Brinox, Suzano, PicPay e mais 9 empresas no ES abrem vagas de emprego

O ano começa com boas oportunidades para quem quer conseguir um emprego com carteira assinada. Doze empresas no Espírito Santo anunciaram a abertura de postos de trabalho para profissionais de vários níveis de escolaridade.
Há chances para trabalhar na Grande Vitória, Linhares, Aracruz, Anchieta, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Pedro Canário. Os interessados devem ficar atentos à forma de atendimento de cada organização, que pode ser por e-mail ou por cadastro nos sites.
A maior oferta está disponível na Brinox, empresa recém-instalada no polo moveleiro de Linhares. São mais de 30 vagas de emprego para cargos como abastecedor de produção, analista de controladoria, assistente de suprimentos, auxiliar de logística, operador de máquinas e auxiliar de produção.
Já a Suzano (antiga Fibria) tem cargos abertos em São Mateus, Aracruz, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Pedro Canário, nas áreas industrial, florestal e de suprimentos.
A Aegea, empresa de saneamento que atua em parceria público-privada com a Cesan em Cariacica, Serra e Vila Velha, tem vagas para áreas administrativa, operações e suprimentos. Todas são para trabalhadores com nível superior.
A Moto Vena vai contratar 10 vendedores para as lojas da Av. Carlos Lindemberg e da Barra do Jucu, ambas em Vila Velha. A Casa do Adubo anunciou a contratação de auxiliar de e-commerce, analista de implantação, analista de processos e analista de RH. Já a Moldura Minuto busca dois consultores de vendas e decoração com quadros.
Na Marilac Desenvolvimento Organizacional, a vaga é para analista administrativo, com atuação na Grande Vitória. O profissional precisa ter ensino superior completo e experiência na função. Há ainda chances para ensacador, auxiliar de controle de qualidade e auxiliar de serviços gerais, todas para Cachoeiro de Itapemirim.
Oportunidades de trabalho ainda na Leroy Merlin, Wine, PicPay, ISH Tecnologia e Eco 101.
CONFIRA AS VAGAS
Brinox
- Vagas:
- Abastecedor de produção
- Analista de controladoria
- Aprendiz
- Assistente de suprimentos
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Expedidor
- Gestão logística
- Líder de logística
- Líder de produção
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas
Marilac Desenvolvimento Organizacional
- Vaga:
- Analista administrativo - Grande Vitória
- Ensacador (Cachoeiro de Itapemirim)
- Auxiliar de controle de qualidade (Cachoeiro de Itapemirim)
- Auxiliar de serviços gerais (Cachoeiro de Itapemirim)
Moto Vena
- Vaga
- Vendedor (10)
Aegea
- Vagas:
- Área administrativa
- Analista administrativo (Serra)
- Área de operações
- Analista de CCO (Serra)
- Área de suprimentos
- Analista administrativo júnior (Serra)
- Comprador júnior (Vila Velha)
Casa do Adubo
- Vagas:
- Auxiliar de e-commerce
- Analista de implantação
- Analista de processos
- Analista de RH
Moldura Minuto
- Vaga:
- Consultor de vendas e decoração com quadros
Leroy Merlin
- Vagas:
- Coordenador comercial pintura
- Operador de logística
- Vendedor de projetos
Suzano
- Vagas:
- Área Florestal
- Mecânico (São Mateus e Pedro Canário)
- Motorista Pipa (São Mateus)
- Área Industrial
- Consultor de processos (Aracruz)
- Área de Suprimentos
- Almoxarife (Cachoeiro de Itapemirim)
Wine
- Vagas:
- Agente de relacionamento
- Assistente fiscal
- Desenvolvedor App
- Desenvolvedor Backend
- Estagiário de design
- Estágio E-commerce / Marketing Digital
- Estágio em Marketing
- QA Tester (Quality Assurance)
PicPay
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
- Vagas:
- Pessoa Desenvolvedora Android - Pleno | Crédito e Cartão
- Pessoa Desenvolvedora Front End Pleno | Growth
ISH Tecnologia
- Vagas:
- Consultor de TI Júnior (Cibersegurança)
- Consultor de TI Pleno (Cibersegurança)
- Cyber Defense Infrastructure Support Specialist (Compliance)
- Cyber Defense Infrastructure Support Specialist Pleno (Dev + Compliance)
- Cyber Exploitation Analyst Júnior
- Estagiário de projetos
Eco101
- Vaga:
- Operador de tráfego (Anchieta)