem no banco de talentos da concessionária, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.
Durante a formação, as pessoas trans recebem materiais didáticos, uniformes Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) , bolsa-auxílio e almoço no local.
A EDP informou que o programa é pioneiro no setor elétrico e reafirma o compromisso da empresa de direcionar pelo menos 50% das contratações para profissionais de grupos sub-representados, como mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBTQIAP+ e 50+.
Em 2018, a empresa lançou uma qualificação voltada exclusivas para para mulheres. Com a iniciativa,  40% das estudantes que concluíram o curso foram contratadas. Atualmente, duas turmas estão em andamento em Vitória (ES), com previsão de formatura para dezembro de 2021.
“Fomentar a educação a partir de ações intencionais e propositivas é fundamental para gerarmos oportunidades às populações mais vulnerabilizadas. Ao promover uma jornada de desenvolvimento e capacitação profissional, a escola será um passo em direção à cidadania, empregabilidade e acolhimento da população trans”, afirma Fernanda Pires, vice-presidente de Pessoas e ESG da EDP no Brasil.

SAIBA MAIS SOBRE O CURSO PARA PESSOAS TRANS

  • Vagas: 16 para o curso de eletricistas de redes de distribuição de energia.
  • Carga horária: aproximadamente 500 horas, cerca de três meses de duração.
  • Material didático: os alunos recebem materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de bolsa-auxílio e almoço no local.
  • O curso: haverá aulas teóricas e práticas a respeito dos princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétricos. A ideia da EDP é promover aprendizado sobre os procedimentos e técnicas necessárias para planejamento, execução, avaliação e inspeção das redes, bem como sobre manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança.

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