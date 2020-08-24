De sorveteiro a engenheiro: mais de 800 vagas de emprego no ES

Sorveteiro, pedreiro, auxiliar de serviços gerais, vendedor, programador, doméstica e engenheiro civil. Essas são apenas algumas oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo nesta segunda-feira (24). São, pelo menos, 824 vagas disponíveis na indústria, no comércio, na prestação de serviços, na saúde, em agências de emprego, entre outras.
A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para área de enfermagem.
A Autoglass, que atua com peças automotivas, tem chance para quem quer trabalhar em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari.
O Grupo Coutinho vai abrir em outubro um novo empreendimento em Guarapari no ramo do atacarejo. Serão 360 vagas, sendo 250 para o Atacado Vem e outras 110 no centro de compras Extracenter.
Na indústria, a Suzano tem cargos em aberto em Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz. Já o Picpay está contratando profissionais para atuar em Vitória.
Oportunidades ainda no Grupo Santa Zita, na Morar Construtora, na Selecta, no Sine da Serra e na Agência do Trabalhador de Cariacica.
CONFIRA AS VAGAS
AUTOGLASS
Como se candidatar: Os interessados podem fazer o cadastro no site
- Vagas:
- Agile Coach
- Analista de distribuição
- Analista de E-commerce
- Analista de Importação e Exportação
- Analista de Treinamento
- Aplicador de Película
- Auxiliar/ Assistente e Analista de Compras
- Auxiliar de Produção
- Consultor Fiscal Contábil
- DevBucket
- Operador de Estoque
- Programador Junior, Pleno e Sênior
- Serralheiro
- Vendedor Interno
- Vendedor Sênior
PICPAY
Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vagas:
- Data Engineer - Pleno
- Desenvolvedor Android Pleno | Crédito PJ
- Desenvolvedor (a) PHP | Core Banking
- Desenvolvedor iOS Pleno | Crédito PJ
- Desenvolvedor iOS Sênior
- Desenvolvedor Java Jr - Card XP
- Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados
- Desenvolvedor Java Sênior | Parcelados
- Desenvolvedor PHP - Pleno
- Desenvolvedor PHP - Pleno
- DevOps
- Gerente de Customer Service
- Tech Manager - NOC
REDE MERIDIONAL
Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo para [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas:
- Enfermeiro Maternidade
- Técnico de Enfermagem
- Enfermeiro
GRUPO COUTINHO
Como se inscrever: Para trabalhar no supermercado, os interessados devem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente. As contratações para o centro de compras serão feitas diretamente nas lojas.
- Vagas para o Atacado Vem: 250
- Repositor
- Operador de empilhadeira
- Operador de caixa
- Açougueiro
- Padeiro
- Estoquista
- Vagas para o Extracente: 110
- Vendedor
- Estoquista
- Operador de caixa
MORAR CONSTRUTORA
Como se inscrever: Os currículos podem ser encaminhados para o site ou entregues em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.
- Vagas: 50
- Pedreiro
- Auxiliar de obra
- Armador
- Carpinteiro
- Eletricista
- Encarregado de obra
- Estagiários de engenharia civil
SANTA ZITA
Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo para [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas:
- Mecânico Sênior
- Lanterneiro júnior
- Recepcionista
SUZANO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vagas para área industrial
- Analista laboratório II
- Analista melhoria contínua JR/PL
- Analista planejamento manutenção PL
- Consultor processos
- Engenheiro manutenção PL
- Engenheiro processos PL
- Engenheiro produção PL
- Operador embaladeira tissue
- Treinando/treinanda
- Técnico manutenção elétrica
- Técnico manutenção mecânica
- Vagas para área de Logística/S&OP
- Analista logistica PL
- Analista operações logísticas JR
- Líder operações logística
SELECTA
Como se inscrever: os currículos dos/as candidatos/as que atendem ao perfil devem ser encaminhados para: [email protected]
- Vagas
- Coordenador comercial
- Consultor de vendas Interno
- Supervisor de eletrônica
SINE DA SERRA
Como se inscrever: Não há atendimento ao público. Os trabalhadores estão sendo atendidos pelos 99579-0100/ 99507-3391/ 99516-6972/ 99882-3209/ 99898-1513. (de segunda a sexta, de 8 às 16 horas)
No portal Serra + Emprego, é possível conferir as vagas, que são atualizadas diariamente após às 17 horas. Acessando a página, o trabalhador fica sabendo de todas as oportunidades e seus requisitos, para saber se seu perfil se encaixa em alguma delas.
- Vagas:
- Ajudante de cozinha (1)
- Armador de ferragens (13)
- Arte finalista (1)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente de farmácia-balconista (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de armazenamento 3)
- Auxiliar de limpeza (8)
- Auxiliar de manutenção (3)
- Auxiliar de mecânico diesel (1)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
- Barbeiro (1)
- Carpinteiro (4)
- Carpinteiro de obras (5)
- Copeiro (28)
- Costureiro (2)
- Eletricista de instalações de veículos (1)
- Encarregado de obras (1)
- Engenheiro civil (1)
- Fibrador (1)
- Lanterneiro (1)
- Lavador de pratos (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico de manutenção a diesel (1)
- Mecânico de manutenção de caminhão (2)
- Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1)
- Mecânico de refrigeração (3)
- Mecânico de veículos (1)
- Moldador de borracha (15)
- Motorista carreteiro (11)
- Motorista de caminhão munck (1)
- Nutricionista (2)
- Operador de bomba de concreto (1)
- Operador de motoniveladora (1)
- Operador de processo de produção (12)
- Operador de produção (3)
- operador de retro escavadeira (1)
- Passador de roupas (1)
- Pedreiro (11)
- Pintor de veículos (1)
- Sorveteiro (1)
- Técnico de controle de qualidade (2)
- Técnico em nutrição (4)
- Vendedor de serviços (4)
- Vendedor porta a porta (3)
- Vagas para PCD:
- Atendente de farmácia (2)
- Auxiliar financeiro (1)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se inscrever: Os candidatos enviar o currículo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 248
- Acabador ou polidor em aço inox (1)
- Açougueiro (5)
- Ajudante geral (5)
- Ajudante de manutenção veicular (3)
- Ajudante mecânico de automóveis (1)
- Atendente de delivery hamburgeria (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de perecíveis/frios (5)
- Assistente de logística (3)
- Auxiliar de logística-expedição (4)
- Auxiliar de logística e-commerce (1)
- Auxiliar de produção (5)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar de obra (10)
- Auxiliar técnico (2)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Borracheiro (1)
- Caldeireiro em chaparia fina (1)
- Carpinteiro (1)
- Caseiro (1)
- Chefe de fila (1)
- Camareira (1)
- Comércio exterior (1)
- Conferente (1)
- Costureira (6)
- Designer gráfico (2)
- Encarregado de oficina mecânica (1)
- Empregada doméstica (2)
- Entregador técnico de veículos (1)
- Entregador de veículos (1)
- Estágio financeiro (1)
- Estagiário marketing (1)
- Estampador silker (2)
- Estilista (1)
- Estoquista (4)
- Eletromecânico (2)
- Garçom (1)
- Gerente de compras (1)
- Lanterneiro (2)
- Líder comercial (2)
- Marceneiro classe a (1)
- Marceneiro ou oficial de marcenaria (2)
- Mecânico veicular (1)
- Modelista (1)
- Motorista entregador (1)
- Motorista carreteiro (20)
- Mecânico de caminhão (1)
- Motorista de entrega (1)
- Motorista operador (1)
- Movimentador de mercadorias (1)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Oficial polivalente de armação/armador (4)
- Operador de máquina corte a jato dágua (1)
- Operador de máquina fresa cnc (1)
- Operador de máquina pesada (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (1)
- Polidor automotivo (4)
- Profissional na área de licitação (1)
- Programador de manutenção (1)
- Reparo e manutenção de computadores (2)
- Representante de atendimento- home office (50)
- Serviços em informática (2)
- Serralheiro pleno (1)
- Soldador (1)
- Supervisor comercial (1)
- Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)
- Vendedor (2)
- Vendedor de cosméticos (2)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor internacional de cosméticos (1)
- Zeladora (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Motorista de entrega (1)
- Porteiro (1)
- Recepcionista/ administrativo (3)
- Repositor (1)
- Movimentador de mercadorias (1)
- Representante de atendimento- home office (30)