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Estudantes de nível superior

Bandes encerra inscrição para estágio neste domingo (27)

Estágio terá a duração de até 18 meses com remuneração de R$ 1.416,08 e auxílio-transporte de R$ 150
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jun 2021 às 17:04

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 17:04

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)
Bandes tem vagas para estudantes de nível superior Crédito: Governo do ES | Divulgação
Estudantes de nível superior têm até este domingo (27) para se inscrever no processo seletivo de estágio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). As oportunidades são destinadas a formação de cadastro de reserva. O programa terá a duração de até 18 meses, com remuneração de R$ 1.416,08 e auxílio-transporte de R$ 150. A carga horária é de cinco horas diárias.
Podem participar os alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Informática Superior (Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação), Jornalismo e Publicidade e Propaganda.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 27 de junho, no site do IEL. 
A seleção será composta por três etapas. Na primeira haverá prova on-line de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Informática. A convocação para o exame ocorre no dia 1º de julho e os testes serão entre 2 e 5 de julho.
A segunda etapa será composta por uma entrevista on-line. Os estudantes serão convocados por e-mail ou WhatsApp, entre os dias 7 e 9 de julho. As entrevistas devem ocorrer entre 12 e 23 de julho, de acordo com a ordem de convocação. A última fase contará com inspeção médica e deve ser realizada quando o candidato for selecionado. A lista de aprovados será divulgada no dia 30 de julho.

SAIBA MAIS

Administração e Ciências Contábeis

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2021, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0.

Direito

Matriculado, obrigatoriamente, no 8° período, no segundo semestre de 2021; ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0; ter Carteira de Estagiário da OAB ou o protocolo da OAB referente à solicitação do documento, cursado ou matriculado no Núcleo de Práticas Jurídicas.

Economia

Matriculado, obrigatoriamente, no 5º e 6º período, no segundo semestre de 2021, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0. Conhecimento em: Mercado de Capitais, Private Equity e Venture Capital.

Informática Superior (Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação)

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2021, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: conhecimentos em redes, pacote office completo e Inglês básico.

Jornalismo

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2021, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: ter participado de disciplinas relacionadas às técnicas de produção de textos jornalísticos, fotojornalismo, gestão e produção de conteúdo de mídias sociais e assessoria de imprensa. Também é desejável o conhecimento de softwares de edição de vídeo e editoração gráfica, como Corel Draw, Adobe Photoshop e/ou Adobe Ilustrator.

Publicidade e Propaganda

Matriculado, obrigatoriamente, do 4º ao 6º período, no segundo semestre de 2021, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: ter participado de disciplinas relacionadas às técnicas de produção de textos publicitários, redação, design gráfico, fotografia, peças e campanhas de comunicação interna e externa; criação de peças e conteúdo para mídias sociais; editoração gráfica como Corel Draw, Adobe Photoshop e/ou Adobe Ilustrator; Adobe Premiére; edição de vídeo.

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