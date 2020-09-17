Confira as vagas de emprego abertas no ES nesta quinta

A semana está quase no fim, mas ainda é tempo de conseguir um emprego no Espírito Santo. São mais de 150 chances em todo o Estado. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e estão disponíveis em restaurantes, lojas, indústria, hospitais e em agências de recrutamento.
Somente na Agência do Trabalho de Viana são 100 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. As oportunidades são para diversas áreas de atuação e os interessados devem encaminhar o currículo por e-mail. Após o cadastro, os candidatos serão chamados para atendimento presencial agendado pela equipe da agência. Os candidatos dentro do perfil exigido pelas empresas contratantes serão encaminhados para entrevista.
Já no Caranguejo do Assis estão abertas 30 oportunidades para os cargos de garçom, cumim, cozinheira, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, recreador, sushiman, caixa, recepcionista, auxiliar de almoxarife, entre outros.
No comércio, a Leroy Merlin está contratando coordenador comercial, operador de logística, operador de loja e técnico de manutenção.
A empresa de recrutamento e seleção Psicoespaço está com oportunidades em aberto para cargos de analista de melhoria contínua, coordenador de transportes, programador pleno e analista fiscal.
Quem quer trabalhar na área da Saúde pode se candidatar às vagas abertas na Rede Meridional e no Hospital Santa Rita. Há ainda chances de trabalho na Suzano para atuar em Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz.
CONFIRA AS VAGAS
CARANGUEJO DO ASSIS
Como se candidatar: Os interessados podem mandar currículo para: [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo.
- Vagas: 30
- Garçom
- Cumim
- Recreadora
- Auxiliar de serviços Gerais
- Cozinheira
- Auxiliar de cozinha
- Sushiman
- Caixa
- Rh de pessoas operacional
- Recepcionista
- Auxiliar de almoxarife
- Doceira
LEROY MERLIN
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas:
- Coordenador comercial (nível superior)
- Operador de logística (nível médio)
- Operador de loja (nível médio)
- Técnico de manutenção (nível técnico em eletrotécnica, eletromecânica, elétrica e mecânica)
PSICOESPAÇO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.
- Vagas:
- Analista de melhoria contínua (nível superior em logística ou administração)
- Coordenador de transportes (nível superior em logística ou administração)
- Programador pleno (nível superior completo ou em curso de Sistemas de informação, ciência da computação e áreas afins)
- Analista fiscal (nível superior completo ou em curso em ciências contábeis)
REDE MERIDIONAL
Como se candidatar: Envie seu currículo para [email protected] e não esqueça de colocar o nome da vaga no assunto.
- Vagas:
- Maqueiro (Curso Técnico de Enfermagem)
- Técnico de Enfermagem UTIN
- Técnico de Enfermagem
- Técnico de Enfermagem Oncologia
HOSPITAL SANTA RITA
Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no site www.santarita.org.br. Basta clicar no link "Trabalhe Conosco" e incluir o cargo desejado na área de interesse.
- Vagas:
- Técnico de refrigeração
- Analista de recrutamento e seleção
- Técnico de enfermagem - NCIH.
SUZANO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vagas:
- Florestal
- Mecânico (Aracruz)
- Motorista comboista (Aracruz)
- Operador máquinas florestais (Aracruz)
- Industrial
- Analista químico (Aracruz)
- Consultor processos (Aracruz)
- Treinando/treinanda (Cachoeiro de Itapemirim)
AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA
Como se candidatar: Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail: [email protected] com a função pretendida no campo do assunto.
- Vagas: 100
- Impressor Digital
- Designer
- Vendedor
- Motorista Bitrem
- Motorista Carreteiro
- Motorista Munck
- Ajudante de Manutenção Veicular
- Pintor Veicular
- Mecânico de Empilhadeira
- Mecânico de Suspensão
- Auxiliares de Serviços Gerais/Obra/Auxiliar Rural
- Encarregado de Serviços
- Pedreiro
- Operador de Retroescavadeira
- Operador de Escavadeira
- Eletricista:
- Conferente
- Auxiliar de Topografia
- Técnico em Edificações
- Moleiro