ArcelorMittal abre inscrição para 60 vagas de menor aprendiz na Serra

A ArcelorMittal Tubarão lançou edital para processo seletivo de jovens aprendizes, em parceria com a Prefeitura da Serra. Ao todo, são 60 vagas para o programa de aprendizagem técnica, divididos entre os cursos de mecânica e eletrotécnica, oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de abril.
Para se candidatar, é preciso atender a alguns critérios: ter nascido entre 6 de agosto de 2007 e 5 de março de 2009; ser morador da Serra; possuir inscrição no Sine do município; estar matriculado no 2° ou 3° ano do ensino médio em 2025 ou ainda que tenha completado essa etapa de ensino na rede pública; ter renda familiar mensal de no máximo 3 salários mínimos (R$ 4.554). O edital pode ser conferido aqui.
Além disso, o candidato não pode ter registro anterior na carteira de trabalho, assim como não pode ser filho/a ou enteado/a de empregados da ArcelorMittal.
O processo seletivo será realizado no dia 27 de abril, através de uma prova on-line que vai contar com 40 questões de múltipla escolha divididas em três áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. Os inscritos terão 3 horas para completar a avaliação.
Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site https://brasil.arcelormittal.com/, clicar em "Pessoas", selecionar a opção "Trabalhe com a gente", clicar em "Deixe o seu currículo aqui" e filtrar por locais, selecionando "Serra-ES". Em seguida, basta escolher o curso desejado e fazer a candidatura.
- Os aprovados vão fazer o curso de aprendizagem técnica no Senai Civit, no município da Serra.
- Aprendizagem Técnico Mecânica: 30 vagas para o turno matutino;
- Aprendizagem Técnico Eletrotécnica: 30 vagas para o turno vespertino;