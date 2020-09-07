De programador a enfermeiro: semana começa com 646 vagas no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Serasa consumidor

A semana começa com 646 vagas de emprego no Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade que procuram trabalho com carteira assinada.

A área de tecnologia reúne o maior número de vagas, 247 chances ao todo. Há oportunidades para diversos cargos e os salários podem chegar a R$ 15 mil. A maior oferta está disponível na Spassu Tecnologia, com sede em Vitória. São 200 chances para desenvolvedores de Java, .NET, .NET Core e Pyhton, todas para trabalho em home office. As contratações já começaram e continuam até o fim do ano.

Já a Rhopen Consultoria tem cadastro aberto para 24 vagas na área de TI, em empresas do Espírito Santo. Algumas para atuação presencial e outras para trabalho home office.

Os salários, de acordo com a empresa, variam de R$ 6 mil a R$ 15 mil, com opções do profissional escolher se quer trabalhar no regime Pessoa Jurídica (PJ) ou CLT. Os cargos vão de Desenvolvedor Junior a Gerente de TI.

A seleção é on-line e a contratação, imediata. Os interessados estar cursando nível superior na área de Tecnologia da Informação e ou já ter concluído. Inglês, mesmo que técnico, e experiência na área são pré-requisitos.

Na ISH Tecnologia, são 23 vagas em diversas áreas como Contábil, Administrativa e Projetos. As chances de trabalho são para Vitória, Brasília e São Paulo. Outra empresa de TI com oportunidades abertas é o Picpay . Neste caso, a maior oferta é para o cargo de desenvolvedor.

A mineradora Samarco está com novas oportunidades de emprego em Mariana (MG) e Anchieta (ES). Os interessados devem fazer o cadastro até o dia 9 de setembro.

A empresa de recrutamento e seleção Psicoespaço está com vários cargos em aberto para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade.

Oportunidades ainda no Sine de Vila Velha, com 119 chances, e na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 280.

CONFIRA AS VAGAS

SPASSU TECNOLOGIA

Vagas:

Desenvolvedor (200)

Currículo: os interessados devem fazer o cadastro na os interessados devem fazer o cadastro na página de carreiras na empresa

RHOPEN

Vagas: 24

Desenvolvedor Júnior

Gerente de TI.

Currículo: os interessados devem fazer o cadastro n os interessados devem fazer o cadastro n o site da consultoria.

ISH TECNOLOGIA

Vagas: 23

Analista Contábil

Analista de Informações Gerenciais

Analista de Produto Cyber

Analista de Projetos

Analista de Suporte PL

Assistente de Qualidade PL

Consultor de TI

Consultor de TI Júnior (Cybersecurity)

Consultor de TI Júnior (Network)

Consultor de TI Pleno (Data)

Cyber Defense Analyst PL

Especialista de Suporte de TI

Estagiário Administrativo

Techinical Support Specialist Jr

Currículo: os interessados devem fazer o cadastro na os interessados devem fazer o cadastro na página de carreiras

PICPAY

Vagas:

Data Engineer - Pleno

Desenvolvedor Android Pleno | Crédito PJ

Desenvolvedor iOS Pleno | Crédito PJ

Desenvolvedor iOS Sênior

Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados

Desenvolvedor Java Sênior | Parcelados

Desenvolvedor PHP - Pleno

Desenvolvedor PHP - Pleno

DevOps

Líder de Prevenção à Fraude

Tech Manager - NOC

Currículo: os interessados devem fazer o os interessados devem fazer o cadastro no site

SAMARCO

Vagas:

Analista de Treinamento PCD

Laboratorista Físico Metalúrgico (Mariana - MG))

Técnico Manutenção Mecânica (Anchieta)

Currículo: Para conhecer as vagas disponíveis e também cadastrar o currículo, o interessado pode Para conhecer as vagas disponíveis e também cadastrar o currículo, o interessado pode acessar o link .

PSICOESPAÇO

Vagas:

Analista Administrativo Financeiro

Analista Contábil

Analista de Custos (Linhares)

Analista de Custos Sênior

Analista de Depto Fiscal

Analista de DP

Assistente Administrativo Atendimento - área hospitalar

Assistente Administrativo de Vendas

Assistente Administrativo Financeiro

Assistente de Atendimento (home office)

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Estoque e Expedição (Cachoeiro de Itapemirim)

Auxiliar de Expedição

Auxiliar de Produção - embalagem

Auxiliar de Produção - tecelagem

Consultor Comercial

Coordenador de Logística

Coordenador de Recepção

Despachante Aduaneiro

Enfermeiro

Gerente de Fazenda (Pirapora-MG)

Gerente de Mineração e Rochas Ornamentais

Gerente de TI

Instalador Júnior

Pessoas com Deficiência (PCD)

Profissional de Vendas e Marketing

Programador Pleno

Supervisor de TI

Supervisor de Costura

Supervisora Operacional

Suporte de TI

Técnico de enfermagem

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico em Atendimento/Vendas

Vendedor Externo (Linhares)

Vendedor Externo

Currículo: os interessados devem fazer o cadastro os interessados devem fazer o cadastro no site

SINE DE VILA VELHA

Vagas: 119

Analista de marketing (1)

Armador de ferragens na construção civil (8)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (3)

Bombeiro hidráulico (2)

Carpinteiro (8)

Consultor de vendas (1)

Coordenador administrativo (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Estoquista PCD (1)

Estoquista (10)

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (1)

Lanterneiro de automóveis - reparação (1)

Motorista carreteiro (10)

Operador de caixa (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (13)

Pintor de alvenaria (5)

Pintor de automóveis (2)

Repositor de mercadorias (2)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Supervisor de logística (2)

Vendedor porta a porta (26)

Currículo: Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904. Os interessados também podem ter informações sobre as vagas no portal Trabalha Vila Velha

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: 280

Acabador ou polidor em aço inox (1)

Açougueiro (5)

Ajudante de manutenção veicular (3)

Ajudante mecânico de automóveis (1)

Assistente de logística (1)

Atendente de sac (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de logística (2)

Auxiliar de logística-expedição (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de obra (7)

Auxiliar de produção (41)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico (2)

Babá (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (1)

Caldeireiro em chaparia fina (1)

Camareira (2)

Carpinteiro (1)

Casal para trabalhar como caseiro (2)

Caseiro (1)

Chefe de fila (1)

Comércio exterior (1)

Conferente (2)

Coordenador de merchandising (1)

Costureira (6)

Designer gráfico (2)

Eletromecânico (2)

Empacotador (1)

Empregada doméstica (1)

Entregador de veículos (1)

Entregador técnico de veículos (1)

Estagiário marketing (1)

Estágio financeiro (1)

Estágio técnico em segurança do trabalho (2)

Estampador silker (2)

Estilista (1)

Estoquista (4)

Farmacêutico (1)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Garçom (1)

Gerente de compras (1)

Jardineiro (2)

Lanterneiro (1)

Líder comercial (1)

Manipulador de cosméticos (1)

Marceneiro classe a (1)

Marceneiro ou oficial de marcenaria (2)

Mecânico de carreta (1)

Mecânico de suspensão (1)

Modelista (1)

Motorista carreteiro (18)

Motorista cnh D (3)

Motorista de distribuição (2)

Motorista de entrega (1)

Motorista entregador (1)

Motorista operador (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador (a) de máquina fresa cnc (1)

Operador de máquina corte a jato dágua (1)

Operador de máquina pesada (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Orientador comercial (1)

Pedreiro (3)

Pintor veicular (1)

Polidor automotivo (4)

Profissional na área de licitação (1)

Programador de manutenção (1)

Reparo e manutenção de computadores (2)

Representante de atendimento- home office (38)

Serralheiro pleno (1)

Serviços em informática (2)

Soldador (1)

Soldador mig (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor de cosméticos (2)

Vendedor internacional de cosméticos (1)

Vendedor interno (2)

Zeladora (1)

Vagas para PCD:

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar financeiro (1)

Embalador (2)

Motorista de entrega (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Operador de produção (1)

Recepcionista/ administrativo (3)

Representante de atendimento- home office (27)