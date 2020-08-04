Atacarejo e lojas vão abrir 360 vagas de emprego em Guarapari

A expectativa do Grupo Coutinho é de que o empreendimento seja inaugurado em outubro. Essa é a terceira unidade do Atacado Vem, que contará ainda com uma nova área comercial do Extracenter. As duas operações estão localizadas no bairro Muquiçaba e fazem parte do plano de expansão da companhia no Espírito Santo.
No atacarejo, serão criadas 250 vagas de empregos, sendo que os postos de trabalho diretos serão para cargos de repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, açougueiro, padeiro e estoquista.
Para concorrer às oportunidades do atacarejo, os interessados devem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.
Já o centro de compras Extracenter deve criar 110 postos de trabalho diretos para os cargos de vendedor, estoquista, operador de caixa, entre outras funções. O local contará com uma clínica médica da operadora MedSênior e uma academia de ginástica. Ao todo, o empreendimento passará a reunir 59 estabelecimentos comerciais. O cadastro de candidatos ficará sob a responsabilidade das lojas.
OUTRAS VAGAS
Ainda este ano o Grupo Coutinho vai inaugurar outras unidades do Extrabom e uma do Extracenter. O supermercado será âncora de um empreendimento, que será construído em parceria com o investidor Nazca Advisors, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana.
Até dezembro, está prevista o término das obras de ampliação da loja de Jacaraípe, em Serra. A expectativa é de que a nova loja de Viana e a reinauguração de Jacaraípe deverão demandar a criação de mais 250 vagas de empregos diretos e indiretos.
Outras três lojas deverão ser inauguradas em 2021, de acordo com o plano do grupo empresarial. As novas unidades ficarão localizadas em municípios da Região Metropolitana de Vitória, sendo uma na Avenida Serafim Derenzi, no bairro de Santo Antônio, em Vitória. A segunda na Avenida Minas Gerais, em Jacaraípe, em Serra, e uma terceira em local que ainda será definido. As novas operações vão gerar mais 550 vagas de empregos diretos e indiretos
SAIBA MAIS
Vagas: 250 para atuar no atacarejo Atacado Vem, que será inaugurado em outubro, em Guarapari. No centro de compras Extracenter, serão 110 postos de trabalho.
- Cargos no Atacado Vem:
- Repositor
- Operador de empilhadeira
- Operador de caixa
- Açougueiro
- Padeiro
- Estoquista
- Cargos no centro de compras:
- Vendedor
- Estoquista
- Operador de caixa
- Entre outras funções
- Currículo: Para concorrer às oportunidades do atacarejo, os interessados devem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.
- Para o Extracenter, as vagas vão surgir de acordo com a abertura de lojas.