De cozinheiro a zelador: semana começa com 832 vagas de emprego no ES

Vagas de trabalho para cozinheiro Crédito: Pixabay

A semana começa com 832 vagas de emprego abertas nas agências do Sine do Espírito Santo . As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem ficar atentos a forma de atendimento de cada unidades.

As chances são para auxiliar de serviços gerais, zelador, salgadeira, balconista, serralheiro, eletricista, mecânico, motorista, estoquista, eletricista, farmacêutico, carpinteiro, entre outras. É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio, conforme forem preenchidas.

No Sine de Vila Velha, são 183 vagas de 42 profissões diferentes. O destaque fica para motorista carreteiro, com 35 postos.

Já no Sine de Anchieta, a oferta é de 95 vagas, sendo a maioria delas para trabalhar na área da Samarco . Dentre as vagas está a de auxiliar de limpeza industrial, com 55 chances. Os interessados precisam ter ensino fundamental completo, gênero masculino, desejável experiência, vaga exclusiva para moradores de Anchieta e Piúma. Essas oportunidades são para atuar de 10 a 15 dias.

Há ainda chances na Agência do Trabalhador de Cariacica (222), Aracruz (11) e Colatina (118).

CONFIRA OS CARGOS

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: Os interessados em uma das oportunidades deve procurar a agência, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro.

Vagas: 95

Administrador de compras (1)

Almoxarife operador (1)

Auxiliar de laboratorista de solo (1)

Auxiliar de limpeza industrial (55)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de rastreamento (1)

Balconista (1)

Balconista de farmácia (1)

Barbeiro (1)

Caldeireiro (1)

Consultor de vendas (2)

Desenhista projetista mecânico (1)

Eletricista (5)

Eletrotécnico (5)

Marceneiro (2)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de manutenção de motocicletas (1)

Motorista entregador (1)

Operador de rolo compactor (2)

Recepcionista de hotel (1)

Serralheiro (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Soldador tig (1)

Supervisor de área de operação elétrica (1)

Supervisor de logística (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Vendedor de comércio varejista (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904.

Vagas: 183

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de obras (3)

Armador de ferragens na construção civil (9)

Atendente balconista (2)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (3)

Bombeiro hidráulico (2)

Carpinteiro (10)

Chefe de cozinha (1)

Consultor de vendas (1)

Coordenador administrativo (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encanador (1)

Estoquista PCD (1)

Estoquista (10)

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (1)

Instalador de tubulações (1)

Lanterneiro de automóveis  reparação (1)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista carreteiro (35)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de rolo compactador (2)

Pedreiro (16)

Pintor de alvenaria (5)

Pintor de automóveis (2)

Porteiro  com moto (12)

Recepcionista secretária (1)

Repositor de mercadorias (2)

Representante comercial autônomo (1)

Serralheiro (1)

Soldador (2)

Supervisor de logística (1)

Vendedor porta a porta (26)

Vigilante  com moto (12)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem ir até a agência, que fica no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, levando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.

Vagas: 203

Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (20)

Alinhador de direção (1)

Armador de ferros (2)

Assistente administrativo (4)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de mecânico diesel (3

Auxiliar de topógrafo i (1)

Auxiliar técnico de mecânica (1)

Borracheiro (3)

Carpinteiro (1)

Chefe de cozinha (1)

Consultor de vendas (1)

Copeiro (6)

Costureiro (4)

Cozinheiro (1)

Eletricista de instalações de veículos (1)

Eletrotécnico (1)

Encanador industrial (2)

Encarregado de montagem de tubos (1)

Farmacêutico (1)

Forrador de sofá (2)

Inspetor de soldagem (1)

Laboratorista de concreto (1)

Lavador de veículos (1)

Marceneiro de móveis (3)

Marteleteiro (2)

Mecânico de manutenção de caminhão (2)

Mecânico de manutenção de motores a diesel (3)

Mecânico de suspensão (2)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico eletricista de diesel (2)

Montador de andaimes (3)

Montador de móveis (1)

Motorista carreteiro (3)

Motorista de caminhão- operador de munck (5)

Nutricionista (1)

Oficial carpinteiro (1)

Operador de escavadeira (21)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de guindaste móvel (20)

Operador de ponte rolante (6)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de rolo (1)

Operador de serra circular (1)

Pedreiro (1)

Pintor de veículos (1)

Prensista (1)

Representante comercial (1)

Serralheiro (2)

Sinaleiro (1)

Soldador (2)

Supervisor comercial (4)

Supervisor de obras (1)

Supervisor de vendas (4)

Técnico de controle de qualidade (1)

Técnico de edificações (2)

Técnico de planejamento (1)

Técnico em nutrição (7)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor de consórcio (10)

Vendedor no comércio de mercadorias (2)

Vagas para PCD:

Auxiliar de limpeza (4)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 222

Açougueiro (1)

Ajudante de entrega (10)

Ajudante mecânico (1)

Arrematadeira (2)

Assistente de logística (1)

Assistente fiscal (1)

Auxiliar administrativo em vendas (1)

Auxiliar de corte (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de escritório  temporário (1)

Auxiliar de estamparia (3)

Auxiliar de estoque / compras (1)

Auxiliar de expedição (4)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar de motorista (5)

Auxiliar de obra (5)

Babá (2)

Balconista de açougue (4)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (1)

Casal para trabalhar como caseiro (2)

Conferente (2)

Consultor técnico (1)

Coordenador de equipe (1)

Coordenador de merchandising (1)

Cortador de tecidos (2)

Costureira (3)

Cumim  auxiliar de garçom (6)

Empacotador (4)

Encarregado de mercearia ou hortifruti (1)

Encarregado de segurança (1)

Entregador de veículos (1)

Estagiária - área financeira (1)

Estágio administração (2)

Estágio superior (2)

Estágio técnico em segurança do trabalho (2)

Estampador de tecidos (2)

Estoquista (2)

Farmacêutico (1)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Gestor ou analista de importação e exportação (1)

Jardineiro (2)

Lavador de veículo (1)

Mecânico (1)

Mecânico de carreta (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de suspensão (1)

Mosqueadeira (2)

Motorista bitrem (5)

Motorista carreteiro (30)

Motorista cnh d (1)

Motorista de caminhão truck (5)

Motorista de distribuição (2)

Motorista de munk (1)

Motorista entregador (1)

Motorista operador (1)

Motorista operador de máquinas pesadas (1)

Operador de moto niveladora (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Orientador comercial (1)

Pedreiro (7)

Pintor veicular (1)

Polidor automotivo (3)

Promotor de vendas externo (5)

Repositor de frios (2)

Repositor de hortifruti (1)

Representante comercial (1)

Serralheiro (3)

Soldador mig (1)

Técnico eletrotécnica ou automação industrial (1)

Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (1)

Vendedor de consórcio (3)

Vendedor de consórcio externo (10)

Vagas para PCD:

Auxiliar de produção (2)

Embalador (2)

Maqueiro (2)

Operador de produção (1)

Recepcionista/ administrativo (2)

Técnico de enfermagem (10)

Técnico de enfermagem oncologia (2)

Técnico de enfermagem utin (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] , colocando o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 11

Almoxarife (1)

Borracheiro (3)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de suspensão (3)

Motorista de material de construção (1)

Operador de instalação de ar condicionado (1)

Pizzaiolo (1)

SINE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo por e-mail: os interessados devem enviar o currículo por e-mail: [email protected] , informando o nome do cargo no campo do assunto.