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Caixa abre processo seletivo para estagiários com vagas no ES

Bolsas variam de r$ 800 a R$ 1,1 mil, de acordo com a carga horária e a escolaridade; interessados no processo seletivo podem se inscrever até 29 de fevereiro

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 13:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 fev 2024 às 13:53
Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica em Jucutuquara para retirada do benefício do Governo Federal.
Oportunidades de estágio na institução Crédito: Vitor Jubini
Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o programa de estágio com oportunidades para todo o Brasil. Os interessados podem se inscrever até 29 de fevereiro, no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)
Conforme a instituição, as chances são para várias regiões do país, inclusive para o Espírito Santo.  Os estagiários de ensino médio e técnico receberão uma bolsa-auxílio de R$ 500 para uma carga horária de 20 horas semanais e os de ensino superior receberão entre R$ 880 e R$ 1,1 mil, dependendo da carga horária, além do auxílio-transporte de R$ 130 por mês.
Para participar, é necessário ser estudante regularmente matriculado em uma instituição de ensino, seja pública ou privada, com frequência ativa nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, técnico ou superior; não ter sido desligado do serviço público; estar em dia com as obrigações eleitorais, se maior de 18 anos, e, para homens, estar em dia com as obrigações militares.
Os estudantes de ensino superior devem estar a partir do 3º semestre, enquanto que os demais podem se candidatar a partir do 1º ano do ensino médio ou de cursos técnicos de nível médio.
Para os alunos de graduação, as chances são para os seguintes cursos: Ciência da Computação, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia de Telecomunicações, Ciências Políticas, Sistemas de Internet, Análise de Sistemas, Ciências Sociais, Sistemas de Informação, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia da Informação, Serviço Social, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes de Computadores, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Análise de Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia Agronomia/agrícola.
Há ainda oportunidades para estudantes de ensino técnico nos seguintes cursos: Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Serviços Públicos, Técnico em Finanças, Técnico em Secretariado, Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Comércio, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Marketing, Técnico em Logística, Técnico em Seguros e Técnico em Vendas.

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