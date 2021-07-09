Defensoria Pública da União abre vagas de estágio com bolsa de R$ 800

A Defensoria Pública da União (DPU) em Vitória vai abrir processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva de estagiários de Direito. A carga horária dos estudantes é de 20 horas semanais. A bolsa é de R$ 800, acrescido de auxílio-transporte de R$ 8 por dia efetivamente estagiado.
Para participar, os candidatos precisam estar matriculados em instituições públicas ou privadas a partir do 5º período até o penúltimo semestre do curso. As inscrições podem ser feitas de 12 a 27 de julho de 2021, no site do CIEE.
Durante o período de inscrição, o estudante poderá acessar a prova on-line com o login e senha cadastrados. Ele terá que responder 40 questões, sobre as seguintes disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Previdenciário, Princípios Institucionais da Defensoria Pública e Noções de Direitos Humanos.
A publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e respostas aos recursos está prevista para ser divulgada no dia 11 de agosto de 2021.
O processo seletivo terá a validade de até seis meses e poderá ser prorrogado. Já a duração do estágio será de no máximo quatro semestres letivos, observado o período mínimo de um semestre.