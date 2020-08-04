Atacarejo e lojas vão abrir 360 vagas de emprego em Guarapari

Atacado Vem, no Grupo Extrabom, terá nova loja a partir de outubro Crédito: Divulgação

Boas oportunidades de emprego disponíveis em Guarapari . Um grupo empresarial vai investir R$ 15 milhões na cidade saúde e gerar 360 empregos, sendo 250 em uma nova loja no segmento de atacarejo e outros 110 em um centro de compras.

A expectativa do Grupo Coutinho é de que o empreendimento seja inaugurado em outubro. Essa é a terceira unidade do Atacado Vem, que contará ainda com uma nova área comercial do Extracenter. As duas operações estão localizadas no bairro Muquiçaba e fazem parte do plano de expansão da companhia no Espírito Santo

No atacarejo, serão criadas 250 vagas de empregos, sendo que os postos de trabalho diretos serão para cargos de repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, açougueiro, padeiro e estoquista.

Para concorrer às oportunidades do atacarejo, os interessados devem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br . Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.

Já o centro de compras Extracenter deve criar 110 postos de trabalho diretos para os cargos de vendedor, estoquista, operador de caixa, entre outras funções. O local contará com uma clínica médica da operadora MedSênior e uma academia de ginástica. Ao todo, o empreendimento passará a reunir 59 estabelecimentos comerciais. O cadastro de candidatos ficará sob a responsabilidade das lojas.

OUTRAS VAGAS

Ainda este ano o Grupo Coutinho vai inaugurar outras unidades do Extrabom e uma do Extracenter. O supermercado será âncora de um empreendimento, que será construído em parceria com o investidor Nazca Advisors, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana.

Até dezembro, está prevista o término das obras de ampliação da loja de Jacaraípe, em Serra. A expectativa é de que a nova loja de Viana e a reinauguração de Jacaraípe deverão demandar a criação de mais 250 vagas de empregos diretos e indiretos.

Outras três lojas deverão ser inauguradas em 2021, de acordo com o plano do grupo empresarial. As novas unidades ficarão localizadas em municípios da Região Metropolitana de Vitória, sendo uma na Avenida Serafim Derenzi, no bairro de Santo Antônio, em Vitória. A segunda na Avenida Minas Gerais, em Jacaraípe, em Serra, e uma terceira em local que ainda será definido. As novas operações vão gerar mais 550 vagas de empregos diretos e indiretos

SAIBA MAIS

Vagas: 250 para atuar no atacarejo Atacado Vem, que será inaugurado em outubro, em Guarapari. No centro de compras Extracenter, serão 110 postos de trabalho.

Cargos no Atacado Vem:

Repositor

Operador de empilhadeira

Operador de caixa

Açougueiro

Padeiro

Estoquista

Cargos no centro de compras:

Vendedor

Estoquista

Operador de caixa

Entre outras funções