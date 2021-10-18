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300 vagas

ArcelorMittal Tubarão prorroga inscrições para programa de estágio

Interessados têm até o dia 25 de outubro para garantir participação no processo seletivo; veja a lista dos cursos onde há oportunidades

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 out 2021 às 12:27
Bobinas a quente na ArcelorMittal Tubarão
Bobinas a quente na ArcelorMittal Tubarão Crédito: Divulgação/ArcelorMittal
As inscrições para o programa de estágio da ArcelorMittal Tubarão foram prorrogadas até as 16 horas do dia 25 de outubro. A oferta é de 300 vagas para estudantes de ensino técnico e superior. Os interessados devem se inscrever no site. A previsão é de que os selecionados comecem a atuar a partir de março de 2022.
As bolsas-auxílio serão de R$ 860 para estudantes de ensino técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 923 para os de ensino superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme.
Podem participar candidatos que morem na Grande Vitória. Os alunos do ensino técnico devem estar cursando, no turno noturno, pelo menos o primeiro período do curso em 2021 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio.
Já o requisito para os estudantes de nível superior é concluir a graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.
A seleção dos candidatos será realizada por meio de triagem de inscrições, prova on-line (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), painéis virtuais e exames médicos.

CONFIRA OS CURSOS

Ensino superior

  • Arquivologia
  • Ciência da Computação
  • Ciências Biológicas
  • Ciências Contábeis
  • Comércio Exterior
  • Direito
  • Economia
  • Enfermagem
  • Engenharia Civil
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Controle e Automação
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Mecânica
  • Engenharia Metalúrgica
  • Engenharia Química
  • Fisioterapia
  • Fonoaudiologia
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Nutrição
  • Psicologia
  • Publicidade
  • Química - Bacharel
  • Relações Internacionais
  • Sistemas de Informação
  • Serviço Social
  • Secretariado Executivo

Ensino técnico

  • Técnico Administração
  • Técnico Automação Industrial
  • Técnico Contabilidade
  • Técnico de Refrigeração
  • Técnico Edificações
  • Técnico Eletrotécnica
  • Técnico em Química
  • Técnico Enfermagem
  • Técnico Informática
  • Técnico Logística
  • Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária
  • Técnico Mecânica
  • Técnico Meio Ambiente
  • Técnico Metalurgia
  • Técnico Portos
  • Técnico Segurança do Trabalho

O QUE CAI NA PROVA ON-LINE

Língua Portuguesa

Acentuação, Classe de Palavras, Coerência Textual, Concordância Verbal e Nominal, Flexão das Palavras, Figuras de Linguagem, Homônimos e Parônimos, Ortografia, Plurais, Pronomes, Sinônimos e Antônimos.

Raciocínio Lógico / Matemática

Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, regra de três, divisão, subtração, multiplicação, adição, problemas com as quatro operações; Regra de três simples e composta, porcentagem, equação 1º grau, sistema de pesos e medidas, descontos, juros, sistema de medidas legais, raciocínio lógico.

Conhecimentos Gerais

Fatos e notícias nacionais e internacionais; Responsabilidade Social; Meio Ambiente e cidadania; História e geografia do Brasil; Elementos da política brasileira; Cultura.

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