De pintor a estilista: semana começa com 743 vagas de emprego no ES

Vaga de emprego para atuar como pintor Crédito: Pixabay

Açougueiro, auxiliar de limpeza, vidraceiro, empacotador, médico do trabalho e soldador. Essas são apenas algumas vagas de emprego abertas no Espírito Santo nesta segunda-feira (17). Ao todo, são 743 oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os interessados devem ficar atentos à forma de atendimento de cada unidade do Sine ou da Agência do Trabalhador que, por conta da pandemia do novo coronavírus, não há atendimento presencial em alguma delas.

Na Grande Vitória, o Sine de Vila Velha inicia a semana com 282 vagas, enquanto que o Sine da Serra , com 62. Já na Agência do Trabalhador de Cariacica a oferta é de 238 oportunidades.

Oportunidade de trabalho com carteira assinada também no interior. Quem quer trabalhar com carteira assinada pode procurar uma das agências do Sine de Linhares, Anchieta, Aracruz e São Mateus.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: Os interessados devem ir até a agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O horário de funcionamento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas. Haverá distribuição de senhas.

Vagas: 49

Açougueiro (1)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de contabilidade / rh (2)

Auxiliar de encarregado de setor (1)

Auxiliar de inspeção de qualidade (1)

Auxiliar desinsetização (1)

Auxiliar de técnico em segurança do trabalho (1)

Analista de qualidade (1)

Cabo de turma (1)

Chefe de cozinha (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de peças de caminhão e ônibus (1)

Cuidador de idoso (1)

Encarregado de setor perecíveis (1)

Encarregado de setor/açougue (1)

Encarregado de fazenda (1)

Líder de logística (2)

Médico do trabalho (1)

Mecânico de colheitadeira (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o candidato deve encaminhar o currículo, constando número do PIS e CPF, para: [email protected]. O nome do cargo deve estar escrito no campo do assunto. o candidato deve encaminhar o currículo, constando número do PIS e CPF, para:. O nome do cargo deve estar escrito no campo do assunto.

Vagas: 11

Acabador de mármore e granito (1)

Eletricista montador (2)

Empacotador (1)

Motorista carreteiro (6)

Vidraceiro (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904. Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mailou no telefone (27) 3139-9904.

Vagas: 282

Açougueiro (4)

Ajudante de padeiro (2)

Armador de ferragens na construção civil (5)

Assistente de vendas (1)

Atendente de padaria (2)

Atendente de telemarketing (100)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de limpeza (75)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (3)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Carpinteiro (6)

Caseiro (1)

Churrasqueiro (1)

Coordenador de costura do vestuário (1)

Copeiro (2)

Cortador de roupas (1)

Costureira de máquina reta (5)

Costureira em geral (13)

Eletricista (4)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Fiscal de caixa (2)

Impressor flexográfico (1)

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (2)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Operador de betoneira (2)

Padeiro (2)

Pedreiro (9)

Pintor de alvenaria (2)

Piscineiro (1)

Pizzaolo (1)

Preparador de prensa mecânica de metais (1)

Repositor  em supermercados (4)

Supervisor de vendas comercial (1)

Técnico em instalação de sistemas ópticos (10)

Tosador (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor porta a porta (6)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo, formato PDF ou DOC, para Os interessados devem enviar o currículo, formato PDF ou DOC, para [email protected] , com o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 76

Acabador de mármore e granito (1)

Auxiliar de serviços gerais PCD (1)

Ajudante de obras (1)

Atendente de farmácia (7)

Atendente telemarketing (1)

Auxiliar administrativo (3)

Assistente administrativo (2)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar de produção PCD (5)

Auxiliar técnico (1)

Auxiliar técnico em laboratório (1)

Pedreiro (1)

Capoteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Educador físico (1)

Educador físico estágio (1)

Fisioterapeuta (1)

Fisioterapeuta estágio (1)

Mecânico de colhedora (5)

Montador de móveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caçamba (3)

Motorista de ônibus (5)

Motorista de comboio (1)

Operador de máquinas fixas (4)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de colhedora (3)

Representante comercial (3)

Repositor externo (1)

Servente de limpeza (1)

Soldador (6)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em calibração (1)

Técnico em instrumentação (1)

Técnico em logística (1)

Tratorista agrícola (1)

Vendedor interno (4)

Vidraceiro (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: o atendimento será feito para os candidatos que atenderem aos requisitos da vaga.

Vagas: 25

Laboratorista industrial (12)

Supervisor técnico laboratório (1)

Recepcionista atendente PCD (1)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Vendedor projetista para móveis planejados (1)

Soldador (3)

Meio oficial soldador (1)

Enfermeiro PCD (1)

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (1)

Contador (1)

Torneiro mecânico (1)

Caseiro (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Os candidatos devem preencher o formulário (disponível no [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. : Os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura e enviar para o e-mail, colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Veja Também Confira as dicas para procurar vaga de emprego no Sine

Vagas: 238

Acabador ou polidor em aço inox (1)

Açougueiro (5)

Ajudante de manutenção veicular (3)

Ajudante geral (5)

Ajudante mecânico de automóveis (1)

Atendente de delivery hamburgueria (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de carga e descarga (20)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de logística e-commerce (1)

Auxiliar de logística-expedição (4)

Auxiliar de obra (10)

Auxiliar de perecíveis/frios (5)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar técnico (2)

Caldeireiro em chaparia fina (1)

Camareira (2)

Carpinteiro (1)

Chefe de fila (1)

Comércio exterior (1)

Costureira (6)

Designer gráfico (2)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de oficina mecânica (1)

Entregador técnico de veículos (1)

Estampador silker (2)

Estilista (1)

Estoquista (4)

Garçom (1)

Gerente de compras (1)

Lanterneiro jr (1)

Lanterneiro (1)

Líder comercial (2)

Marceneiro classe a (1)

Marceneiro ou oficial de marcenaria (2)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de máquinas de fundação e terraplanagem (1)

Mecânico veicular (1)

Modelista (1)

Motorista carreteiro (20)

Motorista carteira b (2)

Motorista de entrega (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de máquina corte a jato dágua (1)

Operador de máquina fresa cnc (1)

Operador de máquina pesada (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Profissional na área de licitação (1)

Programador de manutenção (1)

Reparo e manutenção de computadores (2)

Representante de atendimento- home office (50)

Serralheiro pleno (1)

Serviços em informática (2)

Soldador (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor de cosméticos (2)

Vendedor internacional de cosméticos (1)

Vendedor interno (2)

Vagas para PCD:

Auxiliar de serviços gerais (1)

Motorista de entrega (1)

Movimentador de mercadorias (1)

Repositor (1)

Representante de atendimento- home office (30)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelos telefones: (27) 99579-0100/ 99507-3391/ 99516-6972/ 99882-3209/ 99898-1513. No Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelos telefones: (27) 99579-0100/ 99507-3391/ 99516-6972/ 99882-3209/ 99898-1513. No portal Serra + Emprego , é possível conferir as vagas, que são atualizadas diariamente após as 17 horas.

Vagas: 62

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de sushiman (1)

Arte finalista (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de refrigeração (3)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Auxiliar técnico (2)

Costureiro (2)

Encarregado de cozinha (1)

Fibrador - laminador de fibra de vidro (1)

Gerente comercial (1)

Lanterneiro (1)

Marceneiro de móveis planejados (1)

Mecânico de bicicletas (1)

Mecânico de manutenção a diesel (1)

Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1)

Mecânico de refrigeração automotivo (1)

Mecânico de refrigeração (3)

Motorista carreteiro (13)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de máquina de dobra (1)

Operador de trator de grade (1)

Serralheiro (1)

Sondador (1)

Sorveteiro (1)

Técnico de controle de qualidade (2)

Técnico de refrigeração (2)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vendedor porta a porta (3)