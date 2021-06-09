ArcelorMittal abre inscrição para cursos técnicos gratuitos na Serra

A ArcelorMittal Tubarão, em parceria com a prefeitura de Serra, abriu inscrições para processo seletivo com 40 vagas em cursos gratuitos de Aprendizagem Industrial de nível técnico. Todos os selecionados serão contratados para trabalhar na empresa. É preciso que o candidato tenha menos de 18 anos, esteja cursando ou tenha concluído o Ensino Médio em escola pública e tenha renda familiar de até três salários mínimos, entre outros requisitos (veja abaixo).
Metade das vagas é para Técnico Mecânico no período da manhã, e o restante para Técnico em Eletrotécnica no período da tarde. As aulas serão ministradas na unidade do Senai, no bairro Civit, na Serra.
As inscrições vão até quinta-feira (10) e devem ser feitas no site da ArcelorMittal Brasil. É preciso clicar no ícone “Pessoas” / “Trabalhe com a Gente” / “Oportunidades” / “Aprendiz Técnico Mecânico” (para inscrição no curso técnico em Mecânica) ou “Aprendiz Técnico Eletrotécnica” (para inscrição no curso técnico em Eletrotécnica).
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Poderão se inscrever candidatos matriculados e que estejam frequentando o 2º ou o 3º ano do Ensino Médio em 2021 ou que já tenham concluído o Ensino Médio em escolas públicas. Além disso, são pré-requisitos para inscrição:
- Ter nascido entre 08/09/2003 a 09/08/2005;
- Ser morador do município da Serra (ES);
- Não ter registro anterior na carteira de trabalho como aprendiz;
- Ter inscrição no SINE de Serra (ES);
- Ter escolaridade comprovada, podendo ser certificado de conclusão, histórico escolar de conclusão ou declaração emitidos pela Escola Regular;
- Ter declaração de Matrícula comprovando sua condição regular de matrícula em escolas públicas indicando o turno;
- Ter renda familiar de no máximo 03 (três) salários mínimos;
- Filhos ou enteados de empregados da ArcelorMittal Tubarão não poderão participar do processo seletivo.
A seleção será feita através de prova em formato virtual no dia 13 de junho, de 9 às 12 horas. O candidato( receberá o link pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição para acessar a prova. O resultado será divulgado no dia 14 de junho, no site do Sine. Todos os candidatos aprovados serão contratados, a partir de 09 de agosto deste ano, como aprendizes na ArcelorMittal Tubarão.
Com informações da ArcelorMittal.