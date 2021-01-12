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Emprego

Brinox, Suzano, PicPay e mais 9 empresas no ES abrem vagas de emprego

Há ainda oportunidades disponíveis para vários níveis de escolaridade em companhias como Leroy Merlin, Aegea, Wine e Eco101 em diversas cidades capixabas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jan 2021 às 12:13

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 12:13

Projeto da Suzano vai injetar R$ 380 milhões na ampliação de sua base florestal no Estado
Unidade da Suzano em Aracruz Crédito: Suzano/Divulgação
O ano começa com boas oportunidades para quem quer conseguir um emprego com carteira assinada. Doze empresas no Espírito Santo anunciaram a abertura de postos de trabalho para profissionais de vários níveis de escolaridade.
Há chances  para trabalhar na Grande VitóriaLinharesAracruzAnchieta,  LinharesCachoeiro de ItapemirimSão Mateus e Pedro Canário. Os interessados devem ficar atentos à forma de atendimento de cada organização, que pode ser por e-mail ou por cadastro nos sites.
A maior oferta está disponível na Brinox, empresa recém-instalada no polo moveleiro de Linhares. São mais de 30 vagas de emprego para cargos como abastecedor de produção, analista de controladoria, assistente de suprimentos, auxiliar de logística, operador de máquinas e auxiliar de produção.
Já a Suzano (antiga Fibria) tem cargos abertos em São Mateus, Aracruz, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Pedro Canário, nas áreas industrial, florestal e de suprimentos. 
A Aegea, empresa de saneamento que atua em parceria público-privada com a Cesan em Cariacica, Serra e Vila Velha, tem vagas para áreas administrativa, operações e suprimentos. Todas são para trabalhadores com nível superior.

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A Moto Vena vai contratar 10 vendedores para as lojas da Av. Carlos Lindemberg e da Barra do Jucu, ambas em Vila Velha. A Casa do Adubo anunciou a contratação de auxiliar de e-commerce, analista de implantação, analista de processos e analista de RH. Já a Moldura Minuto busca dois consultores de vendas e decoração com quadros.
Na Marilac Desenvolvimento Organizacional, a vaga é para analista administrativo, com atuação na Grande Vitória. O profissional precisa ter ensino superior completo e experiência na função. Há ainda chances para ensacador, auxiliar de controle de qualidade e auxiliar de serviços gerais, todas para  Cachoeiro de Itapemirim.
Oportunidades de trabalho ainda na Leroy Merlin, Wine, PicPay, ISH Tecnologia e Eco 101.

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CONFIRA AS VAGAS

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 
  • Abastecedor de produção 
  • Analista de controladoria
  • Aprendiz 
  • Assistente de suprimentos 
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de produção
  • Expedidor
  • Gestão logística
  • Líder de logística 
  • Líder de produção 
  • Matrizeiro 
  • Operador de empilhadeira 
  • Operador de máquinas 

Veja Também

834 vagas abertas para mandar currículo e conseguir um emprego no ES

Marilac Desenvolvimento Organizacional

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga:
  • Analista administrativo - Grande Vitória
  • Ensacador (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Auxiliar de controle de qualidade (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Auxiliar de serviços gerais  (Cachoeiro de Itapemirim)

Moto Vena

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga
  • Vendedor (10)

Aegea

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 
  • Área administrativa
  • Analista administrativo (Serra)
  • Área de operações
  • Analista de CCO (Serra)
  • Área de suprimentos
  • Analista administrativo júnior (Serra)
  • Comprador júnior (Vila Velha)

Casa do Adubo

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas:
  • Auxiliar de e-commerce
  • Analista de implantação
  • Analista de processos
  • Analista de RH

Veja Também

6 indústrias do ES abrem vagas de emprego: veja onde mandar currículo

Moldura Minuto

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga:
  • Consultor de vendas e decoração com quadros

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Coordenador comercial pintura
  • Operador de logística
  • Vendedor de projetos

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Área Florestal
  • Mecânico (São Mateus e Pedro Canário)
  • Motorista Pipa (São Mateus)
  • Área Industrial
  • Consultor de processos (Aracruz)
  • Área de Suprimentos
  • Almoxarife (Cachoeiro de Itapemirim)

Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Agente de relacionamento
  • Assistente fiscal
  • Desenvolvedor App
  • Desenvolvedor Backend
  • Estagiário de design
  • Estágio E-commerce / Marketing Digital
  • Estágio em Marketing
  • QA Tester (Quality Assurance)

PicPay

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Pessoa Desenvolvedora Android - Pleno | Crédito e Cartão
  • Pessoa Desenvolvedora Front End Pleno | Growth

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Consultor de TI Júnior (Cibersegurança)
  • Consultor de TI Pleno (Cibersegurança)
  • Cyber Defense Infrastructure Support Specialist (Compliance)
  • Cyber Defense Infrastructure Support Specialist Pleno (Dev + Compliance)
  • Cyber Exploitation Analyst Júnior
  • Estagiário de projetos

Eco101

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 
  • Operador de tráfego (Anchieta)

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