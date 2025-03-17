ArcelorMittal abre inscrição para 60 vagas de menor aprendiz na Serra

Os aprovados vão fazer o curso de aprendizagem no Senai Civit, na Serra

Além disso, o candidato não pode ter registro anterior na carteira de trabalho, assim como não pode ser filho/a ou enteado/a de empregados da ArcelorMittal.

O processo seletivo será realizado no dia 27 de abril, através de uma prova on-line que vai contar com 40 questões de múltipla escolha divididas em três áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. Os inscritos terão 3 horas para completar a avaliação.