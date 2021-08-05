AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Jovens talentos

EDP abre 17 vagas de estágio no ES; metade será destinada para negros

Candidatos podem se inscrever até o dia 26 de agosto no endereço eletrônico do programa; oportunidades são para diversas áreas de negócios da empresa

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2021 às 15:12
Subestação de energia elétrica Serra Sede, da EDP
Subestação de energia elétrica Serra Sede, da EDP Crédito: EDP/Divulgação
EDP, empresa que atua no setor elétrico, está com inscrições abertas para o programa de estágio. Serão 64 oportunidades, sendo que metade delas serão destinadas a estudantes negros. As inscrições podem ser feitas até 26 de agosto pelo site do programa
Para o Espírito Santo são 17 chances em Vitória, Serra, Cariacica e João Neiva. Na Capital, são nove postos para estágio em eficiência energética e consumo sustentável, técnico em planejamento da distribuição, grandes clientes, técnico em canais presenciais, desenvolvimento comercial, ouvidoria, arrecadação e inadimplência, comunicação e gestão de stakeholders.
Na Serra, na unidade de Carapina, a oferta é de cinco chances para sistemas de controle, técnico de sistemas de controles, técnico de serviços de distribuição, e serviços de distribuição. Em Cariacica, são duas vagas para serviços de distribuição, enquanto que em João Neiva, há uma vaga para técnico de planejamento da distribuição.
O programa de estágio da EDP tem ainda postos em São Paulo (40), Ceará (4), Rio Grande do Sul (1), Minas Gerais (1) e Maranhão (1).

Veja Também

45 empresas contratam para 544 vagas de emprego e estágio no ES

Governo do ES abre 26 mil vagas em cursos on-line e gratuitos

Para participar, os candidatos de cursos de graduação precisam ter formação prevista até dezembro de 2024. Já a exigência para os estudantes de nível técnico é concluir o curso até dezembro de 2022. Também é necessário ter disponibilidade de estagiar 20 ou 30 horas semanais, dependendo da vaga, e desejável pacote Office intermediário. 
Além da bolsa-auxílio, os estudantes vão receber vale-refeição, vale-transporte, horário de trabalho flexível, seguro de vida e assistência médica. Os valores não foram informados pela companhia.
O processo seletivo ocorrerá em cinco etapas: inscrição, teste, vídeo entrevista, avaliação e entrevista, todas on-line. A previsão é de que os aprovados comecem a estagiar em novembro de 2021, seguindo o modelo de trabalho híbrido adotado pela companhia, com idas ao escritório de duas a três vezes por semana, em alternância com o regime de home office.
Os selecionados vão atuar em diversas áreas de negócio da empresa como compras, infraestrutura, auditoria, gestão financeira e contratação de energia. O estágio terá a duração de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
* Com informações da EDP

Veja Também

Empresas têm 450 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.350

Agências do Sine abrem 1.753 vagas de emprego e estágio no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp espírito santo Estágios (ES) Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Signos resilientes: 6 nativos que sempre dão a volta por cima
Imagem de destaque
PF realiza operação contra suspeita de lavagem de dinheiro no ES
Imagem de destaque
Governo Lula abre caminho para expulsão de suposto espião russo: como funcionava o 'berçário' de agentes a partir do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados