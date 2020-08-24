De sorveteiro a engenheiro: mais de 800 vagas de emprego no ES

Vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Sorveteiro, pedreiro, auxiliar de serviços gerais, vendedor, programador, doméstica e engenheiro civil. Essas são apenas algumas oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo nesta segunda-feira (24). São, pelo menos, 824 vagas disponíveis na indústria, no comércio, na prestação de serviços, na saúde, em agências de emprego, entre outras.

A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para área de enfermagem.

A Autoglass, que atua com peças automotivas, tem chance para quem quer trabalhar em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari.

O Grupo Coutinho vai abrir em outubro um novo empreendimento em Guarapari no ramo do atacarejo. Serão 360 vagas, sendo 250 para o Atacado Vem e outras 110 no centro de compras Extracenter.

Na indústria, a Suzano tem cargos em aberto em Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz. Já o Picpay está contratando profissionais para atuar em Vitória.

Oportunidades ainda no Grupo Santa Zita, na Morar Construtora, na Selecta, no Sine da Serra e na Agência do Trabalhador de Cariacica.

CONFIRA AS VAGAS

AUTOGLASS

Como se candidatar: Os interessados podem fazer o cadastro no Os interessados podem fazer o cadastro no site

Vagas:

Agile Coach

Analista de distribuição

Analista de E-commerce

Analista de Importação e Exportação

Analista de Treinamento

Aplicador de Película

Auxiliar/ Assistente e Analista de Compras

Auxiliar de Produção

Consultor Fiscal Contábil

DevBucket

Operador de Estoque

Programador Junior, Pleno e Sênior

Serralheiro

Vendedor Interno

Vendedor Sênior

PICPAY

Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas:

Data Engineer - Pleno

Desenvolvedor Android Pleno | Crédito PJ

Desenvolvedor (a) PHP | Core Banking

Desenvolvedor iOS Pleno | Crédito PJ

Desenvolvedor iOS Sênior

Desenvolvedor Java Jr - Card XP

Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados

Desenvolvedor Java Sênior | Parcelados

Desenvolvedor PHP - Pleno

Desenvolvedor PHP - Pleno

DevOps

Gerente de Customer Service

Tech Manager - NOC

REDE MERIDIONAL

Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo para [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto. os interessados devem enviar o currículo para, informando o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas:

Enfermeiro Maternidade

Técnico de Enfermagem

Enfermeiro

GRUPO COUTINHO

Como se inscrever: Para trabalhar no supermercado, os interessados devem cadastrar o currículo no site Para trabalhar no supermercado, os interessados devem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br . Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente. As contratações para o centro de compras serão feitas diretamente nas lojas.

Vagas para o Atacado Vem: 250

Repositor

Operador de empilhadeira

Operador de caixa

Açougueiro

Padeiro

Estoquista

Vagas para o Extracente: 110

Vendedor

Estoquista

Operador de caixa

MORAR CONSTRUTORA

Como se inscrever: Os currículos podem ser encaminhados para o Os currículos podem ser encaminhados para o site ou entregues em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.

Vagas: 50

Pedreiro

Auxiliar de obra

Armador

Carpinteiro

Eletricista

Encarregado de obra

Estagiários de engenharia civil

SANTA ZITA

Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo para [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto. os interessados devem enviar o currículo para, com o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas:

Mecânico Sênior

Lanterneiro júnior

Recepcionista

SUZANO

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para área industrial

Analista laboratório II

Analista melhoria contínua JR/PL

Analista planejamento manutenção PL

Consultor processos

Engenheiro manutenção PL

Engenheiro processos PL

Engenheiro produção PL

Operador embaladeira tissue

Treinando/treinanda

Técnico manutenção elétrica

Técnico manutenção mecânica

Vagas para área de Logística/S&OP

Analista logistica PL

Analista operações logísticas JR

Líder operações logística

SELECTA

Como se inscrever: os currículos dos/as candidatos/as que atendem ao perfil devem ser encaminhados para: [email protected] os currículos dos/as candidatos/as que atendem ao perfil devem ser encaminhados para:

Vagas

Coordenador comercial

Consultor de vendas Interno

Supervisor de eletrônica

SINE DA SERRA

Como se inscrever: Não há atendimento ao público. Os trabalhadores estão sendo atendidos pelos 99579-0100/ 99507-3391/ 99516-6972/ 99882-3209/ 99898-1513. (de segunda a sexta, de 8 às 16 horas)

Veja Também Biancogrês vai investir R$ 149 milhões e abrir 300 empregos no ES

No portal Serra + Emprego, é possível conferir as vagas, que são atualizadas diariamente após às 17 horas. Acessando a página, o trabalhador fica sabendo de todas as oportunidades e seus requisitos, para saber se seu perfil se encaixa em alguma delas.

Vagas:

Ajudante de cozinha (1)

Armador de ferragens (13)

Arte finalista (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente de farmácia-balconista (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de armazenamento 3)

Auxiliar de limpeza (8)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Barbeiro (1)

Carpinteiro (4)

Carpinteiro de obras (5)

Copeiro (28)

Costureiro (2)

Eletricista de instalações de veículos (1)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro civil (1)

Fibrador (1)

Lanterneiro (1)

Lavador de pratos (1)

Mecânico (1)

Mecânico de manutenção a diesel (1)

Mecânico de manutenção de caminhão (2)

Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1)

Mecânico de refrigeração (3)

Mecânico de veículos (1)

Moldador de borracha (15)

Motorista carreteiro (11)

Motorista de caminhão munck (1)

Nutricionista (2)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de processo de produção (12)

Operador de produção (3)

operador de retro escavadeira (1)

Passador de roupas (1)

Pedreiro (11)

Pintor de veículos (1)

Sorveteiro (1)

Técnico de controle de qualidade (2)

Técnico em nutrição (4)

Vendedor de serviços (4)

Vendedor porta a porta (3)

Vagas para PCD:

Atendente de farmácia (2)

Auxiliar financeiro (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se inscrever: Os candidatos enviar o currículo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. Os candidatos enviar o currículo para o e-mail, colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 248

Acabador ou polidor em aço inox (1)

Açougueiro (5)

Ajudante geral (5)

Ajudante de manutenção veicular (3)

Ajudante mecânico de automóveis (1)

Atendente de delivery hamburgeria (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de perecíveis/frios (5)

Assistente de logística (3)

Auxiliar de logística-expedição (4)

Auxiliar de logística e-commerce (1)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar de obra (10)

Auxiliar técnico (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (1)

Caldeireiro em chaparia fina (1)

Carpinteiro (1)

Caseiro (1)

Chefe de fila (1)

Camareira (1)

Comércio exterior (1)

Conferente (1)

Costureira (6)

Designer gráfico (2)

Encarregado de oficina mecânica (1)

Empregada doméstica (2)

Entregador técnico de veículos (1)

Entregador de veículos (1)

Estágio financeiro (1)

Estagiário marketing (1)

Estampador silker (2)

Estilista (1)

Estoquista (4)

Eletromecânico (2)

Garçom (1)

Gerente de compras (1)

Lanterneiro (2)

Líder comercial (2)

Marceneiro classe a (1)

Marceneiro ou oficial de marcenaria (2)

Mecânico veicular (1)

Modelista (1)

Motorista entregador (1)

Motorista carreteiro (20)

Mecânico de caminhão (1)

Motorista de entrega (1)

Motorista operador (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial polivalente de armação/armador (4)

Operador de máquina corte a jato dágua (1)

Operador de máquina fresa cnc (1)

Operador de máquina pesada (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (1)

Polidor automotivo (4)

Profissional na área de licitação (1)

Programador de manutenção (1)

Reparo e manutenção de computadores (2)

Representante de atendimento- home office (50)

Serviços em informática (2)

Serralheiro pleno (1)

Soldador (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)

Vendedor (2)

Vendedor de cosméticos (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor interno (2)

Vendedor internacional de cosméticos (1)

Zeladora (1)