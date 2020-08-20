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Mercado de trabalho

De pedreiro a enfermeiro: confira as vagas de emprego no ES

Oportunidades estão disponíveis em agências de emprego, em empresas de tecnologia, comércio, entre outras; confira como se candidatar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 14:25

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 14:25

Carteira de Trabalho
Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Arquivo - GZ
Profissionais que estão à procura de emprego devem ficar atentos às oportunidades abertas no Espírito Santo. Há vagas para pedreiro, programador, motorista, operador de máquinas, vendedor despachante aduaneiro, entre outras. Os interessados devem enviar ou cadastrar o currículo de acordo com o processo seletivo estabelecido pelas empresas.
Na Agência do Trabalho de Viana, a oferta é de 80 vagas de emprego. Os candidatos deverão encaminhar o currículo por e-mail e posteriormente serão chamados para atendimento presencial.
A Loga Internet, operadora capixaba de internet por fibra óptica, está com vagas abertas para as funções de assistente operacional, consultor predial, instalador e reparador de linhas de assinantes, instalador e reparador de redes telecom, operador de telemarketing e vendedor externo.
Na Sistermi, empresa de movimentação e içamento de cargas, as oportunidades são para trabalhar nos municípios de Vitória e Serra.
A empresa de recrutamento e seleção Pisicoespaço está com oportunidades abertas na Grande Vitória, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e até em Pirapora, Minas Gerais. O destaque é para o cargo de despachante aduaneiro.

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Também há vagas de emprego abertas no Picpay e na Leroy Merlin.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

  • Vagas:
  • Ajudante de obras
  • Auxiliar Administrativo
  • Auxiliar de Operações Logísticas
  • Auxiliar de Topografia
  • Bombeiro hidráulico / encanador
  • Conferente
  • Eletricista
  • Mecânico de Suspensão
  • Motorista
  • Motorista Carreteiro
  • Movimentador de Mercadoria
  • Operador de Empilhadeira
  • Operador de Retroescavadeira
  • Operador de Escavadeira
  • Pedreiro
  • Técnico de Edificações
Como se candidatar: Os candidatos interessados deverão encaminhar o currículo para: [email protected] com a função pretendida no campo "assunto.

Veja Também

De pintor a estilista: semana começa com 743 vagas de emprego no ES

LOGA INTERNET

  • Vagas: 
  • Assistente operacional
  • Consultor predial
  • Instalador e reparador de linhas de assinantes
  • Instalador e reparador de redes telecom
  • Operador de telemarketing 
  • Vendedor externo
Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículo para:  [email protected] com o nome do cargo no campo do assunto.

PSICOESPAÇO

  • Vagas:
  • Analista contábil 
  • Analista de custos (Linhares)
  • Analista de custos sênior 
  • Analista de departamento fiscal
  • Analista de DP 
  • Assistente administrativo atendimento 
  • Assistente administrativo financeiro 
  • Assistente de atendimento 
  • Assistente fiscal 
  • Auxiliar administrativo 
  • Auxiliar de estoque e expedição (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Auxiliar de expedição 
  • Auxiliar de produção
  • Consultor comercial 
  • Coordenador de logística 
  • Despachante aduaneiro 
  • Enfermeiro
  • Estoquista 
  • Gerente de fazenda (Pirapora-MG)
  • Gerente de mineração e rochas ornamentais 
  • Gerente de TI 
  • Instalador júnior 
  • Pessoas com Deficiência (PCD)
  • Profissional de vendas e marketing 
  • Programador pleno 
  • Supervisor de TI 
  • Supervisora operacional 
  • Suporte de TI
  • Técnico em enfermagem 
  • Técnico de segurança do trabalho 
  • Técnico em atendimento/vendas 
  • Vendedor Externo (Linhares) 
Como se candidatar: os interessados devem realizar o cadastro no site da Psicoespaço

Veja Também

Empresas selecionam profissionais para 2.100 vagas de emprego no ES

PICPAY

  • Vagas: 
  • Data Engineer
  • Desenvolvedor Android Pleno
  • Desenvolvedor PHP 
  • Desenvolvedor iOS 
  • Desenvolvedor iOS Sênior
  • Desenvolvedor Java Jr - Card XP
  • Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados
  • Desenvolvedor Java Sênior | Parcelados
  • Desenvolvedor PHP - Pleno
  • Desenvolvedor PHP - Pleno
  • DevOps
  • Gerente de Customer Service
  • Tech Manager - NOC
Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no site.

LEROY MERLIN

  • Vagas: 
  • Operador de logística 
  • Operador de loja
  • Profissionais com deficiência
  • Vendedor de projetos
Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no site 

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