Águia Branca realiza mutirão nesta quinta (8) para contratar 125 motoristas

A Viação Águia Branca vai realizar nesta quinta-feira (8) um mutirão para preencher 125 vagas de motorista para a alta temporada. Os profissionais vão reforçar a equipe por conta da demanda que aumenta no final do ano.





Os candidatos precisam ter experiência com veículos de grande porte; carteira de habilitação na categoria D ou E; exame toxicológico atualizado; curso de transporte coletivo de passageiros; não ter participado de processo seletivo na empresa nos últimos 6 meses; e ter ensino fundamental completo.