De cozinheiro a zelador: semana começa com 832 vagas de emprego no ES

A semana começa com 832 vagas de emprego abertas nas agências do Sine do Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem ficar atentos a forma de atendimento de cada unidades.
As chances são para auxiliar de serviços gerais, zelador, salgadeira, balconista, serralheiro, eletricista, mecânico, motorista, estoquista, eletricista, farmacêutico, carpinteiro, entre outras. É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio, conforme forem preenchidas.
No Sine de Vila Velha, são 183 vagas de 42 profissões diferentes. O destaque fica para motorista carreteiro, com 35 postos.
Já no Sine de Anchieta, a oferta é de 95 vagas, sendo a maioria delas para trabalhar na área da Samarco. Dentre as vagas está a de auxiliar de limpeza industrial, com 55 chances. Os interessados precisam ter ensino fundamental completo, gênero masculino, desejável experiência, vaga exclusiva para moradores de Anchieta e Piúma. Essas oportunidades são para atuar de 10 a 15 dias.
Há ainda chances na Agência do Trabalhador de Cariacica (222), Aracruz (11) e Colatina (118).
CONFIRA OS CARGOS
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: Os interessados em uma das oportunidades deve procurar a agência, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro.
- Vagas: 95
- Administrador de compras (1)
- Almoxarife operador (1)
- Auxiliar de laboratorista de solo (1)
- Auxiliar de limpeza industrial (55)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de rastreamento (1)
- Balconista (1)
- Balconista de farmácia (1)
- Barbeiro (1)
- Caldeireiro (1)
- Consultor de vendas (2)
- Desenhista projetista mecânico (1)
- Eletricista (5)
- Eletrotécnico (5)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de auto em geral (1)
- Mecânico de manutenção de motocicletas (1)
- Motorista entregador (1)
- Operador de rolo compactor (2)
- Recepcionista de hotel (1)
- Serralheiro (1)
- Serralheiro de alumínio (1)
- Soldador tig (1)
- Supervisor de área de operação elétrica (1)
- Supervisor de logística (1)
- Técnico de segurança do trabalho (2)
- Vendedor de comércio varejista (2)
- Vidraceiro (1)
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904.
- Vagas: 183
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de obras (3)
- Armador de ferragens na construção civil (9)
- Atendente balconista (2)
- Auxiliar administrativo PCD (1)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (3)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Carpinteiro (10)
- Chefe de cozinha (1)
- Consultor de vendas (1)
- Coordenador administrativo (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Cozinheiro geral (2)
- Eletricista (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (2)
- Encanador (1)
- Estoquista PCD (1)
- Estoquista (10)
- Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (1)
- Instalador de tubulações (1)
- Lanterneiro de automóveis reparação (1)
- Mecânico de auto em geral (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Motorista carreteiro (35)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Operador de rolo compactador (2)
- Pedreiro (16)
- Pintor de alvenaria (5)
- Pintor de automóveis (2)
- Porteiro com moto (12)
- Recepcionista secretária (1)
- Repositor de mercadorias (2)
- Representante comercial autônomo (1)
- Serralheiro (1)
- Soldador (2)
- Supervisor de logística (1)
- Vendedor porta a porta (26)
- Vigilante com moto (12)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem ir até a agência, que fica no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, levando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.
- Vagas: 203
- Acabador de mármore e granito (1)
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (20)
- Alinhador de direção (1)
- Armador de ferros (2)
- Assistente administrativo (4)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de limpeza (5)
- Auxiliar de mecânico (2)
- Auxiliar de mecânico diesel (3
- Auxiliar de topógrafo i (1)
- Auxiliar técnico de mecânica (1)
- Borracheiro (3)
- Carpinteiro (1)
- Chefe de cozinha (1)
- Consultor de vendas (1)
- Copeiro (6)
- Costureiro (4)
- Cozinheiro (1)
- Eletricista de instalações de veículos (1)
- Eletrotécnico (1)
- Encanador industrial (2)
- Encarregado de montagem de tubos (1)
- Farmacêutico (1)
- Forrador de sofá (2)
- Inspetor de soldagem (1)
- Laboratorista de concreto (1)
- Lavador de veículos (1)
- Marceneiro de móveis (3)
- Marteleteiro (2)
- Mecânico de manutenção de caminhão (2)
- Mecânico de manutenção de motores a diesel (3)
- Mecânico de suspensão (2)
- Mecânico de suspensão (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico eletricista de diesel (2)
- Montador de andaimes (3)
- Montador de móveis (1)
- Motorista carreteiro (3)
- Motorista de caminhão- operador de munck (5)
- Nutricionista (1)
- Oficial carpinteiro (1)
- Operador de escavadeira (21)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de guindaste móvel (20)
- Operador de ponte rolante (6)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Operador de rolo (1)
- Operador de serra circular (1)
- Pedreiro (1)
- Pintor de veículos (1)
- Prensista (1)
- Representante comercial (1)
- Serralheiro (2)
- Sinaleiro (1)
- Soldador (2)
- Supervisor comercial (4)
- Supervisor de obras (1)
- Supervisor de vendas (4)
- Técnico de controle de qualidade (1)
- Técnico de edificações (2)
- Técnico de planejamento (1)
- Técnico em nutrição (7)
- Torneiro mecânico (2)
- Vendedor de consórcio (10)
- Vendedor no comércio de mercadorias (2)
- Vagas para PCD:
- Auxiliar de limpeza (4)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 222
- Açougueiro (1)
- Ajudante de entrega (10)
- Ajudante mecânico (1)
- Arrematadeira (2)
- Assistente de logística (1)
- Assistente fiscal (1)
- Auxiliar administrativo em vendas (1)
- Auxiliar de corte (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de escritório temporário (1)
- Auxiliar de estamparia (3)
- Auxiliar de estoque / compras (1)
- Auxiliar de expedição (4)
- Auxiliar de expedição (5)
- Auxiliar de logística (3)
- Auxiliar de motorista (5)
- Auxiliar de obra (5)
- Babá (2)
- Balconista de açougue (4)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Borracheiro (1)
- Casal para trabalhar como caseiro (2)
- Conferente (2)
- Consultor técnico (1)
- Coordenador de equipe (1)
- Coordenador de merchandising (1)
- Cortador de tecidos (2)
- Costureira (3)
- Cumim auxiliar de garçom (6)
- Empacotador (4)
- Encarregado de mercearia ou hortifruti (1)
- Encarregado de segurança (1)
- Entregador de veículos (1)
- Estagiária - área financeira (1)
- Estágio administração (2)
- Estágio superior (2)
- Estágio técnico em segurança do trabalho (2)
- Estampador de tecidos (2)
- Estoquista (2)
- Farmacêutico (1)
- Fiscal de segurança patrimonial (1)
- Gestor ou analista de importação e exportação (1)
- Jardineiro (2)
- Lavador de veículo (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico de carreta (1)
- Mecânico de empilhadeira (1)
- Mecânico de suspensão (1)
- Mosqueadeira (2)
- Motorista bitrem (5)
- Motorista carreteiro (30)
- Motorista cnh d (1)
- Motorista de caminhão truck (5)
- Motorista de distribuição (2)
- Motorista de munk (1)
- Motorista entregador (1)
- Motorista operador (1)
- Motorista operador de máquinas pesadas (1)
- Operador de moto niveladora (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Orientador comercial (1)
- Pedreiro (7)
- Pintor veicular (1)
- Polidor automotivo (3)
- Promotor de vendas externo (5)
- Repositor de frios (2)
- Repositor de hortifruti (1)
- Representante comercial (1)
- Serralheiro (3)
- Soldador mig (1)
- Técnico eletrotécnica ou automação industrial (1)
- Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor de consórcio (3)
- Vendedor de consórcio externo (10)
- Vagas para PCD:
- Auxiliar de produção (2)
- Embalador (2)
- Maqueiro (2)
- Operador de produção (1)
- Recepcionista/ administrativo (2)
- Técnico de enfermagem (10)
- Técnico de enfermagem oncologia (2)
- Técnico de enfermagem utin (2)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], colocando o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: 11
- Almoxarife (1)
- Borracheiro (3)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico de suspensão (3)
- Motorista de material de construção (1)
- Operador de instalação de ar condicionado (1)
- Pizzaiolo (1)
SINE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo por e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: 118
- Auxiliar de corte ensino fundamental completo (1)
- Auxiliar de costura (1)
- Acabador de mármore e granito (2)
- Ajudante de caminhão (3)
- Ajudante de produção (6)
- Analista contábil (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de confeitaria (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de soldador (2)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar limpeza (2)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de recursos humanos (1)
- Auxiliar logistica (2)
- Atendente/balconista para padaria (2)
- Atendente para restaurante (1)
- Carimbador (1)
- Chapeiro de hamburgueria (1)
- confeiteiro (1)
- Conferente de carga (5)
- Conferente (1)
- Consultor comercial junior (1)
- Cortador de mármore e granito (1)
- Cortador de roupas (1)
- Cozinheira (4)
- Eletricista (2)
- Eletricista industrial (1)
- Eletricista manutenção industrial (1)
- Eletricista para veículos (1)
- Encarregado de logística (1)
- Encarregado de produção (1)
- Engenheira (1)
- Estoquista (3)
- Gerente de qualidade (1)
- Gerente de vendas (1)
- Lavador de carros (1)
- Marceneiro (3)
- Mecânico de máquinas industriais (3)
- Mecânico de manutenção (1)
- Motoboy (1)
- Motorista de táxi (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista carreteiro (2)
- Movimentador de mercadoria (5)
- Oficial de manutenção (2)
- Operador de caixa (1)
- Piscineiro (1)
- Salgadeira (1)
- Soldador (3)
- Supervisor de vendas (3)
- Técnico agrícola/ agropecuário (4)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico em telecomunicações (1)
- Telemarketing ativo (1)
- Telemarketing receptivo (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor externo (11)
- Vendedor interno (2)
- Zelador (1)