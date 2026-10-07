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Oportunidade

Águia Branca realiza mutirão nesta quinta (8) para contratar 125 motoristas

Profissionais vão reforçar a equipe por conta da demanda que aumenta no final do ano

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 09:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 out 2026 às 09:46
Viação Águia Branca contrata motoristas e outros profissionais
Viação Águia Branca contrata motoristas e outros profissionais Divulgação

A Viação Águia Branca vai realizar nesta quinta-feira (8) um mutirão para preencher 125 vagas de motorista para a alta temporada. Os profissionais vão reforçar a equipe por conta da demanda que aumenta no final do ano.


Os candidatos precisam ter experiência com veículos de grande porte; carteira de habilitação na categoria D ou E; exame toxicológico atualizado; curso de transporte coletivo de passageiros; não ter participado de processo seletivo na empresa nos últimos 6 meses; e ter ensino fundamental completo.

O evento acontecerá das 8h às 17h, no Sest Senat de Cariacica, que fica na Rodovia Governador José Sette, s/nº, Trevo de Alto Lage.


É necessário levar Carteira de Trabalho Digital, CNH e demais documentos que comprovem o atendimento aos requisitos da vaga. Também é indispensável apresentar os documentos que comprovem todas as exigências do cargo no momento da inscrição.

SERVIÇO

  • Mutirão de vagas para motoristas

  • Data: quinta-feira (8)

  • Horário:  das 8h às 17h

  • Endereço: Sest Senat de Cariacica, que fica na Rodovia Governador José Sette s/n, Trevo, de Alto Lage.

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