Águia Branca realiza mutirão nesta quinta (8) para contratar 125 motoristas

A Viação Águia Branca vai realizar nesta quinta-feira (8) um mutirão para preencher 125 vagas de motorista para a alta temporada. Os profissionais vão reforçar a equipe por conta da demanda que aumenta no final do ano.
Os candidatos precisam ter experiência com veículos de grande porte; carteira de habilitação na categoria D ou E; exame toxicológico atualizado; curso de transporte coletivo de passageiros; não ter participado de processo seletivo na empresa nos últimos 6 meses; e ter ensino fundamental completo.
O evento acontecerá das 8h às 17h, no Sest Senat de Cariacica, que fica na Rodovia Governador José Sette, s/nº, Trevo de Alto Lage.
É necessário levar Carteira de Trabalho Digital, CNH e demais documentos que comprovem o atendimento aos requisitos da vaga. Também é indispensável apresentar os documentos que comprovem todas as exigências do cargo no momento da inscrição.
Mutirão de vagas para motoristas
Data: quinta-feira (8)
Horário: das 8h às 17h
Endereço: Sest Senat de Cariacica, que fica na Rodovia Governador José Sette s/n, Trevo, de Alto Lage.