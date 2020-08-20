De pedreiro a enfermeiro: confira as vagas de emprego no ES

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Arquivo - GZ

Profissionais que estão à procura de emprego devem ficar atentos às oportunidades abertas no Espírito Santo. Há vagas para pedreiro, programador, motorista, operador de máquinas, vendedor despachante aduaneiro, entre outras. Os interessados devem enviar ou cadastrar o currículo de acordo com o processo seletivo estabelecido pelas empresas.

Na Agência do Trabalho de Viana , a oferta é de 80 vagas de emprego. Os candidatos deverão encaminhar o currículo por e-mail e posteriormente serão chamados para atendimento presencial.

A Loga Internet, operadora capixaba de internet por fibra óptica, está com vagas abertas para as funções de assistente operacional, consultor predial, instalador e reparador de linhas de assinantes, instalador e reparador de redes telecom, operador de telemarketing e vendedor externo.

Na Sistermi, empresa de movimentação e içamento de cargas, as oportunidades são para trabalhar nos municípios de Vitória e Serra.

A empresa de recrutamento e seleção Pisicoespaço está com oportunidades abertas na Grande Vitória, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e até em Pirapora, Minas Gerais. O destaque é para o cargo de despachante aduaneiro.

Também há vagas de emprego abertas no Picpay e na Leroy Merlin.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Vagas:

Ajudante de obras

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Operações Logísticas

Auxiliar de Topografia

Bombeiro hidráulico / encanador

Conferente

Eletricista

Mecânico de Suspensão

Motorista

Motorista Carreteiro

Movimentador de Mercadoria

Operador de Empilhadeira

Operador de Retroescavadeira

Operador de Escavadeira

Pedreiro

Técnico de Edificações

Como se candidatar: Os candidatos interessados deverão encaminhar o currículo para: [email protected] com a função pretendida no campo "assunto. Os candidatos interessados deverão encaminhar o currículo para:com a função pretendida no campo "assunto.

LOGA INTERNET

Vagas:

Assistente operacional

Consultor predial

Instalador e reparador de linhas de assinantes

Instalador e reparador de redes telecom

Operador de telemarketing

Vendedor externo

Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para: [email protected] com o nome do cargo no campo do assunto. Os interessados devem enviar currículo para:com o nome do cargo no campo do assunto.

PSICOESPAÇO

Vagas:

Analista contábil

Analista de custos (Linhares)

Analista de custos sênior

Analista de departamento fiscal

Analista de DP

Assistente administrativo atendimento

Assistente administrativo financeiro

Assistente de atendimento

Assistente fiscal

Auxiliar administrativo

Auxiliar de estoque e expedição (Cachoeiro de Itapemirim)

Auxiliar de expedição

Auxiliar de produção

Consultor comercial

Coordenador de logística

Despachante aduaneiro

Enfermeiro

Estoquista

Gerente de fazenda (Pirapora-MG)

Gerente de mineração e rochas ornamentais

Gerente de TI

Instalador júnior

Pessoas com Deficiência (PCD)

Profissional de vendas e marketing

Programador pleno

Supervisor de TI

Supervisora operacional

Suporte de TI

Técnico em enfermagem

Técnico de segurança do trabalho

Técnico em atendimento/vendas

Vendedor Externo (Linhares)

Como se candidatar: os interessados devem realizar o cadastro no os interessados devem realizar o cadastro no site da Psicoespaço

PICPAY

Vagas:

Data Engineer

Desenvolvedor Android Pleno

Desenvolvedor PHP

Desenvolvedor iOS

Desenvolvedor iOS Sênior

Desenvolvedor Java Jr - Card XP

Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados

Desenvolvedor Java Sênior | Parcelados

Desenvolvedor PHP - Pleno

Desenvolvedor PHP - Pleno

DevOps

Gerente de Customer Service



Tech Manager - NOC



Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no Os interessados devem fazer o cadastro no site

LEROY MERLIN

Vagas:



Operador de logística

Operador de loja

Profissionais com deficiência

Vendedor de projetos