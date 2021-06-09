ArcelorMittal abre inscrição para cursos técnicos gratuitos na Serra

Metade das vagas é para Técnico Mecânico no período da manhã, e o restante para Técnico em Eletrotécnica no período da tarde. As aulas serão ministradas na unidade do Senai, no bairro Civit, na Serra.

Poderão se inscrever candidatos matriculados e que estejam frequentando o 2º ou o 3º ano do Ensino Médio em 2021 ou que já tenham concluído o Ensino Médio em escolas públicas. Além disso, são pré-requisitos para inscrição: