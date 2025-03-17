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ArcelorMittal abre inscrição para 60 vagas de menor aprendiz na Serra

Aprovados na seleção vão cursar aprendizagem técnica em mecânica ou em eletrotécnica, oferecido pelo Senai; veja como se candidatar

Publicado em 17 de Março de 2025 às 19:26

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

17 mar 2025 às 19:26
Senai vai disponibilizar vagas para a educação profissionalizante
Os aprovados vão fazer o curso de aprendizagem no Senai Civit, na Serra Crédito: Divulgação/Senai ES
ArcelorMittal Tubarão lançou edital para processo seletivo de jovens aprendizes, em parceria com a Prefeitura da Serra. Ao todo, são 60 vagas para o programa de aprendizagem técnica, divididos entre os cursos de mecânica e eletrotécnica, oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de abril. 
Para se candidatar, é preciso atender a alguns critérios: ter nascido entre 6 de agosto de 2007 e 5 de março de 2009; ser morador da Serra; possuir inscrição no Sine do município; estar matriculado no 2° ou 3° ano do ensino médio em 2025 ou ainda que tenha completado essa etapa de ensino na rede pública; ter renda familiar mensal de no máximo 3 salários mínimos (R$ 4.554). O edital pode ser conferido aqui.
Além disso, o candidato não pode ter registro anterior na carteira de trabalho, assim como não pode ser filho/a ou enteado/a de empregados da ArcelorMittal. 
O processo seletivo será realizado no dia 27 de abril, através de uma prova on-line que vai contar com 40 questões de múltipla escolha divididas em três áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. Os inscritos terão 3 horas para completar  a avaliação. 
Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site https://brasil.arcelormittal.com/, clicar em "Pessoas", selecionar a opção "Trabalhe com a gente", clicar em "Deixe o seu currículo aqui" e filtrar por locais, selecionando "Serra-ES". Em seguida, basta escolher o curso desejado e fazer a candidatura. 
  • Os aprovados vão fazer o curso de aprendizagem técnica no Senai Civit, no município da Serra. 
  • Aprendizagem Técnico Mecânica: 30 vagas para o turno matutino;
  • Aprendizagem Técnico Eletrotécnica: 30 vagas para o turno vespertino;

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