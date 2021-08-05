EDP abre 17 vagas de estágio no ES; metade será destinada para negros

Subestação de energia elétrica Serra Sede, da EDP Crédito: EDP/Divulgação

EDP, empresa que atua no setor elétrico, está com inscrições abertas para o programa de estágio . Serão 64 oportunidades, sendo que metade delas serão destinadas a estudantes negros. As inscrições podem ser feitas até 26 de agosto pelo site do programa

Serra, Cariacica e Para o Espírito Santo são 17 chances em Vitória João Neiva. Na Capital, são nove postos para estágio em eficiência energética e consumo sustentável, técnico em planejamento da distribuição, grandes clientes, técnico em canais presenciais, desenvolvimento comercial, ouvidoria, arrecadação e inadimplência, comunicação e gestão de stakeholders.

Na Serra, na unidade de Carapina, a oferta é de cinco chances para sistemas de controle, técnico de sistemas de controles, técnico de serviços de distribuição, e serviços de distribuição. Em Cariacica, são duas vagas para serviços de distribuição, enquanto que em João Neiva, há uma vaga para técnico de planejamento da distribuição.

O programa de estágio da EDP tem ainda postos em São Paulo (40), Ceará (4), Rio Grande do Sul (1), Minas Gerais (1) e Maranhão (1).

Para participar, os candidatos de cursos de graduação precisam ter formação prevista até dezembro de 2024. Já a exigência para os estudantes de nível técnico é concluir o curso até dezembro de 2022. Também é necessário ter disponibilidade de estagiar 20 ou 30 horas semanais, dependendo da vaga, e desejável pacote Office intermediário.

Além da bolsa-auxílio, os estudantes vão receber vale-refeição, vale-transporte, horário de trabalho flexível, seguro de vida e assistência médica. Os valores não foram informados pela companhia.

O processo seletivo ocorrerá em cinco etapas: inscrição, teste, vídeo entrevista, avaliação e entrevista, todas on-line. A previsão é de que os aprovados comecem a estagiar em novembro de 2021, seguindo o modelo de trabalho híbrido adotado pela companhia, com idas ao escritório de duas a três vezes por semana, em alternância com o regime de home office.

Os selecionados vão atuar em diversas áreas de negócio da empresa como compras, infraestrutura, auditoria, gestão financeira e contratação de energia. O estágio terá a duração de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.