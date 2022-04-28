Agência do Trabalhador leva vagas de emprego a bairros na Serra

De acordo com a prefeitura, a iniciativa tem como objetivo facilitar a busca por uma colocação às pessoas que por algum motivo não conseguem ir até o Sine da Serra.
O primeiro local a receber a agência será o Jardim Tropical. A equipe estará na praça do bairro, das 13 às 17h, com orientações e encaminhamentos para o mercado de trabalho. Além disso, também serão realizados cadastros dos perfis profissionais.
Os trabalhadores podem ir até o local com a Carteira de Trabalho e o documento de identidade.
CONFIRA O CRONOGRAMA
- 29/04 - Jardim Tropical
- Local: Praça do Bairro
- 06/05 - Planalto Serrano Bloco A
- Local: Ao lado do Cras
- 13/05 - Eldorado
- Local: Ao lado do Ginásio
- 20/05 - Carapina Grande
- Local: Praça do Bairro
- 27/05 - Novo Horizonte
- Local: Praça do Bairro