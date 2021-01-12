Brinox, Suzano, PicPay e mais 9 empresas no ES abrem vagas de emprego

Unidade da Suzano em Aracruz Crédito: Suzano/Divulgação

O ano começa com boas oportunidades para quem quer conseguir um emprego com carteira assinada. Doze empresas no Espírito Santo anunciaram a abertura de postos de trabalho para profissionais de vários níveis de escolaridade.

A maior oferta está disponível na Brinox, empresa recém-instalada no polo moveleiro de Linhares. São mais de 30 vagas de emprego para cargos como abastecedor de produção, analista de controladoria, assistente de suprimentos, auxiliar de logística, operador de máquinas e auxiliar de produção.

Já a Suzano (antiga Fibria) tem cargos abertos em São Mateus, Aracruz, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Pedro Canário, nas áreas industrial, florestal e de suprimentos.

A Aegea, empresa de saneamento que atua em parceria público-privada com a Cesan em Cariacica, Serra e Vila Velha, tem vagas para áreas administrativa, operações e suprimentos. Todas são para trabalhadores com nível superior.

A Moto Vena vai contratar 10 vendedores para as lojas da Av. Carlos Lindemberg e da Barra do Jucu, ambas em Vila Velha. A Casa do Adubo anunciou a contratação de auxiliar de e-commerce, analista de implantação, analista de processos e analista de RH. Já a Moldura Minuto busca dois consultores de vendas e decoração com quadros.

Na Marilac Desenvolvimento Organizacional, a vaga é para analista administrativo, com atuação na Grande Vitória. O profissional precisa ter ensino superior completo e experiência na função. Há ainda chances para ensacador, auxiliar de controle de qualidade e auxiliar de serviços gerais, todas para Cachoeiro de Itapemirim.

CONFIRA AS VAGAS

Brinox

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Vagas:

Abastecedor de produção

Analista de controladoria

Aprendiz

Assistente de suprimentos

Auxiliar de logística

Auxiliar de produção

Expedidor

Gestão logística

Líder de logística

Líder de produção

Matrizeiro

Operador de empilhadeira

Operador de máquinas

Marilac Desenvolvimento Organizacional

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Vaga:

Analista administrativo - Grande Vitória

Ensacador (Cachoeiro de Itapemirim)

Auxiliar de controle de qualidade (Cachoeiro de Itapemirim)

Auxiliar de serviços gerais (Cachoeiro de Itapemirim)

Moto Vena

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Vaga

Vendedor (10)

Aegea

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Vagas:

Área administrativa

Analista administrativo (Serra)

Área de operações

Analista de CCO (Serra)

Área de suprimentos

Analista administrativo júnior (Serra)

Comprador júnior (Vila Velha)

Casa do Adubo

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Vagas:

Auxiliar de e-commerce

Analista de implantação

Analista de processos

Analista de RH

Moldura Minuto

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Vaga:

Consultor de vendas e decoração com quadros

Leroy Merlin

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Vagas:

Coordenador comercial pintura

Operador de logística

Vendedor de projetos

Suzano

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Vagas:

Área Florestal

Mecânico (São Mateus e Pedro Canário)

Motorista Pipa (São Mateus)

Área Industrial

Consultor de processos (Aracruz)

Área de Suprimentos

Almoxarife (Cachoeiro de Itapemirim)

Wine

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Vagas:

Agente de relacionamento

Assistente fiscal

Desenvolvedor App

Desenvolvedor Backend

Estagiário de design

Estágio E-commerce / Marketing Digital

Estágio em Marketing

QA Tester (Quality Assurance)

PicPay

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Vagas:

Pessoa Desenvolvedora Android - Pleno | Crédito e Cartão

Pessoa Desenvolvedora Front End Pleno | Growth

ISH Tecnologia

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Vagas:

Consultor de TI Júnior (Cibersegurança)

Consultor de TI Pleno (Cibersegurança)

Cyber Defense Infrastructure Support Specialist (Compliance)

Cyber Defense Infrastructure Support Specialist Pleno (Dev + Compliance)

Cyber Exploitation Analyst Júnior

Estagiário de projetos

Eco101

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