Confira as vagas de emprego disponíveis no Espírito Santo

Vagas para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: GABRIEL JABUR/Ministério do Trabalho

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Lojas, hospitais e empresas de recrutamento e seleção estão com oportunidades abertas para quem quer trabalhar com carteira assinada.

No comércio, a maior parte das vagas são destinadas a quem tem o nível médio. Só para se ter uma ideia, a Riachuelo está com 175 chances abertas em todo o país, inclusive no Espírito Santo. Ainda no comércio, a Leroy Merlin, que tem loja em Vitória, anunciou novas vagas e diversos setores. A maior oferta é para cargos de nível médio.

A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para diversos cargos. Serão contratados 80 profissionais para atuar na área da Saúde. A maior oferta é para o cargo de técnico de enfermagem, com 50 vagas, seguida para o de enfermeiro, com 20.

Ainda na área da Saúde, uma casa de repouso para idosos, que funciona em Vitória, está com duas vagas para profissional de Enfermagem. Para se candidatar, é preciso ter registro ativo no Conselho Regional da área (Coren) e experiência profissional comprovada de no mínimo um ano, preferencialmente de trabalho em geriatria. O salário mensal é de R$ 2.800, sendo o regime de trabalho celetista (CLT) e a carga horária de 12 por 36 horas.

Já a Psicoespaço, a Center RH e a Selecta, empresas de recrutamento e seleção, estão com vagas abertas para a Grande Vitória, interior do ES e Minas Gerais.

CONFIRA AS VAGAS

RIACHUELO

Currículo: Os interessados em participar devem acessar o site Os interessados em participar devem acessar o site www.infojobs.com.br e cadastrar o currículo.

Vagas no ES:

Assistente de estoque - Vila Velha

Operador de caixa - Vila Velha

Assistente de atendimento - Praia da Costa

Assistente de vendas telefonia - Serra

Líder de atendimento - Vitória, Vila Velha e Serra

LEROY MERLIN

Currículo: Os interessados podem cadastrar o currículo no site: Os interessados podem cadastrar o currículo no site: jobs.kenoby.com/leroymerlin

Vagas:

Fiscal de caixa

Gerente comercial

Gerente de gestão loja

Operador(a) de logística | full time

Profissionais com deficiência | pcd

Supervisor(a) de logística loja

REDE MERIDIONAL

Currículo: Os interessados podem enviar o currículo para [email protected], sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto. Os interessados podem enviar o currículo para, sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto.

Vagas:

Técnico em enfermagem (50)

Enfermeiro (20)

Auxiliar farmácia (4)

Farmacêutico: (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

CASA DE REPOUSO

[email protected] até o dia 26 de maio. Uma casa de repouso para idosos de Vitória (ES) está com duas vagas para profissional graduado em Enfermagem. É exigido registro ativo no Conselho Regional da área (Coren) e experiência profissional comprovada de no mínimo um ano, preferencialmente de trabalho em geriatria. O salário mensal é de R$ 2.800,00, sendo o regime de trabalho celetista (CLT) e a carga horária de 12 por 36 horas. Interessados podem enviar currículo paraaté o dia 26 de maio.

SELECTA

Currículo: o currículo deve ser enviado para [email protected] o currículo deve ser enviado para

Vagas:

Assistente de mídia e perfomance

Designer

Redator publicitário

CENTER RH

Currículo: deve ser feito no site deve ser feito no site www.centerrh.com.br

Vagas:

Atendente de farmácia

Auxiliar de cobrança

Auxiliar de farmácia

PSICOESPAÇO

Currículo: Interessados devem realizar o cadastro no site Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br