Cariacica tem 40 vagas em cursos de graça para trabalhar em obras

A Prefeitura de Cariacica está com 40 vagas abertas em cursos profissionalizantes gratuitos para quem quer aprender uma profissão e trabalhar na área da construção civil. São 20 oportunidades para a qualificação de pintor de obras e 20 para o curso de carpinteiro de obras. Os treinamentos são exclusivos para os moradores do município e têm carga horária de 120 horas cada.
Os interessados podem se inscrever até esta quinta-feira (24) diretamente pelos telefones: 3399-5836, 3399-5837 e 3399-5812.
Além de ser morador do município, o candidato precisa ter o ensino médio completo. As aulas serão pela manhã e estão previstas para começar no dia 28 de junho. Elas serão ministradas no Senai de Araçás, em Vila Velha. Para fazer a matrícula, será necessário apresentar o documento de identidade e o CPF.
A iniciativa dos cursos é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Semdecit), em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).