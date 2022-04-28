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Agência do Trabalhador leva vagas de emprego a bairros na Serra

O primeiro local a receber a agência será o Jardim Tropical. A equipe estará na praça do bairro nesta sexta-feira (29), das 13 às 17h, com encaminhamentos para o mercado de trabalho

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 14:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 abr 2022 às 14:01
Carteira de Trabalho e previdência social
Oportunidades de emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
Os moradores da Serra poderão conhecer as vagas de emprego disponíveis no Sine sem sair de seus bairros. A partir desta sexta-feira (29), a Agência do Trabalhador no Bairro vai percorrer o município para levar os serviços oferecidos pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda.
De acordo com a prefeitura, a iniciativa tem como objetivo facilitar a busca por uma colocação às pessoas que por algum motivo não conseguem ir até o Sine da Serra.
O primeiro local a receber a agência será o Jardim Tropical. A equipe estará na praça do bairro, das 13 às 17h, com orientações e encaminhamentos para o mercado de trabalho. Além disso, também serão realizados cadastros dos perfis profissionais.
Os trabalhadores podem ir até o local com a Carteira de Trabalho e o documento de identidade.
CONFIRA O CRONOGRAMA
  • 29/04 - Jardim Tropical
  • Local: Praça do Bairro
  • 06/05 - Planalto Serrano Bloco A
  • Local: Ao lado do Cras
  • 13/05 - Eldorado
  • Local: Ao lado do Ginásio
  • 20/05 - Carapina Grande
  • Local: Praça do Bairro
  • 27/05 - Novo Horizonte
  • Local: Praça do Bairro

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