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Carteira de Trabalho

De sorveteiro a engenheiro: mais de 800 vagas de emprego no ES

Oportunidades estão disponíveis em áreas como indústria, construção civil, agências de emprego, comércio e prestação de serviço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 06:59

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 06:59

carteira de trabalho
Vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
Sorveteiro, pedreiro, auxiliar de serviços gerais, vendedor, programador, doméstica e engenheiro civil. Essas são apenas algumas oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo nesta segunda-feira (24). São, pelo menos, 824 vagas disponíveis na indústria, no comércio, na prestação de serviços, na saúde, em agências de emprego, entre outras.
A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para área de enfermagem.
A Autoglass, que atua com peças automotivas, tem chance para quem quer trabalhar em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari.
O Grupo Coutinho vai abrir em outubro um novo empreendimento em Guarapari no ramo do atacarejo. Serão 360 vagas, sendo 250 para o Atacado Vem e outras 110 no centro de compras Extracenter.
Na indústria, a Suzano tem cargos em aberto em Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz. Já o Picpay está contratando profissionais para atuar em Vitória.
Oportunidades ainda no Grupo Santa Zita, na Morar Construtora, na Selecta, no Sine da Serra e na Agência do Trabalhador de Cariacica.

CONFIRA AS VAGAS

AUTOGLASS

Como se candidatar:  Os interessados podem fazer o cadastro no site 

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Investimentos mantidos criam mais de 4.500 empregos no ES

  • Vagas: 
  • Agile Coach
  • Analista de distribuição
  • Analista de E-commerce
  • Analista de Importação e Exportação
  • Analista de Treinamento
  • Aplicador de Película
  • Auxiliar/ Assistente e Analista de Compras
  • Auxiliar de Produção
  • Consultor Fiscal Contábil
  • DevBucket
  • Operador de Estoque
  • Programador Junior, Pleno e Sênior
  • Serralheiro
  • Vendedor Interno
  • Vendedor Sênior

PICPAY

Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site 
  • Vagas:
  • Data Engineer - Pleno
  • Desenvolvedor Android Pleno | Crédito PJ
  • Desenvolvedor (a) PHP | Core Banking
  • Desenvolvedor iOS Pleno | Crédito PJ
  • Desenvolvedor iOS Sênior
  • Desenvolvedor Java Jr - Card XP
  • Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados
  • Desenvolvedor Java Sênior | Parcelados
  • Desenvolvedor PHP - Pleno
  • Desenvolvedor PHP - Pleno
  • DevOps
  • Gerente de Customer Service
  • Tech Manager - NOC

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Concessão da BR 262 vai criar 6,2 mil empregos no ES e em MG

REDE MERIDIONAL

Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo para [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas: 
  • Enfermeiro Maternidade 
  • Técnico de Enfermagem 
  • Enfermeiro

GRUPO COUTINHO

Como se inscrever: Para trabalhar no supermercado, os interessados devem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente. As contratações para o centro de compras serão feitas diretamente nas lojas.
  • Vagas para o Atacado Vem: 250
  • Repositor
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de caixa
  • Açougueiro
  • Padeiro 
  • Estoquista

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  • Vagas para o Extracente: 110
  • Vendedor
  • Estoquista
  • Operador de caixa

MORAR CONSTRUTORA

Como se inscrever: Os currículos podem ser encaminhados para o site ou entregues em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.
  • Vagas: 50
  • Pedreiro
  • Auxiliar de obra
  • Armador
  • Carpinteiro
  • Eletricista
  • Encarregado de obra
  • Estagiários de engenharia civil

SANTA ZITA

Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo para [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas: 
  • Mecânico Sênior
  • Lanterneiro júnior
  • Recepcionista

SUZANO

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site 

Veja Também

Os caminhos para trabalhar ou fornecer serviços na retomada da Samarco

  • Vagas para área industrial
  • Analista laboratório II
  • Analista melhoria contínua JR/PL
  • Analista planejamento manutenção PL
  • Consultor processos
  • Engenheiro manutenção PL
  • Engenheiro processos PL
  • Engenheiro produção PL
  • Operador embaladeira tissue
  • Treinando/treinanda
  • Técnico manutenção elétrica
  • Técnico manutenção mecânica
  • Vagas para área de Logística/S&OP
  • Analista logistica PL
  • Analista operações logísticas JR
  • Líder operações logística

SELECTA

Como se inscrever: os currículos dos/as candidatos/as que atendem ao perfil devem ser encaminhados para: [email protected]
  • Vagas
  • Coordenador comercial
  • Consultor de vendas Interno
  • Supervisor de eletrônica

SINE DA SERRA

Como se inscrever: Não há atendimento ao público. Os trabalhadores estão sendo atendidos pelos 99579-0100/ 99507-3391/ 99516-6972/ 99882-3209/ 99898-1513. (de segunda a sexta, de 8 às 16 horas)

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No portal Serra + Emprego, é possível conferir as vagas, que são atualizadas diariamente após às 17 horas. Acessando a página, o trabalhador fica sabendo de todas as oportunidades e seus requisitos, para saber se seu perfil se encaixa em alguma delas.
  • Vagas:
  • Ajudante de cozinha (1)
  • Armador de ferragens (13)
  • Arte finalista (1)
  • Assistente administrativo (1)
  • Atendente de farmácia-balconista (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de armazenamento 3)
  • Auxiliar de limpeza (8)
  • Auxiliar de manutenção (3)
  • Auxiliar de mecânico diesel (1)
  • Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
  • Barbeiro (1)
  • Carpinteiro (4)
  • Carpinteiro de obras (5)
  • Copeiro (28)
  • Costureiro (2)
  • Eletricista de instalações de veículos (1)
  • Encarregado de obras (1)
  • Engenheiro civil (1)
  • Fibrador (1)
  • Lanterneiro (1)
  • Lavador de pratos (1)
  • Mecânico (1)
  • Mecânico de manutenção a diesel (1)
  • Mecânico de manutenção de caminhão (2)
  • Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1)
  • Mecânico de refrigeração (3)
  • Mecânico de veículos (1)
  • Moldador de borracha (15)
  • Motorista carreteiro (11)
  • Motorista de caminhão munck (1)
  • Nutricionista (2)
  • Operador de bomba de concreto (1)
  • Operador de motoniveladora (1)
  • Operador de processo de produção (12)
  • Operador de produção (3)
  • operador de retro escavadeira (1)
  • Passador de roupas (1)
  • Pedreiro (11)
  • Pintor de veículos (1)
  • Sorveteiro (1)
  • Técnico de controle de qualidade (2)
  • Técnico em nutrição (4)
  • Vendedor de serviços (4)
  • Vendedor porta a porta (3)
  • Vagas para PCD:
  • Atendente de farmácia (2)
  • Auxiliar financeiro (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se inscrever: Os candidatos enviar o currículo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
  • Vagas: 248
  • Acabador ou polidor em aço inox (1)
  • Açougueiro (5)
  • Ajudante geral (5)
  • Ajudante de manutenção veicular (3)
  • Ajudante mecânico de automóveis (1)
  • Atendente de delivery hamburgeria (1)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de perecíveis/frios (5)
  • Assistente de logística (3)
  • Auxiliar de logística-expedição (4)
  • Auxiliar de logística e-commerce (1)
  • Auxiliar de produção (5)
  • Auxiliar financeiro (1)
  • Auxiliar de obra (10)
  • Auxiliar técnico (2)
  • Bombeiro hidráulico (1)
  • Borracheiro (1)
  • Caldeireiro em chaparia fina (1)
  • Carpinteiro (1)
  • Caseiro (1)
  • Chefe de fila (1)
  • Camareira (1)
  • Comércio exterior (1)
  • Conferente (1)
  • Costureira (6)
  • Designer gráfico (2)
  • Encarregado de oficina mecânica (1)
  • Empregada doméstica (2)
  • Entregador técnico de veículos (1)
  • Entregador de veículos (1)
  • Estágio financeiro (1)
  • Estagiário marketing (1)
  • Estampador silker (2)
  • Estilista (1)
  • Estoquista (4)
  • Eletromecânico (2)
  • Garçom (1)
  • Gerente de compras (1)
  • Lanterneiro (2)
  • Líder comercial (2)
  • Marceneiro classe a (1)
  • Marceneiro ou oficial de marcenaria (2)
  • Mecânico veicular (1)
  • Modelista (1)
  • Motorista entregador (1)
  • Motorista carreteiro (20)
  • Mecânico de caminhão (1)
  • Motorista de entrega (1)
  • Motorista operador (1)
  • Movimentador de mercadorias (1)
  • Oficial de manutenção predial (1)
  • Oficial polivalente de armação/armador (4)
  • Operador de máquina corte a jato dágua (1)
  • Operador de máquina fresa cnc (1)
  • Operador de máquina pesada (1)
  • Operador de pá carregadeira (1)
  • Operador de retroescavadeira (1)
  • Pedreiro (1)
  • Polidor automotivo (4)
  • Profissional na área de licitação (1)
  • Programador de manutenção (1)
  • Reparo e manutenção de computadores (2)
  • Representante de atendimento- home office (50)
  • Serviços em informática (2)
  • Serralheiro pleno (1)
  • Soldador (1)
  • Supervisor comercial (1)
  • Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)
  • Vendedor (2)
  • Vendedor de cosméticos (2)
  • Vendedor de consórcio (5)
  • Vendedor interno (2)
  • Vendedor internacional de cosméticos (1)
  • Zeladora (1)
  • Vagas para pessoas com deficiência: 
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Auxiliar financeiro (1)
  • Motorista de entrega (1)
  • Porteiro (1)
  • Recepcionista/ administrativo (3)
  • Repositor (1)
  • Movimentador de mercadorias (1)
  • Representante de atendimento- home office (30)

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