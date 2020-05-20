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Confira as vagas de emprego disponíveis no Espírito Santo

Vagas são para cargos de níveis médio e superior; chances estão em lojas, hospitais e em empresas de recrutamento e seleção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 15:07

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 15:07

Carteira de trabalho
Vagas para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: GABRIEL JABUR/Ministério do Trabalho
Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Lojas, hospitais e empresas de recrutamento e seleção estão com oportunidades abertas para quem quer trabalhar com carteira assinada. 
No comércio, a maior parte das vagas são destinadas a quem tem o nível médio. Só para se ter uma ideia, a Riachuelo está com 175 chances abertas em todo o país, inclusive no Espírito Santo. Ainda no comércio, a Leroy Merlin, que tem loja em Vitória, anunciou novas vagas e diversos setores. A maior oferta é para cargos de nível médio.
A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para diversos cargos. Serão contratados 80 profissionais para atuar na área da Saúde. A maior oferta é para o cargo de técnico de enfermagem, com 50 vagas, seguida para o de enfermeiro, com 20.

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Ainda na área da Saúde, uma casa de repouso para idosos, que funciona em Vitória, está com duas vagas para profissional de Enfermagem. Para se candidatar, é preciso ter registro ativo no Conselho Regional da área (Coren) e experiência profissional comprovada de no mínimo um ano, preferencialmente de trabalho em geriatria. O salário mensal é de R$ 2.800, sendo o regime de trabalho celetista (CLT) e a carga horária de 12 por 36 horas.
Já a Psicoespaço, a Center RH e a Selecta, empresas de recrutamento e seleção, estão com vagas abertas para a Grande Vitória, interior do ES e Minas Gerais.

CONFIRA AS VAGAS

RIACHUELO

Currículo: Os interessados em participar devem acessar o site www.infojobs.com.br e cadastrar o currículo.
Vagas no ES:
  • Assistente de estoque - Vila Velha
  • Operador de caixa - Vila Velha
  • Assistente de atendimento - Praia da Costa
  • Assistente de vendas telefonia - Serra
  • Líder de atendimento - Vitória, Vila Velha e Serra

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LEROY MERLIN

Currículo: Os interessados podem cadastrar o currículo no site: jobs.kenoby.com/leroymerlin
Vagas:
  • Fiscal de caixa
  • Gerente comercial
  • Gerente de gestão loja
  • Operador(a) de logística | full time
  • Profissionais com deficiência | pcd
  • Supervisor(a) de logística loja

REDE MERIDIONAL

Currículo: Os interessados podem enviar o currículo para [email protected], sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto.

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Vagas: 
  • Técnico em enfermagem (50) 
  • Enfermeiro (20)
  • Auxiliar farmácia (4)
  • Farmacêutico: (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (5)

CASA DE REPOUSO

Uma casa de repouso  para idosos de Vitória (ES) está com duas vagas para profissional graduado em Enfermagem. É exigido registro ativo no Conselho Regional da área (Coren) e experiência profissional comprovada de no mínimo um ano, preferencialmente de trabalho em geriatria. O salário mensal é de R$ 2.800,00, sendo o regime de trabalho celetista (CLT) e a carga horária de 12 por 36 horas. Interessados podem enviar currículo para [email protected] até o dia 26 de maio.

SELECTA

Currículo: o currículo deve ser enviado para [email protected]
Vagas: 
  • Assistente de mídia e perfomance
  • Designer
  • Redator publicitário

CENTER RH

Currículo: deve ser feito no site www.centerrh.com.br
Vagas: 
  • Atendente de farmácia
  • Auxiliar de cobrança
  • Auxiliar de farmácia

PSICOESPAÇO

Currículo: Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.
Vagas: 
  • Analista de Controladoria Jr 
  • Analista de Back Office 
  • Analista de Custos - Linhares
  • Analista de Depto Fiscal 
  • Analista de DP 
  • Assistente Administrativo Atendimento - (Área Hospitalar) 
  • Assistente de Atendimento (home office) 
  • Auxiliar Administrativo 
  • Auxiliar Administrativo de Cobrança 
  • Auxiliar de Estoque 
  • Auxiliar de Estoque e Expedição (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Auxiliar de Expedição 
  • Auxiliar de Produção - embalagem
  • Auxiliar de Produção - tecelagem
  • Auxiliar de Serviços Gerais 
  • Auxiliar de Vendas 
  • Auxiliar Técnico (Eletrotécnica) 
  • Eletrotécnico/Eletromecânico 
  • Enfermeiro e técnico de enfermagem
  • Estagiário de Design Gráfico
  • Gerente de Fazenda (Pirapora-MG) 
  • Gerente de TI 
  • Impressor Flexográfico (Indústria de Etiquetas) - (Linhares) 
  • Instalador Júnior 
  • Pessoas com Deficiência (PCD) 
  • Programador Pleno 
  • Supervisor de Manutenção e Obras
  • Supervisor de TI 
  • Supervisora Operacional 
  • Suporte de TI 
  • Técnico de Instalações
  • Técnico de Manutenção
  • Técnico de Panificação 
  • Técnico de Segurança do Trabalho 
  • Técnico em Atendimento/Vendas 
  • Técnico em Edificações 
  • Vendedor Externo (Linhares) 
  • Técnico Administrativo (RH) - Temporária - (Sul do ES)
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