De programador a enfermeiro: semana começa com 646 vagas no ES

A semana começa com 646 vagas de emprego no Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade que procuram trabalho com carteira assinada.
A área de tecnologia reúne o maior número de vagas, 247 chances ao todo. Há oportunidades para diversos cargos e os salários podem chegar a R$ 15 mil. A maior oferta está disponível na Spassu Tecnologia, com sede em Vitória. São 200 chances para desenvolvedores de Java, .NET, .NET Core e Pyhton, todas para trabalho em home office. As contratações já começaram e continuam até o fim do ano.
Já a Rhopen Consultoria tem cadastro aberto para 24 vagas na área de TI, em empresas do Espírito Santo. Algumas para atuação presencial e outras para trabalho home office.
Os salários, de acordo com a empresa, variam de R$ 6 mil a R$ 15 mil, com opções do profissional escolher se quer trabalhar no regime Pessoa Jurídica (PJ) ou CLT. Os cargos vão de Desenvolvedor Junior a Gerente de TI.
A seleção é on-line e a contratação, imediata. Os interessados estar cursando nível superior na área de Tecnologia da Informação e ou já ter concluído. Inglês, mesmo que técnico, e experiência na área são pré-requisitos.
Na ISH Tecnologia, são 23 vagas em diversas áreas como Contábil, Administrativa e Projetos. As chances de trabalho são para Vitória, Brasília e São Paulo. Outra empresa de TI com oportunidades abertas é o Picpay. Neste caso, a maior oferta é para o cargo de desenvolvedor.
A mineradora Samarco está com novas oportunidades de emprego em Mariana (MG) e Anchieta (ES). Os interessados devem fazer o cadastro até o dia 9 de setembro.
A empresa de recrutamento e seleção Psicoespaço está com vários cargos em aberto para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade.
Oportunidades ainda no Sine de Vila Velha, com 119 chances, e na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 280.
CONFIRA AS VAGAS
SPASSU TECNOLOGIA
- Vagas:
- Desenvolvedor (200)
Currículo: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreiras na empresa
RHOPEN
- Vagas: 24
- Desenvolvedor Júnior
- Gerente de TI.
Currículo: os interessados devem fazer o cadastro no site da consultoria.
ISH TECNOLOGIA
- Vagas: 23
- Analista Contábil
- Analista de Informações Gerenciais
- Analista de Produto Cyber
- Analista de Projetos
- Analista de Suporte PL
- Assistente de Qualidade PL
- Consultor de TI
- Consultor de TI Júnior (Cybersecurity)
- Consultor de TI Júnior (Network)
- Consultor de TI Pleno (Data)
- Cyber Defense Analyst PL
- Especialista de Suporte de TI
- Estagiário Administrativo
- Techinical Support Specialist Jr
Currículo: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreiras
PICPAY
- Vagas:
- Data Engineer - Pleno
- Desenvolvedor Android Pleno | Crédito PJ
- Desenvolvedor iOS Pleno | Crédito PJ
- Desenvolvedor iOS Sênior
- Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados
- Desenvolvedor Java Sênior | Parcelados
- Desenvolvedor PHP - Pleno
- Desenvolvedor PHP - Pleno
- DevOps
- Líder de Prevenção à Fraude
- Tech Manager - NOC
SAMARCO
- Vagas:
- Analista de Treinamento PCD
- Laboratorista Físico Metalúrgico (Mariana - MG))
- Técnico Manutenção Mecânica (Anchieta)
Currículo: Para conhecer as vagas disponíveis e também cadastrar o currículo, o interessado pode acessar o link .
PSICOESPAÇO
- Vagas:
- Analista Administrativo Financeiro
- Analista Contábil
- Analista de Custos (Linhares)
- Analista de Custos Sênior
- Analista de Depto Fiscal
- Analista de DP
- Assistente Administrativo Atendimento - área hospitalar
- Assistente Administrativo de Vendas
- Assistente Administrativo Financeiro
- Assistente de Atendimento (home office)
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de Estoque e Expedição (Cachoeiro de Itapemirim)
- Auxiliar de Expedição
- Auxiliar de Produção - embalagem
- Auxiliar de Produção - tecelagem
- Consultor Comercial
- Coordenador de Logística
- Coordenador de Recepção
- Despachante Aduaneiro
- Enfermeiro
- Gerente de Fazenda (Pirapora-MG)
- Gerente de Mineração e Rochas Ornamentais
- Gerente de TI
- Instalador Júnior
- Pessoas com Deficiência (PCD)
- Profissional de Vendas e Marketing
- Programador Pleno
- Supervisor de TI
- Supervisor de Costura
- Supervisora Operacional
- Suporte de TI
- Técnico de enfermagem
- Técnico de Segurança do Trabalho
- Técnico em Atendimento/Vendas
- Vendedor Externo (Linhares)
- Vendedor Externo
SINE DE VILA VELHA
- Vagas: 119
- Analista de marketing (1)
- Armador de ferragens na construção civil (8)
- Auxiliar administrativo PCD (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (3)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Carpinteiro (8)
- Consultor de vendas (1)
- Coordenador administrativo (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Estoquista PCD (1)
- Estoquista (10)
- Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (1)
- Lanterneiro de automóveis - reparação (1)
- Motorista carreteiro (10)
- Operador de caixa (2)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Pedreiro (13)
- Pintor de alvenaria (5)
- Pintor de automóveis (2)
- Repositor de mercadorias (2)
- Serralheiro (1)
- Soldador (1)
- Supervisor de logística (2)
- Vendedor porta a porta (26)
Currículo: Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904. Os interessados também podem ter informações sobre as vagas no portal Trabalha Vila Velha.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
- Vagas: 280
- Acabador ou polidor em aço inox (1)
- Açougueiro (5)
- Ajudante de manutenção veicular (3)
- Ajudante mecânico de automóveis (1)
- Assistente de logística (1)
- Atendente de sac (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de expedição (5)
- Auxiliar de logística (2)
- Auxiliar de logística-expedição (3)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de obra (7)
- Auxiliar de produção (41)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar técnico (2)
- Babá (2)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Borracheiro (1)
- Caldeireiro em chaparia fina (1)
- Camareira (2)
- Carpinteiro (1)
- Casal para trabalhar como caseiro (2)
- Caseiro (1)
- Chefe de fila (1)
- Comércio exterior (1)
- Conferente (2)
- Coordenador de merchandising (1)
- Costureira (6)
- Designer gráfico (2)
- Eletromecânico (2)
- Empacotador (1)
- Empregada doméstica (1)
- Entregador de veículos (1)
- Entregador técnico de veículos (1)
- Estagiário marketing (1)
- Estágio financeiro (1)
- Estágio técnico em segurança do trabalho (2)
- Estampador silker (2)
- Estilista (1)
- Estoquista (4)
- Farmacêutico (1)
- Fiscal de segurança patrimonial (1)
- Garçom (1)
- Gerente de compras (1)
- Jardineiro (2)
- Lanterneiro (1)
- Líder comercial (1)
- Manipulador de cosméticos (1)
- Marceneiro classe a (1)
- Marceneiro ou oficial de marcenaria (2)
- Mecânico de carreta (1)
- Mecânico de suspensão (1)
- Modelista (1)
- Motorista carreteiro (18)
- Motorista cnh D (3)
- Motorista de distribuição (2)
- Motorista de entrega (1)
- Motorista entregador (1)
- Motorista operador (1)
- Movimentador de mercadorias (1)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Operador (a) de máquina fresa cnc (1)
- Operador de máquina corte a jato dágua (1)
- Operador de máquina pesada (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Orientador comercial (1)
- Pedreiro (3)
- Pintor veicular (1)
- Polidor automotivo (4)
- Profissional na área de licitação (1)
- Programador de manutenção (1)
- Reparo e manutenção de computadores (2)
- Representante de atendimento- home office (38)
- Serralheiro pleno (1)
- Serviços em informática (2)
- Soldador (1)
- Soldador mig (1)
- Supervisor comercial (1)
- Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor (2)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor de cosméticos (2)
- Vendedor internacional de cosméticos (1)
- Vendedor interno (2)
- Zeladora (1)
- Vagas para PCD:
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Embalador (2)
- Motorista de entrega (1)
- Movimentador de mercadorias (1)
- Operador de produção (1)
- Recepcionista/ administrativo (3)
- Representante de atendimento- home office (27)
Currículo: os candidatos devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.