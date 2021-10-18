ArcelorMittal Tubarão prorroga inscrições para programa de estágio

Bobinas a quente na ArcelorMittal Tubarão Crédito: Divulgação/ArcelorMittal

As inscrições para o programa de estágio da ArcelorMittal Tubarão foram prorrogadas até as 16 horas do dia 25 de outubro. A oferta é de 300 vagas para estudantes de ensino técnico e superior. Os interessados devem se inscrever no site . A previsão é de que os selecionados comecem a atuar a partir de março de 2022.

As bolsas-auxílio serão de R$ 860 para estudantes de ensino técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 923 para os de ensino superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte da empresa, alimentação e uniforme.

Podem participar candidatos que morem na Grande Vitória. Os alunos do ensino técnico devem estar cursando, no turno noturno, pelo menos o primeiro período do curso em 2021 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio.

Já o requisito para os estudantes de nível superior é concluir a graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de triagem de inscrições, prova on-line (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), painéis virtuais e exames médicos.

CONFIRA OS CURSOS

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Técnico Meio Ambiente

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Técnico Portos

Técnico Segurança do Trabalho

O QUE CAI NA PROVA ON-LINE

Língua Portuguesa

Acentuação, Classe de Palavras, Coerência Textual, Concordância Verbal e Nominal, Flexão das Palavras, Figuras de Linguagem, Homônimos e Parônimos, Ortografia, Plurais, Pronomes, Sinônimos e Antônimos.

Raciocínio Lógico / Matemática

Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, regra de três, divisão, subtração, multiplicação, adição, problemas com as quatro operações; Regra de três simples e composta, porcentagem, equação 1º grau, sistema de pesos e medidas, descontos, juros, sistema de medidas legais, raciocínio lógico.

Conhecimentos Gerais