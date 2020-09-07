Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carteira assinada

De programador a enfermeiro: semana começa com 646 vagas no ES

Área de tecnologia da informação concentra o maior volume de oportunidades, com 246 chances; vagas também estão disponíveis em outros setores e agências de emprego e seleção

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 08:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 08:46
Carteira de trabalho
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Serasa consumidor
A semana começa com 646 vagas de emprego no Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade que procuram trabalho com carteira assinada.
A área de tecnologia reúne o maior número de vagas, 247 chances ao todo. Há oportunidades para diversos cargos e os salários podem chegar a R$ 15 mil. A maior oferta está disponível na Spassu Tecnologia, com sede em Vitória. São 200 chances para desenvolvedores de Java, .NET, .NET Core e Pyhton, todas para trabalho em home office. As contratações já começaram e continuam até o fim do ano.
Já a Rhopen Consultoria tem cadastro aberto para 24 vagas na área de TI, em empresas do Espírito Santo. Algumas para atuação presencial e outras para trabalho home office.
Os salários, de acordo com a empresa, variam de R$ 6 mil a R$ 15 mil, com opções do profissional escolher se quer trabalhar no regime Pessoa Jurídica (PJ) ou CLT. Os cargos vão de Desenvolvedor Junior a Gerente de TI.
A seleção é on-line e a contratação, imediata. Os interessados estar cursando nível superior na área de Tecnologia da Informação e ou já ter concluído. Inglês, mesmo que técnico, e experiência na área são pré-requisitos.
Na ISH Tecnologia, são 23 vagas em diversas áreas como Contábil, Administrativa e Projetos. As chances de trabalho são para Vitória, Brasília e São Paulo. Outra empresa de TI com oportunidades abertas é o Picpay. Neste caso, a maior oferta é para o cargo de desenvolvedor.
A mineradora Samarco está com novas oportunidades de emprego em Mariana (MG) e Anchieta (ES). Os interessados devem fazer o cadastro até o dia 9 de setembro.

Veja Também

Os caminhos para trabalhar ou fornecer serviços na retomada da Samarco

A empresa de recrutamento e seleção Psicoespaço está com vários cargos em aberto para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade.
Oportunidades ainda no Sine de Vila Velha, com 119 chances, e na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 280.

CONFIRA AS VAGAS

SPASSU TECNOLOGIA

  • Vagas:
  • Desenvolvedor (200)
Currículo: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreiras na empresa

RHOPEN

  • Vagas: 24
  • Desenvolvedor Júnior
  • Gerente de TI.

Veja Também

Veja como disputar uma das 950 vagas do Grupo Extrabom em Guarapari

Currículo: os interessados devem fazer o cadastro no site da consultoria.

ISH TECNOLOGIA

  • Vagas: 23
  • Analista Contábil
  • Analista de Informações Gerenciais
  • Analista de Produto Cyber
  • Analista de Projetos
  • Analista de Suporte PL
  • Assistente de Qualidade PL
  • Consultor de TI
  • Consultor de TI Júnior (Cybersecurity)
  • Consultor de TI Júnior (Network)
  • Consultor de TI Pleno (Data)
  • Cyber Defense Analyst PL
  • Especialista de Suporte de TI
  • Estagiário Administrativo
  • Techinical Support Specialist Jr
Currículo: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreiras 

PICPAY

  • Vagas: 
  • Data Engineer - Pleno
  • Desenvolvedor Android Pleno | Crédito PJ
  • Desenvolvedor iOS Pleno | Crédito PJ
  • Desenvolvedor iOS Sênior
  • Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados
  • Desenvolvedor Java Sênior | Parcelados
  • Desenvolvedor PHP - Pleno
  • Desenvolvedor PHP - Pleno
  • DevOps
  • Líder de Prevenção à Fraude
  • Tech Manager - NOC
Currículo: os interessados devem fazer o cadastro no site

SAMARCO

  • Vagas:
  • Analista de Treinamento PCD
  • Laboratorista Físico Metalúrgico (Mariana - MG))
  • Técnico Manutenção Mecânica (Anchieta)
Currículo: Para conhecer as vagas disponíveis e também cadastrar o currículo, o interessado pode acessar o link .

PSICOESPAÇO

  • Vagas: 
  • Analista Administrativo Financeiro
  • Analista Contábil
  • Analista de Custos (Linhares)
  • Analista de Custos Sênior 
  • Analista de Depto Fiscal 
  • Analista de DP 
  • Assistente Administrativo Atendimento - área hospitalar 
  • Assistente Administrativo de Vendas
  • Assistente Administrativo Financeiro
  • Assistente de Atendimento (home office)
  • Auxiliar Administrativo
  • Auxiliar de Estoque e Expedição (Cachoeiro de Itapemirim) 
  • Auxiliar de Expedição 
  • Auxiliar de Produção - embalagem
  • Auxiliar de Produção - tecelagem
  • Consultor Comercial 
  • Coordenador de Logística 
  • Coordenador de Recepção 
  • Despachante Aduaneiro 
  • Enfermeiro
  • Gerente de Fazenda (Pirapora-MG)
  • Gerente de Mineração e Rochas Ornamentais
  • Gerente de TI 
  • Instalador Júnior 
  • Pessoas com Deficiência (PCD) 
  • Profissional de Vendas e Marketing
  • Programador Pleno
  • Supervisor de TI 
  • Supervisor de Costura 
  • Supervisora Operacional 
  • Suporte de TI
  • Técnico de enfermagem 
  • Técnico de Segurança do Trabalho 
  • Técnico em Atendimento/Vendas 
  • Vendedor Externo (Linhares) 
  • Vendedor Externo 
Currículo: os interessados devem fazer o cadastro no site 

SINE DE VILA VELHA

  • Vagas: 119
  • Analista de marketing (1)
  • Armador de ferragens na construção civil (8)
  • Auxiliar administrativo PCD (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de expedição (2)
  • Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (3)
  • Bombeiro hidráulico (2)
  • Carpinteiro (8)
  • Consultor de vendas (1)
  • Coordenador administrativo (1)
  • Cozinheiro de restaurante (1)
  • Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
  • Estoquista PCD (1)
  • Estoquista (10)
  • Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (1)
  • Lanterneiro de automóveis - reparação (1)
  • Motorista carreteiro (10)
  • Operador de caixa (2)
  • Operador de retroescavadeira (2)
  • Pedreiro (13)
  • Pintor de alvenaria (5)
  • Pintor de automóveis (2)
  • Repositor de mercadorias (2)
  • Serralheiro (1)
  • Soldador (1)
  • Supervisor de logística (2)
  • Vendedor porta a porta (26)
Currículo: Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904. Os interessados também podem ter informações sobre as vagas no portal Trabalha Vila Velha.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

  • Vagas: 280
  • Acabador ou polidor em aço inox (1)
  • Açougueiro (5)
  • Ajudante de manutenção veicular (3)
  • Ajudante mecânico de automóveis (1)
  • Assistente de logística (1)
  • Atendente de sac (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de cozinha (3)
  • Auxiliar de departamento pessoal (1)
  • Auxiliar de expedição (5)
  • Auxiliar de logística (2)
  • Auxiliar de logística-expedição (3)
  • Auxiliar de manutenção predial (1)
  • Auxiliar de obra (7)
  • Auxiliar de produção (41)
  • Auxiliar de serviços gerais (3)
  • Auxiliar financeiro (1)
  • Auxiliar técnico (2)
  • Babá (2)
  • Bombeiro hidráulico (1)
  • Borracheiro (1)
  • Caldeireiro em chaparia fina (1)
  • Camareira (2)
  • Carpinteiro (1)
  • Casal para trabalhar como caseiro (2)
  • Caseiro (1)
  • Chefe de fila (1)
  • Comércio exterior (1)
  • Conferente (2)
  • Coordenador de merchandising (1)
  • Costureira (6)
  • Designer gráfico (2) 
  • Eletromecânico (2)
  • Empacotador (1)
  • Empregada doméstica (1)
  • Entregador de veículos (1)
  • Entregador técnico de veículos (1)
  • Estagiário marketing (1)
  • Estágio financeiro (1)
  • Estágio técnico em segurança do trabalho (2)
  • Estampador silker (2)
  • Estilista (1)
  • Estoquista (4)
  • Farmacêutico (1)
  • Fiscal de segurança patrimonial (1)
  • Garçom (1)
  • Gerente de compras (1)
  • Jardineiro (2)
  • Lanterneiro (1)
  • Líder comercial (1)
  • Manipulador de cosméticos (1)
  • Marceneiro classe a (1)
  • Marceneiro ou oficial de marcenaria (2)
  • Mecânico de carreta (1)
  • Mecânico de suspensão (1)
  • Modelista (1)
  • Motorista carreteiro (18)
  • Motorista cnh D (3)
  • Motorista de distribuição (2)
  • Motorista de entrega (1)
  • Motorista entregador (1)
  • Motorista operador (1)
  • Movimentador de mercadorias (1)
  • Oficial de manutenção predial (1)
  • Operador (a) de máquina fresa cnc (1)
  • Operador de máquina corte a jato dágua (1)
  • Operador de máquina pesada (1)
  • Operador de pá carregadeira (1)
  • Operador de retroescavadeira (1)
  • Orientador comercial (1)
  • Pedreiro (3)
  • Pintor veicular (1)
  • Polidor automotivo (4)
  • Profissional na área de licitação (1)
  • Programador de manutenção (1)
  • Reparo e manutenção de computadores (2)
  • Representante de atendimento- home office (38)
  • Serralheiro pleno (1)
  • Serviços em informática (2)
  • Soldador (1)
  • Soldador mig (1)
  • Supervisor comercial (1)
  • Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Vendedor (2)
  • Vendedor de consórcio (5)
  • Vendedor de cosméticos (2)
  • Vendedor internacional de cosméticos (1)
  • Vendedor interno (2)
  • Zeladora (1)
  • Vagas para PCD:
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Auxiliar financeiro (1)
  • Embalador (2)
  • Motorista de entrega (1)
  • Movimentador de mercadorias (1)
  • Operador de produção (1)
  • Recepcionista/ administrativo (3)
  • Representante de atendimento- home office (27)
Currículo: os candidatos devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

LEIA MAIS SOBRE EMPREGO

Empresas abrem 500 vagas em obras da BR 101 entre Anchieta e Guarapari

Investimentos mantidos criam mais de 4.500 empregos no ES

ES deve criar 16,5 mil empregos com novas regras para petróleo e gás

Novo empreendimento em Cariacica vai gerar 2.150 vagas de emprego

Empresas selecionam profissionais para 2.100 vagas de emprego no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados