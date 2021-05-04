Boom do minério abre empregos no ES e 200 vagas só para mulheres no país

O mercado de mineração está aquecido por conta da demanda de aço na China e nos Estados Unidos, provocando uma alta no preço do minério de ferro. A valorização da commodity favorece investidores e profissionais que estão em busca de uma oportunidade de emprego nas indústrias do setor. Com isso, há abertura de novos postos de trabalho em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo.
Do total de funções disponíveis, 200 são destinadas apenas para mulheres no país. As oportunidades são destinadas a profissionais que têm nível técnico ou profissionalizante nas áreas de Mecânica, Elétrica, Solda, Eletroeletrônica, Mecatrônica, Automação, Instrumentação e Eletrotécnica.
A abertura do mercado de trabalho para elas no ramo faz parte do movimento Mulheres na Mineração (Women in Mining), que ocorre desde 2020 e tem como objetivo ampliar e fortalecer a participação feminina neste segmento. Ao todo, 20 empresas do setor fazem parte da iniciativa, com vagas no Espírito Santo, Minas Gerais e Pará. A Rhopen, empresa de recrutamento e seleção, é a responsável pela seleção de mão de obra.
Dados do Instituto Brasileiro de Mineração apontam que as mulheres representavam 14% dos trabalhadores no setor. A mão de obra feminina também é 44% da força de trabalho nacional, considerando todas as áreas da economia.
"Grandes empresas no mundo todo têm feito um esforço para aumentar a participação de mulheres em diversos níveis na força de trabalho. Esta não é uma iniciativa isolada da mineração. A presença da mulher representa um novo fôlego para mercados saturados. Em termos de gestão, já existem pesquisas que comprovam que o estilo de liderança feminina é mais humanizado, empático e gera melhores resultados", afirma a CEO da Rhopen, Cátia Horsts.
OUTRAS VAGAS
Além das 200 vagas abertas para mulheres, a consultoria tem outros 157 postos de trabalho abertos para quem tem níveis técnico e superior, com 50 chances para o Espírito Santo. Para concorrer a uma dessas chances, os interessados devem cadastrar o currículo no site.
A Vale também anunciou a abertura de novas oportunidades nesta semana. Podem se inscrever profissionais de níveis técnico e superior. Ao todo, são 10 vagas, sendo cinco para mulheres. Conforme o anúncio, as chances são para técnica eletroeletrônica, mecânica e soldadora.
CONFIRA AS VAGAS
Rhopen
Como se candidatar: os interessados precisam fazer o cadastro no site.
- Vagas para mulheres: 200 para profissionais de nível técnico ou profissionalizante para funções nas áreas:
- Mecânica
- Elétrica
- Solda
- Eletroeletrônica
- Mecatrônica
- Automação
- Instrumentação e Eletrotécnica
- Vagas para ambos os sexos: 157 para níveis técnico e superior, das quais 50 para o Espírito Santo. As chances são para as seguintes áreas:
- Manutenção
- Compras
- Logística
- Recursos Humanos
- Desenvolvimento Organizacional
- Administração
- Importação/ Exportação
- Segurança do Trabalho
- Orçamento e Suprimento
- Mineração (Diversas funções)
Vale
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 10. Todas para Vitória.
- Técnica eletroeletrônica I – manutenção - porto: 2 vagas (até 05/05)
- Analista operacional pleno – excelência operacional – pelotização: 1 vaga (até 04/05)
- Mecânica I – manutenção - porto: 1 vaga (até 05/05)
- Soldadora I – manutenção - porto: 1 vaga (até 06/05)
- Soldadora I – manutenção - porto: 1 vaga (até 05/06)
- Soldadora I – manutenção - porto: 1 vaga (até 05/05)
- Gerente de geotecnia ferrovia e porto – geotecnia– ferrovia: 1 vaga (até 05/05)
- Analista de gestão de projetos – gestão econômica de projetos e PMO - corporativo
- Técnica(o) especializada(o) em manutenção – manutenção - pelotização: 1 vaga (até 06/05)
- Inspetor manutenção especializado II – manutenção - porto: 1 vaga (até 07/05)