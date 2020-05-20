Confira as vagas de emprego disponíveis no Espírito Santo

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Lojas, hospitais e empresas de recrutamento e seleção estão com oportunidades abertas para quem quer trabalhar com carteira assinada.
No comércio, a maior parte das vagas são destinadas a quem tem o nível médio. Só para se ter uma ideia, a Riachuelo está com 175 chances abertas em todo o país, inclusive no Espírito Santo. Ainda no comércio, a Leroy Merlin, que tem loja em Vitória, anunciou novas vagas e diversos setores. A maior oferta é para cargos de nível médio.
A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para diversos cargos. Serão contratados 80 profissionais para atuar na área da Saúde. A maior oferta é para o cargo de técnico de enfermagem, com 50 vagas, seguida para o de enfermeiro, com 20.
Ainda na área da Saúde, uma casa de repouso para idosos, que funciona em Vitória, está com duas vagas para profissional de Enfermagem. Para se candidatar, é preciso ter registro ativo no Conselho Regional da área (Coren) e experiência profissional comprovada de no mínimo um ano, preferencialmente de trabalho em geriatria. O salário mensal é de R$ 2.800, sendo o regime de trabalho celetista (CLT) e a carga horária de 12 por 36 horas.
Já a Psicoespaço, a Center RH e a Selecta, empresas de recrutamento e seleção, estão com vagas abertas para a Grande Vitória, interior do ES e Minas Gerais.
CONFIRA AS VAGAS
RIACHUELO
Currículo: Os interessados em participar devem acessar o site www.infojobs.com.br e cadastrar o currículo.
Vagas no ES:
- Assistente de estoque - Vila Velha
- Operador de caixa - Vila Velha
- Assistente de atendimento - Praia da Costa
- Assistente de vendas telefonia - Serra
- Líder de atendimento - Vitória, Vila Velha e Serra
LEROY MERLIN
Currículo: Os interessados podem cadastrar o currículo no site: jobs.kenoby.com/leroymerlin
Vagas:
- Fiscal de caixa
- Gerente comercial
- Gerente de gestão loja
- Operador(a) de logística | full time
- Profissionais com deficiência | pcd
- Supervisor(a) de logística loja
REDE MERIDIONAL
Currículo: Os interessados podem enviar o currículo para [email protected], sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto.
Vagas:
- Técnico em enfermagem (50)
- Enfermeiro (20)
- Auxiliar farmácia (4)
- Farmacêutico: (1)
- Auxiliar de serviços gerais (5)
CASA DE REPOUSO
Uma casa de repouso para idosos de Vitória (ES) está com duas vagas para profissional graduado em Enfermagem. É exigido registro ativo no Conselho Regional da área (Coren) e experiência profissional comprovada de no mínimo um ano, preferencialmente de trabalho em geriatria. O salário mensal é de R$ 2.800,00, sendo o regime de trabalho celetista (CLT) e a carga horária de 12 por 36 horas. Interessados podem enviar currículo para [email protected] até o dia 26 de maio.
SELECTA
Currículo: o currículo deve ser enviado para [email protected]
Vagas:
- Assistente de mídia e perfomance
- Designer
- Redator publicitário
CENTER RH
Currículo: deve ser feito no site www.centerrh.com.br
Vagas:
- Atendente de farmácia
- Auxiliar de cobrança
- Auxiliar de farmácia
PSICOESPAÇO
Currículo: Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.
Vagas:
- Analista de Controladoria Jr
- Analista de Back Office
- Analista de Custos - Linhares
- Analista de Depto Fiscal
- Analista de DP
- Assistente Administrativo Atendimento - (Área Hospitalar)
- Assistente de Atendimento (home office)
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar Administrativo de Cobrança
- Auxiliar de Estoque
- Auxiliar de Estoque e Expedição (Cachoeiro de Itapemirim)
- Auxiliar de Expedição
- Auxiliar de Produção - embalagem
- Auxiliar de Produção - tecelagem
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Auxiliar de Vendas
- Auxiliar Técnico (Eletrotécnica)
- Eletrotécnico/Eletromecânico
- Enfermeiro e técnico de enfermagem
- Estagiário de Design Gráfico
- Gerente de Fazenda (Pirapora-MG)
- Gerente de TI
- Impressor Flexográfico (Indústria de Etiquetas) - (Linhares)
- Instalador Júnior
- Pessoas com Deficiência (PCD)
- Programador Pleno
- Supervisor de Manutenção e Obras
- Supervisor de TI
- Supervisora Operacional
- Suporte de TI
- Técnico de Instalações
- Técnico de Manutenção
- Técnico de Panificação
- Técnico de Segurança do Trabalho
- Técnico em Atendimento/Vendas
- Técnico em Edificações
- Vendedor Externo (Linhares)
- Técnico Administrativo (RH) - Temporária - (Sul do ES)