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Seleção

ArcelorMittal abre inscrição para cursos técnicos gratuitos na Serra

Serão 40 vagas destinada a jovens de até 18 anos. Os selecionados serão contratados como aprendizes pela empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2021 às 21:15

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 21:15

Alto-forno 3 da ArcelorMittal Tubarão
Planta da ArcelorMittal Tubarão Crédito: Usina de Imagem/AMT Divulgação
A ArcelorMittal Tubarão, em parceria com a prefeitura de Serra, abriu inscrições para processo seletivo com 40 vagas em cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial de nível técnico. Todos os selecionados serão contratados para trabalhar na empresa. É preciso que o candidato tenha menos de 18 anos, esteja cursando ou tenha concluído o Ensino Médio em escola pública e tenha renda familiar de até três salários mínimos, entre outros requisitos (veja abaixo).
Metade das vagas é para Técnico Mecânico no período da manhã, e o restante para Técnico em Eletrotécnica no período da tarde.  As aulas serão ministradas na unidade do Senai, no bairro Civit, na Serra.
As inscrições vão até quinta-feira (10) e devem ser feitas no site da ArcelorMittal Brasil.  É preciso clicar no ícone “Pessoas” / “Trabalhe com a Gente” / “Oportunidades” / “Aprendiz Técnico Mecânico” (para inscrição no curso técnico em Mecânica) ou “Aprendiz Técnico Eletrotécnica” (para inscrição no curso técnico em Eletrotécnica).

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REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Poderão se inscrever candidatos matriculados e que estejam frequentando o 2º ou o 3º ano do Ensino Médio em 2021 ou que já tenham concluído o Ensino Médio em escolas públicas. Além disso, são pré-requisitos para inscrição:
  • Ter nascido entre 08/09/2003 a 09/08/2005;
  • Ser morador do município da Serra (ES);
  • Não ter registro anterior na carteira de trabalho como aprendiz;
  • Ter inscrição no SINE de Serra (ES);
  • Ter escolaridade comprovada, podendo ser certificado de conclusão, histórico escolar de conclusão ou declaração emitidos pela Escola Regular;
  • Ter declaração de Matrícula comprovando sua condição regular de matrícula em escolas públicas indicando o turno;
  • Ter renda familiar de no máximo 03 (três) salários mínimos;
  • Filhos ou enteados de empregados da ArcelorMittal Tubarão não poderão participar do processo seletivo.
A seleção será feita através de prova em formato virtual no dia 13 de junho, de 9 às 12 horas. O candidato( receberá o link pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição para acessar a prova. O resultado será divulgado no dia 14 de junho, no site do Sine. Todos os candidatos aprovados serão contratados, a partir de 09 de agosto deste ano, como aprendizes na ArcelorMittal Tubarão.
Com informações da ArcelorMittal.

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