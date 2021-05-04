Boom do minério abre empregos no ES e 200 vagas só para mulheres no país

Pilhas de minério de ferro no Complexo de Tubarão, em Vitória Crédito: Agência Vale

Do total de funções disponíveis, 200 são destinadas apenas para mulheres no país. As oportunidades são destinadas a profissionais que têm nível técnico ou profissionalizante nas áreas de Mecânica, Elétrica, Solda, Eletroeletrônica, Mecatrônica, Automação, Instrumentação e Eletrotécnica.

A abertura do mercado de trabalho para elas no ramo faz parte do movimento Mulheres na Mineração (Women in Mining), que ocorre desde 2020 e tem como objetivo ampliar e fortalecer a participação feminina neste segmento. Ao todo, 20 empresas do setor fazem parte da iniciativa, com vagas no Espírito Santo, Minas Gerais e Pará. A Rhopen, empresa de recrutamento e seleção, é a responsável pela seleção de mão de obra.

Dados do Instituto Brasileiro de Mineração apontam que as mulheres representavam 14% dos trabalhadores no setor. A mão de obra feminina também é 44% da força de trabalho nacional, considerando todas as áreas da economia.

"Grandes empresas no mundo todo têm feito um esforço para aumentar a participação de mulheres em diversos níveis na força de trabalho. Esta não é uma iniciativa isolada da mineração. A presença da mulher representa um novo fôlego para mercados saturados. Em termos de gestão, já existem pesquisas que comprovam que o estilo de liderança feminina é mais humanizado, empático e gera melhores resultados", afirma a CEO da Rhopen, Cátia Horsts.

OUTRAS VAGAS

Além das 200 vagas abertas para mulheres, a consultoria tem outros 157 postos de trabalho abertos para quem tem níveis técnico e superior, com 50 chances para o Espírito Santo. Para concorrer a uma dessas chances, os interessados devem cadastrar o currículo no site

Vale também anunciou a abertura de novas oportunidades nesta semana. Podem se inscrever profissionais de níveis técnico e superior. Ao todo, são 10 vagas, sendo cinco para mulheres. Conforme o anúncio, as chances são para técnica eletroeletrônica, mecânica e soldadora.

CONFIRA AS VAGAS

Rhopen

Como se candidatar: os interessados precisam fazer o cadastro no os interessados precisam fazer o cadastro no site.

Vagas para mulheres: 200 para profissionais de nível técnico ou profissionalizante para funções nas áreas:

200 para profissionais de nível técnico ou profissionalizante para funções nas áreas: Mecânica

Elétrica

Solda

Eletroeletrônica

Mecatrônica

Automação

Instrumentação e Eletrotécnica

Vagas para ambos os sexos: 157 para níveis técnico e superior, das quais 50 para o Espírito Santo. As chances são para as seguintes áreas:

157 para níveis técnico e superior, das quais 50 para o Espírito Santo. As chances são para as seguintes áreas: Manutenção

Compras

Logística

Recursos Humanos

Desenvolvimento Organizacional

Administração

Importação/ Exportação

Segurança do Trabalho

Orçamento e Suprimento

Mineração (Diversas funções)

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.